Pozor na nekvalitní sluneční brýle. Poškodí zrak více než žádné

Sluneční záření urychluje stárnutí kůže, což vede ke vzniku vrásek a mohou se objevit časné pigmentace. Stejně jako jinde na kůži, mohou se i na víčkách vyskytovat nádorová onemocnění, pro která je UV záření rizikovým faktorem.

Každé sluneční brýle svit oslabí, ale ne všechny brýle chrání zrak dostatečně. "Tmavé brýle bez UV filtru mohou být pro oči škodlivější než brýle žádné. Pod tmavými skly totiž dochází k rozšíření zornic a do očí tak, nejsou-li chráněny kvalitním UV filtrem, proniká více škodlivých paprsků, které mohou vést k trvalému poškození zraku," vysvětlil Pavel Stodůlka, primář oční kliniky Gemini.

Kvalitní brýle nemusí být tmavé

Při výběru slunečních brýlí je důležitý zejména kvalitní UV filtr, který však nesouvisí s barvou skel brýlí. Vysoký UV filtr mohou mít i brýle se světlými skly. A naopak tmavé brýle jej mohou postrádat. Informace o úrovni ochrany a kvalitě filtru by měly být uvedeny přímo na brýlích, či etiketě výrobku.

"Kategorie slunečního filtru je značena čísly od nuly do čtyř. Její hodnota vyjadřuje propustnost světla a určuje světelné podmínky, pro které jsou brýle vhodné. Obecně platí, že čím vyšší je kategorie filtru, tím je čočka tmavší a méně světla propouští. V letním období bývá nejčastěji užívána kategorie číslo tři," říká Pavel Stodůlka.

Před nákupem slunečních brýlí je důležité si uvědomit, zda bude člověk brýle používat při sportu, řízení auta nebo jako módní doplněk. Brýle by měly dobře sedět, dostatečně krýt oči ze všech stran, měly by být lehké, netlačit na spáncích ani za ušima a řasy by se neměly dotýkat skel.

"Pro běžné denní nošení postačí skla zabarvená do hněda, případně do šeda či zelena. Při ostřejším světle jsou vhodná skla tmavá. Rozjasňující žluté či oranžové odstíny jsou ideální na běh, cyklistiku či lyžování. Pro řidiče jsou optimální polarizační skla, která tlumí oslnivé odlesky od mokré vozovky či protijedoucích vozů," doporučuje lékař.

Sluneční brýle přitom nemusí být jediným řešením ochrany zraku před sluncem. Kromě slunečních brýlí lze využít i kontaktní čočky s UV filtrem. Ty sice pomáhají chránit před škodlivými paprsky, ale nekryjí celý povrch oka a citlivou kůži víček.

Chránit oči je možné i pomocí speciálních potravinových doplňků, které zvyšují odolnost zraku proti slunečnímu záření.