Osm přírodních způsobů, které vám pomohou vyčistit cévy

Naše oběhová soustava nebo také kardiovaskulární systém či cévní soustava zastává v lidském těle celou řadu funkcí. Kromě přenosu kyslíku do tkání mimo jiné rozvádí živiny z trávicí soustavy přes játra do všech tělesných orgánů, odvádí odpadní látky do ledvin a do pokožky a řídí termoregulaci. Zdraví našeho kardiovaskulárního systému z velké části závisí na čistotě a průchodnosti cév.



Nahromaděný plak v cévách totiž zvyšuje riziko mrtvice a srdečních onemocnění. Naštěstí existují způsoby jak si zanesené cévy vyčistit.

Vyhněte se nezdravým tukům

Tuky spolu s bílkovinami a sacharidy patří mezi základní složky potravy, jsou zásobárnou energie a jsou tak nezbytné pro správné fungování organismu. Některým z nich je však lepší se v zájmu našeho srdečního zdraví vyhýbat a vybírat si spíše ty, které jsou pro naše tělo přínosné.



„Organismu neprospívají hlavně tzv. nasycené tuky, například sádlo, lůj, tučné maso, tučné mléčné výrobky, ale i kokosový nebo palmový tuk, které se přidávají do cukrářských polev a náplní,“ říká lékař Ondřej Nývlt, předseda Vědecko-lékařské rady Světa zdraví.

Nasycené mastné kyseliny zvyšují špatný (LDL) cholesterol, způsobují nárůst váhy, vysoký krevní tlak a přispívají ke vzniku kardiovaskulárních chorob. Podle doktora Nývlta však nemusíme tyto tuky úplně zavrhnout, jelikož mají vysoký bod zakouření, tudíž se nepřepalují a hodí se na úpravu pokrmů za vysokých teplot. Za největší zlo považuje lékař Ondřej Nývlt trans tuky, tedy tuky s obsahem trans-mastných kyselin.

„O existenci těchto nenápadných škůdců se neví příliš dlouho. Jejich zákeřnost spočívá v tom, že zvyšují „zlý“ LDL cholesterol (škodlivý) a snižují „hodný“ HDL cholesterol (prospěšný),“ vysvětlil lékař.

Trans tuky najdeme v populárních potravinách rychlého občerstvení, smažených koblihách, náhražkách čokolád, oplatkách a podobně.

„Trans tukům je skutečně dobré se vyhnout zdaleka. Právě LDL cholesterol se usazuje v cévách, může způsobit jejich ucpávání a zabránit průtoku krve,“ varoval Ondřej Nývlt.

Zaměřte se na zdravé tuky

Jak už jsme zmínili výše, není tuk jako tuk a některým byste se rozhodně vyhýbat neměli.



„Skupina tuků nenasycených (tj. tuky polynenasycené a mononenasycené) je pro organismus vysoce žádoucí, protože snižuje hladinu cholesterolu a pomáhá předejít vzniku kardiovaskulárních chorob,“ vysvětlil doktor Nývlt.

Nenasycené tuky jsou obsaženy v tučných rybách z chladných vod (losos, makrela), rostlinných olejích (olivový, řepkový), avokádu, lněném a konopném semínku a některých druzích ořechů, v našich podmínkách nejvíce ve vlašských. Rostlinné oleje je vhodné používat za studena a přidávat je až do hotových pokrmů nebo salátů.

Lékař Ondřej Nývlt dodal, že není třeba se tukům vyhýbat, ale vybírat si ty správné, hlavně tzv. omega-3.

„Máslo používejte s rozmyslem, místo živočišných tuků dejte přednost kvalitním rostlinným olejům (obzvláště doporučuji olivový olej lisovaný za studena), vynechte uzeniny, jezte více ryby. Také pamatujte na pohyb. Je prokázáno, že dostatek pohybu snižuje LDL cholesterol a zvyšuje HDL cholesterol,“ uzavřel doktor Nývlt.

Jezte více česneku

Česnek dokáže nejen výrazně obohatit chuť většiny pokrmů, ale po tisíce let se používá v lidové medicíně na problémy spojené se srdečním zdravím a vysokým krevním tlakem.



Česnek se také ocitl v centru zájmu mnoha vědeckých studií, které však přinesly rozporuplné výsledky ohledně konzumace česneku a snižování hladin cholesterolu. Výsledky studie německých vědců ale naznačují, že česnek může být nápomocný při snaze udržet si zdravé cévy – podle výsledků čtyřleté studie totiž brání tvorbě plaků v cévách a dokonce může přispívat ke zmenšení již vytvořených plaků.

Zaměřte se na potraviny s obsahem luteinu

Lutein je žlutooranžové barvivo, které patří mezi karotenoidy a je produkováno výhradně rostlinami. Podle různých vědeckých studií hraje lutein významnou roli nejen při ochraně našeho zraku, ale také při prevenci aterosklerózy.



Při tomto degenerativním onemocnění cévní stěny dochází kvůli ukládání tuků, především cholesterolu, do stěny našich cév k tuhnutí cévní stěny a zužování jejího průsvitu. V cévách zasažených aterosklerózou se tvoří plak (odborně aterosklerotické pláty), což má za následek nedostatečné prokrvení orgánu, který zkornatělá céva zásobuje krví. Ateroskleróza je zákeřné onemocnění, které se rozvíjí pomalu a nenápadně, jejími následky mohou být skleróza a srdeční a mozkové příhody. V civilizovaných zemích je ateroskleróza nejčastější příčinou úmrtí.

Lutein lze ve větším množství nalézt v listové zelenině, zejména v kapustě, špenátu a zelí, dále v mrkvi a paprice, ve žlutočerveném ovoci a ve vejcích.

Snažte se více odpočívat

Většina z nás si srdeční onemocnění spojuje s nevhodnou tučnou stravou, nedostatkem pohybu a stresem. Mezi další faktory, které však našemu srdci mohou škodit, patří i nedostatek spánku. Spánek je pro naše zdraví velice důležitý, jelikož při něm probíhá regenerace celého organismu. Během spánku se zpomaluje dýchání, snižuje se naše teplota i krevní tlak a rychlost tepu.



Nedostatek spánku naopak zvyšuje riziko vysokého krevního tlaku nebo také nadváhy. Dlouhodobé problémy se spaním tak mohou výrazně zhoršit již stávající onemocnění srdce a cév nebo mohou k srdečním chorobách přispívat. Lidé, kteří trpí nespavostí, mají krevní tlak vyšší nejen v noci, ale i ve dne. Podle odborníků je pro zdravého člověka ideální spánek dlouhý 6 až 9 hodin.

Snižte příjem alkoholu

Možná jste už slyšeli, že konzumace alkoholických nápojů v malé míře může srdečnímu zdraví ve skutečnosti prospívat. Podle lékařky Jaroslavy Svobodové jsou však doporučení s ohledem na pravidelnou konzumaci alkoholu opatrná.



„Pravdou je, že epidemiologické studie prokázaly mírně vyšší výskyt srdečních a cévních příhod u abstinentů než u střídmých konzumentů alkoholu (20 až 30 gramů alkoholu denně - 1 drink u žen, 2 drinky u mužů),“ řekla doktorka Svobodová.

A dodala, že pravidelná větší konzumace alkoholu ale na zdraví působí negativně. Zvyšuje hladinu cholesterolu, krevního cukru, kyseliny močové, může vést k cirhóze jater, rozvoji nádorových onemocnění a závislosti.

Nezapomínejte na vitaminy

Některé vitaminy mohou mít pozitivní vliv na srdeční zdraví. Jedná se především o vitaminy B12, B6 a vitamin C. Podle některých odborníků tyto vitaminy pomáhají udržovat stěny tepen pružné a zabraňují poškození, které může vést ke krevním sraženinám a hromadění plaku.

Vitamin B6 se hojně nachází v ořeších, ovoci a mase, dostatek vitaminu B12 můžete získat z mléčných výrobků, vajec a masa a vitamin C je obsažen v ovoci a zelenině.



Podle doktorky Svobodové však samotné užívání vitaminových doplňků naše cévy čisté neudrží.

„Aterosklerotický proces (ucpávání tepen) můžeme ovlivnit kontrolou rizikových faktorů aterosklerózy. Mezi hlavní patří vysoký krevní tlak, cukrovka, zvýšený cholesterol, kouření a obezita,“ uvedla doktorka Svobodová, podle které je základem snižujícím riziko závažných klinických příhod (mezi které patří např. srdeční infarkt nebo cévní mozková příhoda) vedle farmakoterapie hlavně racionální strava a pravidelný pohyb.

„Očekávané výsledky v prevenci kardiovaskulárních příhod nepřinesla léčba antioxidačními vitaminy ani snížení hladiny homocysteinu vitaminovými přípravky,“ řekla lékařka Jaroslava Svobodová.

Pravidelně cvičte

Cvičení doma Hýbat se můžete i doma. Perfektní domácí trénink pořídíte se slevou na Knihy.IDNES.cz.



Slyšíte to denně ze všech stran, ale nic s tím nenaděláte, je to prostě pravda. Pravidelná fyzická aktivita může výrazně zlepšit vaše celkové zdraví a pozitivně ovlivnit stav kardiovaskulárního systému a cév.

Ideální je pohyb nejméně 30 minut denně, pokud z časových nebo jiných důvodů nemůžete toto doporučení dodržet, snažte se cvičit alespoň 5 minut denně a postupně cvičení prodlužujte.



Cvičení nemusí být jen mučení na přístrojích v posilovně nebo poskakování do rytmu hudby v přeplněné tělocvičně. Můžete si zatancovat i sama doma v kuchyni, vyběhnout několikrát schody nebo dojít se psem na svižnou procházku. Prostě cokoli vás rozhýbe, pomůže udržet vaše cévy čisté a zdravé.