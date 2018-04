Vyberte už teď letní tábor a zajistěte si včas potřebné věci

Co s sebou dítěti sbalit na týden Pyžamo, na každý den spodní prádlo, je-li zvyklé nosit nátělník, dejte mu náhradní.

Čisté ponožky (jedny silnější do holínek). Dostatečný počet triček (vy nejlíp víte, kolik jich váš potomek ušpiní). Dvoje pohodlné kraťasy (lepší jsou delší kvůli odřeninám), dvoje tepláky (jedny z nich hřejivější), sportovní kalhoty (šusťákové nezaberou skoro žádné místo). Rozepínací mikinu, flísovku přes hlavu (v ní může jet), vhodnou bundu a pláštěnku. Hodí se šátek (dá se využít v chladnu na krk, v lese jako podsedák, na karnevalu jako maska) a kšiltovka nebo klobouk. Většinou je potřeba pevná turistická obuv (ideálně už vyšlápnutá), botasky, pevné sandály, přezůvky a holínky. Z hygienických potřeb nezapomeňte kartáček a pastu, mýdlo v pouzdře, cestovní lahvičku sprchového gelu a šamponu v jednom, dobrá je modrá indulona (na suché ruce i obličej ve větru), menší balení opalováku, hřeben, kapesníky, malý ručník na ruce, větší na koupání, sluneční brýle, repelent. Bude zřejmě potřeba blok, psací potřeby, knížka, korespondenční lístky s nadepsanou adresou. Na špinavé prádlo je nejlepší starší povlak na polštář (věci se v něm nepaří). 1. Respektujte pořadatelem vyžadovaný druh zavazadla. Někdy je prostě vhodnější krosna, někdy kufr. 2. Dejte dítěti vybrat z triček, pyžam apod., ať je mu oblečení pohodlné a zároveň ví, co má s sebou. Taky trvejte na tom, aby bylo při závěrečném balení – bude mít přehled. 3. Balte bez „stoprocentní přirážky“ - když sedm nocí, tak sedmery spoďárky, a ne čtrnáctery.