Pět rad, jak vychovat génia

Páteční magazín MF DNES Rodina sestavil spolu s odborníky 5 rad pro rodiče, kteří chtějí, aby to jejich dítěti myslelo. Na co nezapomenout?



1. Povídejte si

Čtěte v magazínu RODINA DNES Věděli jste, že inteligence existuje sedm typů? To a více se dočtete už zítra v magazínu MF DNES Rodina DNES.

Důležité je nechat dítě vyjadřovat se o tom, co si myslí a co cítí, a jeho názory a postřehy respektovat.

Veďte rozhovory, ve kterých bude dítě partnerem, který má co říct.

„Dříve se soudilo, že inteligence je až ze 75 procent vrozená. Ukazuje se ale, že mozek je schopen se vyvíjet dokonce i ve stáří, natož v dětství. O to důležitější je, s jakými zkušenostmi se setkává,“ říká psycholožka, koučka a lektorka sociálního a emočního učení Monika Stehlíková.

2. Vysvětlujte

Když se zeptá postoprvé „proč“ nebo pokládá otázky, na které nezná odpověď ani filozof, je těžké tuto zásadu dodržet. I odpověď, že na tuto otázku odpověď neznáte, je ale lepší než neodpovědět vůbec.

3. Podělte se o své emoce

„Jsem rozzlobený/á, smutný/á, unavený/á, protože...“ Když dítěti řeknete, jak se cítíte, dáte mu tu nejlepší zpětnou vazbu, která mu pomůže orientovat se ve vztazích k jiným lidem i k sobě.

„Samotný intelektový výkon je až někde na špičce pomyslné pyramidy. Její základy jsou tvořeny spokojeností dítěte v rodině i ve škole, jeho pocitem bezpečí, schopností porozumět okolí a sdílet emoce,“ vysvětluje psycholožka Veronika Buchlerová.

4. Čtěte jim

Čtení rozvíjí slovní zásobu. Výzkumy prokázaly, že čím větší slovní zásobu dítě má, tím lépe se vyjadřuje, dokáže přemýšlet v jem­nějších nuancích, ale také se dožívá vyššího věku a má vyšší šanci, že ve stáří nebude trpět degenerativními chorobami.

5. Podporujte jejich silné stránky

Před časem jsem dělala rozhovor s uznávaným streetartovým umělcem. Vyprávěl mi o tom, jak se jeho rodiče jen těžko smiřovali s tím, že si vybral studium na umělecké škole. Báli se, že bude mít do budoucna problém se uživit.

Shepard Fairey jim tenkrát řekl, že malování je to jediné, co mu opravdu jde, a že když se tím neuživí, neuživí se ničím... A víte co? Dělá, co ho baví, a lidé mu za to platí.