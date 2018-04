Chcete darovat parfém? Inspirujte se módou, oblíbeným jídlem i obalem

1. Zohledněte osobnost obdarovávaného

Je těžké se přenést přes vlastní preference, ale stojí to za to. Všímejte si, jaké vůně má obdarovávaný rád a čím se obklopuje. Co cítíte, když k němu přijdete na návštěvu? Čerstvě vyprané prádlo, květiny ve váze nebo čokoládový dort?

Napovědět můžou koníčky, zaměstnání, věk i styl oblékání. Kdo má radši sportovní módu, sází dost možná na svěží a čisté vůně, kdo chodí v kostýmku či obleku, ocení nejspíš parfém o něco těžší, elegantnější.



2. Všímejte si kosmetiky

Nejvíc inspirace najdete přímo u dotyčné nebo dotyčného v koupelně. Zahrajte si na tajnou agentku a zaměřte se na to, jaký typ vůní mezi jejich kosmetikou převládá. Základní kategorie jsou v parfumérství jasně dané: vůně bývají květinové, citrusové, dřevité, cypřišové a orientální. Často se mezi sebou mísí, třeba květinové tóny prostupují napříč škálou těch ostatních, upozorňuje Ivana Machoňová z internetového obchodu Parfums.cz.



Co tvoří parfém Hlava : svrchní, většinou lehčí tóny, které za chvilku odezní

: svrchní, většinou lehčí tóny, které za chvilku odezní Srdce : střední tóny, které tvoří charakter vůně, působí 2-3 hodiny

: střední tóny, které tvoří charakter vůně, působí 2-3 hodiny Základ: těžší spodní tóny, které voní nejdéle

„Květiny rozhodně nejsou doménou pouze dámských parfémů, do těch pánských bývá často přimíchána například fialka, jasmín, pelargónie nebo levandule,“ vysvětluje. Naopak svěží citrusové vůně nenosí mezi muži, má je v oblibě i mnoho žen: „Bývají dominantní v pánských sportovních vůních a lehčích unisexových variantách.“



3. Pozor na těžší tóny

Nejprodávanější dámské Dolce & Gabbana Light Blue (svěží citrusová)



(svěží citrusová) Calvin Klein Euphoria (orientálně-květinová)



(orientálně-květinová) Miss Dior (elegantní cypřišová s ovocnými tóny) Zdroj: Parfums.cz

Ty dřevité jsou často založené na esencích ze santalového, cedrového nebo růžového dřeva, objevují se většinou v takzvaném základu vůně. Ještě intenzivnější pak bývají ty orientální, které dodávají vůni smyslný, teplý nádech: pro někoho ovšem můžou být až příliš silné. Patří mezi ně exotické druhy dřeva i koření jako badyán nebo vanilka.



Tady je vhodné dopředu trochu zapátrat. „Třeba vůně vanilky může být v určitých případech agresivní, proto se raději dopředu přesvědčte, že ji obdarovávaný má rád. A při zvažování nevynechejte žádnou složku: „Před samotným nákupem vždy věnujte trochu času průzkumu vonných kompozic parfémů,“ radí Ivana Machoňová.

4. Sledujte obaly i reklamy

Nejprodávanější pánské Armani Acqua di Gio (dřevitá s orientálními tóny)



(dřevitá s orientálními tóny) Davidoff Cool Water Man (svěží a zemitá)



(svěží a zemitá) Dior Fahrenheit

(klasická, intenzivní a orientální) Zdroj: Parfums.cz

Buďme upřímní: hezký flakon je polovina úspěchu. Navíc o typu vůně i o potenciálním nositeli možná prozradí víc, než tušíte. Tmavé lahvičky zpravidla obsahují intenzivnější tóny, parfémy ve světlých barvách odpovídají jemnější esence. Modrá a zelená napoví, že je vůně svěží, ostře barevné obaly často signalizují vůně ovocné nebo sladké.



Při rozhodování může pomoci i reklamní kampaň. Slavné osobnosti, ale i modelky a modelové se nevybírají náhodně, mají za úkol reprezentovat styl nositele parfému. Už podle tváře parfému tak vytušíte, zda je určený pro ráznou podnikatelku, křehkou dívku nebo nezávislou a kreativní duši.