Jak vychováváte své děti? Možná tak, jak máte psáno ve hvězdách

1. Dokážete si s dětmi hrát, bavit se s nimi, být jim výbornými společníky. Na druhé straně překypujete vitalitou, rozhodností, rychlým jednáním a máte sklon snadno a cholericky "vypustit páru". V citlivějších obdobích a situacích to děti nemusí dobře snášet.

2. Typická je důslednost a mírumilovnost, také zřejmá snaha děti chránit před vším zlým. Poměrně velké nákupy a důraz na dobré jídlo dítka poněkud rozmazlují. S podporou ctižádostivosti ve sportu nebo v učení to ovšem není nejlepší.

3. K dětem jste přátelští, ale vyžadujete po nich někdy víc samostatnosti, než odpovídá jejich věku. Snadno se vžijete do psychiky dítěte. Někdy ovšem připomínáte dvě osoby v jedné. Z báječného kamaráda se náhle stane někdo, kdo má zcela jiné zájmy...

4. Děti si mohou dovolit opravdu hodně. Trocha přísnosti by neškodila. Prosazování vhodných zásad by mělo ovšem být asertivní, ne hysteroidní. Lidé tohoto výchovného stylu mívají sklon k pocitům úzkosti. Pod tlakem této nepříjemné emoce někdy panikaří a vidí svět příliš černě.

5. Velmi blízký je vám výrok "štěstí je, když děti tiše spí a spotřebiče fungují". Ve volném čase rozvíjíte s dětmi řadu tvořivých aktivit. Pozor na nadměrnou ctižádost. Vaše děti nemusí být ve všem nejlepší. Stačí, když budou v životě spokojené. Obdobně pozor na někdy příliš silná slova. V zásadě byste pro své blízké udělali kdykoliv první a poslední. Tak proč na ně pouštět hrůzu?

6. Výchova je až úzkostlivě pečlivá, s důrazem na dodržování pravidel, ctíte pevné zásady. Při nedodržování pravidel následují tresty, zato s pochvalami a odměnami je to v opačném případě poněkud slabší, tady máte rezervy.

Rodina - ilustrační foto

7. Jste benevolentní, nejste zrovna rázný šéf ani trenér. Rozvažovat, abychom nikomu neublížili, je jedna věc a poskytnout dítěti pevné zázemí s jasně vymezenými rolemi je věc druhá a potřebná. Mohlo by dojít k inverzi - děti by rozkazovaly vám.

8. Přísnost, spravedlnost a poněkud spartánský přístup. Když si něco usmyslíte, uděláte vše pro to, aby bylo cíle dosaženo. Nejste typ, který by děti tělesně trestal. S psychickými tresty je to jiná. Pokud nejste spokojena, dáváte to najevo; někdy až příliš. Pečujete, ale postrádáte víc empatie. Děti vás buď milují, anebo nenávidí. Nic mezi.

9. Všeho bývá hodně, jste rázní a temperamentní, děti se s vámi nenudí, nabízíte přehršel podmínek pro rozvoj těla i ducha. Leckdy přestřelíte, jak v rozmazlování, tak v silném odsudku toho, co se vám na potomcích nelíbí.

10. Klid, pořádek, práce, teprve potom zábava, na světě není nic zadarmo... Možná by neškodilo vyslat dětem zprávu i o tom, že je milujete nejvíc na světě a že se o ně také dost bojíte. I proto máte někdy sklon za ně dělat jejich úkoly a povinnosti. Fakt, že patříte mezi pracovní nezmary vy, ještě neznamená, že takové musí být i vaše děti.

11. Liberální, tolerantní, přátelská výchova s minimem trestů. Jeví se přátelsky a je otevřená i novým podnětům a nápadům. Až příliš si uvědomujete, že času není tolik, kolik by bylo třeba, a vy máte také své zájmy. Za chvíli vás ale děti nebudou potřebovat, a tak jim dejte to dobré, co jim dát můžete... dokud je čas.

12. Jste dobrák od kosti. Ale ani osoby, které máte rádi nejvíc na světě, není třeba rozmazlovat a vy k tomu máte sklon. Spoléháte na to, že "činy mluví", a čekáte uznání. Dětem i svému partnerovi můžete častěji sdělit, co k nim cítíte a proč děláte to či ono.