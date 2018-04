Naučte dítě správně sedět na vhodné židli, ušetříte mu záda od bolesti

„Základem správného sezení je vhodně zvolená židle. Dítě by na ní mělo sedět tak, aby se nohy dotýkaly země celou plochou chodidla. Dolní končetiny by přitom měly být rozkročeny na šířku pánve, držení trupu, hlavy a páteře by se mělo co nejvíce přiblížit vertikále. Ideálně je v kyčli, koleni a kotníku pravý úhel. Poloha v sedu ale musí být pro dítě příjemná,“ vysvětluje doktorka Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.



Co všechno se dá nastavit

Pokud tedy nechcete dítěti kupovat každou chvíli novou židli, vyplatí se taková, která lze nastavit na různé výškové úrovně. Jedině tak se vám bude dlouhodobě dařit dodržovat pravidlo pravých úhlů. Kromě nastavitelné výšky židle najdete na ergonomických židlích i spoustu jiných „hýbátek“.



Jak správně sedět

„Jsou to třeba polohovatelná záda a jejich sklon, kvůli vzdálenosti od obrazovky, tedy posunutí vpřed a vzad a také jejich výškové nastavení, aby dodala správnou oporu každé výšce postavy. Výhodou je i výškově nastavitelný sedák i s možností posunutí dopředu a dozadu. Vzhledem k vývoji dítěte je dobré jednotlivá nastavení každého čtvrt roku kontrolovat a upravovat, aby jednotlivé aspekty židle splňovaly svou funkci,“ říká Blanka Pinkavová z firmy Papera zaměřené na kancelářské a školní potřeby. Opěrky by podle ní neměly být příliš tvrdé, aby z nich nevznikaly otlaky. Jejich výškové nastavení pak umožňuje poskytnout úlevu ramenům a šíji.



Pokud zvolíte židli s kolečky pro lepší otáčení, zamyslete se i nad velikostí a tvarem. „Musíte přihlédnout k typu podlahy, tedy zda je v pokoji dlažba, nebo koberec. Při popojíždění a otáčení by mělo být nutné co nejmenší úsilí, což šetří zádové, krční a šíjové svaly,“ dodává Blanka Pinkavová.



Se správnou polohou souvisí i výška stolu - i ty se vyrábějí s možností nastavení výšky. Stůl by měl dítěti zajistit oporu v pravém úhlu a pohodlné psaní na klávesnici, rozhodně by ruce neměly směřovat na stůl směrem vzhůru, nebo by se nemělo dítě hrbit nad příliš nízkou pracovní deskou.



Nezapomeňte na protahování a pauzy

Správné sezení znamená usadit se na sedacích kostech, které poznáte jako hrbolky na spodní straně hýždí. Hlava by neměla dítěti vyčuhovat před tělo, uši jsou nad rameny. Právě to je dobré kontrolovat, protože děti mají stejně jako dospělí tendenci se do práce zabrat a naklánět se blíž a blíž. Správnou pozici sezení by mělo dítě (ale samozřejmě i dospělí) trénovat tak dlouho, dokud se nestane automatickou.



Ovšem ani stoprocentně správné sezení není zdravé, pokud sedíme příliš dlouho. „I při ideálním nastavení polohy těla se naše svaly při dlouhodobém sezení v jedné pozici mohou přetěžovat a vznikají tak svalové dysbalance, které způsobují bolest. Prospěšné je naučit se nesedět staticky v jedné poloze, ale dynamicky měnit polohu, ve které je možné svaly krátce protáhnout a zrelaxovat. To můžete provést buď chvilkovým pohybem s opřením se o stůl nebo do židle. V této poloze je možné zůstat o něco déle, což pomůže svalům k lepší relaxaci,“ doporučuje doktorka Michaela Tomanová.



Důležité je tedy naučit se nejen sedět správně, ale také si dělat přestávky na protažení a uvolnění svalových a vazivových tkání. To je vhodné jak pro děti, tak i pro dospělé.

„Správný způsob sezení vychází z anatomických a fyziologických předpokladů našeho těla. Dodržováním správného sezení u dětí můžeme předejít funkčním změnám jejich pohybového aparátu,“ upozorňuje rodiče lékařka Tomanová.