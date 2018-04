Školní batoh má být pevný a dobře vidět, pohádkovým postavám se vyhněte

Hmotnost školní tašky by měla odpovídat zhruba deseti procentům hmotnosti dítěte. Kvalitní aktovky a batohy jsou dnes vyrobeny z lehkých, ale přesto odolných materiálů, takže běžně na cedulce uvidíte údaj okolo 600 gramů. Samozřejmě batoh s integrovanou vypolstrovanou přihrádkou na notebook nebo s několika dělícími přepážkami váží více a nezapomeňte ani na to, že něco budou vážit knihy a další potřeby.

Mnohé děti nosí na zádech mnohem více, než je ortopedy doporučeno, z čehož pramení některá zdravotní rizika. „Kvůli přetěžování se mohou u dítěte objevit bolesti hlavy, páteře nebo skolióza. Pokud již dítě těmito zdravotními problémy trpí, tak nevhodná nebo příliš těžká školní brašna rozvoj těchto komplikací podpoří. Jestliže vaše ratolesti mají bolesti zad již v dětství, je vysoce pravděpodobné, že je budou trápit i v dospělosti,“ upozorňuje Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.

Aktovka, nebo batoh?

Pro prvňáčky (a druháky a třeťáky menšího vzrůstu a hmotnosti) je vhodnější spíše aktovka. Má totiž pevnější konstrukci, což přispívá ke správnému držení těla. Ve srovnání s batohem mívá také přehledněji řešený úložný prostor. Důležité je samozřejmě i to, jak všechny potřebnosti do batohu nebo aktovky naskládáte.

Jakou aktovku? Tipy na lehké, ale prostorné aktovky najdete v diskuzi Prvňáček - školní batoh, nebo aktovka? na fóru eMimino.cz.

„Zejména těžší předměty, jako jsou knihy a sešity, vkládejte do kapsičky, která je co nejblíže zádům. Takto bude váha knih přenášena na tělo a záda si uleví. Batohy jsou vhodnější spíše pro starší děti,“ srovnává lékařka Michaela Tomanová.

Pokud se rozhodnete pro batoh, dbejte na to, aby záda batohu byla stabilní, pevná a ergonomicky tvarovaná. Batoh by měl stabilně držet tvar i tehdy, když ho postavíte na zem poloprázdný, a ne jenom v případě, kdy je v obchodě důkladně vycpán papírem.

Správné nastavení popruhů

Ačkoliv se na první vyzkoušení může zdát, že dítěti taška visí kdesi pod zády, správné nastavení popruhů z ní udělá vhodného společníka. Věnujte tomuto úkonu opravdu čas a nesázejte na první nastavení z továrny. Raději zkoušejte tak dlouho, dokud nebudete vy i dítě spokojené.

Spony nesmí prokluzovat a musí dostatečně fixovat nastavení. Změna délky by neměla být náročným úkonem, protože ji budete v průběhu roku několikrát měnit. Pokud dítě vyroste nebo si obleče zimní bundu, popruhy se budou muset prodloužit. U batohu je praktická i horní rukojeť, za niž se batoh snadno zvedá či zavěšuje. Zipy by měly mít dostatečně velké taháčky, s nimiž si i malý školák snadno a rychle poradí. Ideální jsou zipy dvoucestné.

„Taška i batoh by měly být řádně nasazené. Nošení brašny na jednom rameni je oblíbený nešvar řady školáků, který však přispívá k horšímu držení těla v důsledku nerovnoměrné zátěže zádových svalů. Příliš povolené pásy mohou zapříčinit skoliózu. Velmi utažené pásy zase přispívají k hrbení,“ připomíná rodičům doktorka Tomanová.

S hrdiny děti mírněte

„Většinou jdeme pro nový batoh, až když z něj Vendy vyroste, skvrny se nedají vyčistit, nebo se jí zprotiví motiv. Třeba prasátko Pepu chtěla vyměnit už po měsíci, tehdy byla ve třetí třídě. Křičela, že si batoh nevezme, takže jsme museli koupit nový, do té doby bylo každé ráno velmi stresující,“ svěřila se Růžena z Dobříše, matka nyní čtrnáctileté Venduly.

Barvy a motivy budou téměř to jediné, co bude u batohu zajímat dítě. Jenže barevné okouzlení pomine, oblíbenou postavičku nahradí jiná a dítě se bude dožadovat jiného batohu. Rozumnější je investovat do batohu s univerzálním designem v oblíbených barvách školáka.

„Rodiče preferují zářivější barvy, alespoň na části batohu, které řidiči zpozorují dříve než černý kus. Batoh mohou doplňovat také reflexní prvky. Hodí se nejen v pošmourných podzimních a zimních dnech, kdy je mlha nebo se stmívá už po čtvrté,“ doporučuje rodičům Michaela Červená z Veturo.cz, které se specializuje na prodej batohů.

Přemýšlíte někdy nad tím, na co všechny ty kapsy a přihrádky školákům jsou? Například kapsa s měkkým fleecovým vnitřkem zabraňuje poškrábání slunečních brýlí. Boční síťované kapsy dobře poslouží pro láhev s pitím, které se v případě nehody nevylije dovnitř batohu. Na klíče je skvělý speciální háček a mobil nebo čtečka se ve speciální kapse tak snadno nepoškrábou.