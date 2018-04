Deset potravin, které pomohou kuřákům vyčistit tělo od nikotinu

Nejdůležitější jsou pro kuřáky potraviny bohaté na vitamin C, a to hlavě z toho důvodu, že se podílejí na antioxidační obraně buněk a chrání cévy. Většina kuřáků má právě „céčka“ kvůli zvýšenému příjmu nikotinu nedostatek a tak je potřeba ho pravidelně doplňovat.



1. Brokolice

Brokolice obsahuje velké množství vitaminu B5 a C. Vitaminy skupiny B jsou odpovědné za regulaci mnoha důležitých procesů v těle. Konzumací brokolice také chráníte plíce od toxinů a snižuje riziko vzniku rakoviny.

„Jezte jednou týdně 20 dekagramů v páře povařené brokolice s česnekem. Asi 1 až 3 dávky brokolice po 170 gramech týdně mohou výrazně snížit riziko rakoviny,“ doporučuje doktor Vojtěch Vojtíšek z Masarykovy univerzity.

2. Pomeranč

Pomeranče jsou citrusové plody, které skvěle doplní u kuřáků tolik potřebný vitaminu C. Pravidelná konzumace navíc zrychlí metabolismus a zmírní stres. Pokud každý den sníte alespoň dva pomeranče, zajistíte si doporučenou denní dávku. Dospělá osoba by měla denně přijmout minimálně 60 mg vitaminu C, kuřák až trojnásobek.

3. Listový špenát

Špenát obsahuje kyselinu listovou a vitamin B9, který pomáhá k odstranění nikotinu z těla.

„Jelikož je špenát zelená zelenina, obsahuje chlorofyl, čistí krev a také obsahuje velké množství draslíku, který stabilizuje hladinu minerálů v těle, uvedla pro OnaDnes.cz výživová poradkyně Daniela Šupková.



4. Zázvor

Zázvor je ideální v tom, že pomáhá zmírnit nikotinové chutě a snižuje množství toxinů v krevním oběhu způsobených nikotinem. Pro úplný efekt by se měl zázvor konzumovat čerstvý.

5. Brusinky

Brusinky pomáhají rychleji vyplavit nikotin z krevního oběhu. Jsou bohatým zdrojem vitaminů, minerálů a flavonoidů. Velké množství flavonoidů podpořené vitaminy a minerály navíc poskytuje velmi silnou ochranu před volnými kyslíkovými radikály.

6. Citrony

Citrony jsou další silnou zbraní v boji proti nikotinu. Obsahují vitamin C, který je silným antioxidantem, snižuje hladinu volných radikálů a pomáhá posilovat srdce.

Lékař Zbyněk Mlčoch doporučuje na svém webu očistnou citronovou kůru: „Tato kúra je výborným přírodním prostředkem na vyčištění organismu. Potřebujeme na ni 3 dl čisté neperlivé vody a lžíci čerstvé citronové šťávy (nejlépe v biokvalitě). Obě ingredience smícháme, nápoj popíjíme třikrát denně po doušcích asi dva týdny.“

7. Mrkev

Jako kuřák budete mít pravděpodobně i nedostatek vitaminu A. Konzumací mrkve ho načerpáte a zvýšíte i hladinu vitaminu C a K, čímž posílíte i obranyschopnost těla.

8. Granátová jablka

Konzumace granátových jablek zlepšuje krevní oběh a pomáhá tělu produkovat více červených krvinek. Granátová jablka jsou mimořádně bohatá na sodík. Obsahují i vitamin A a také mnoho vitaminu B a C.

9. Pšeničné klíčky

Kouření ucpává cévy, proto se snažte jíst pšeničné klíčky. Klíček je část zrna, která je nejbohatší na živiny a aktivní látky, a to zejména na proteiny.

Doktor George D. Pamplona-Roger ve své knize Encyklopedie léčivých potravin uvádí: „Sto gramů pšeničných klíčků (přibližně 10 polévkových lžic) pokrývá doporučenou denní dávku vitaminu B1, kyseliny listové, vitaminu E a manganu. Preventivně se doporučuje sníst 2 až 4 lžíce klíčků každý den ke snídani.“

10. Kapusta kadeřavá

V kapustě najdeme provitamin A, vitaminy C, B7, z minerálních látek draslík, železo, fosfor, hořčík, vápník. Je přirozeným zdrojem isothiokyanátů a dalších antioxidantů, které mohou zbavit tělo nežádoucího nikotinu.