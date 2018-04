Jak vybrat správnou matraci pro dítě? Tvrdší je zdravější

Od narození přes pubertu až do dospělosti se lidské tělo vyvíjí a roste. „Dějí se strukturální a funkční změny tvrdých i měkkých tkání pohybového aparátu a vliv na správný vývoj může mít i matrace. Proto je výběr kvalitní vhodné matrace ještě důležitější než u dospělého člověka,“ vysvětluje Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí.



Matrace by měla páteři a celému tělu poskytovat dostatečnou podporu. Pokud je - nejen ve spánku - páteř dlouhodobě v nesprávné poloze, může se u dětí špatně vyvíjet.

Tvrdost matrace Matraci vybírejte pro dítě raději tvrdší. Na stupnici tvrdosti od 1 do 5 je to 3 i více.

„To může mít za následek přechodné, ale i trvalejší změny na páteři, které můžeme v dospělosti jen obtížně napravovat,“ varuje lékařka Tomanová, která také upozorňuje, že je důležitý i výběr vhodného polštáře.

Fyzioterapeut René Kacián zase upozorňuje, že matrace je důležitým prvkem, který ovlivňuje také regeneraci těla dítěte.

„Špatná matrace mu nezajistí anatomickou polohu páteře během spánku a nemůže tak dojít k uvolnění a kvalitnímu odpočinku,“ říká fyzioterapeut Kacián.

Tvrdší je lepší

Experti oslovení iDNES.cz se shodli, že pro dětské tělo je lepší spíše tvrdší matrace. „U dětí obecně doporučuji vybírat matrace spíše tvrdší - na stupnici tvrdosti od 1 do 5 je to 3 i více. Neměli bychom zapomenout také na výběr kvalitního roštu, bez kterého pak ani sebelepší matrace nesplní svůj účel,“ upozorňuje primářka Tomanová, podle níž by se rodiče měli zajímat rovněž o dostatečnou tloušťku matrace, aby se při zátěži neprohýbala.

„Při výběru matrace pro dítě musíme dbát především na to, aby páteři poskytovala dostatečnou podporu,“ uvedla Michaela Tomanová z Rehabilitačního ústavu v Brandýse nad Orlicí. Zdůraznila, že tvrdá matrace je i z bezpečnostního hlediska méně riziková než měkká, která se například u novorozenců nedoporučuje, protože může zvyšovat riziko syndromu náhlého úmrtí.

Jakub Šoufek, odborník na matrace a zdravý spánek ze společnosti Johann Malle, přidává i praktickou radu, jak matraci pro dítě vybírat.

„Obecně lze říci, že správnou tuhost matrace nejlépe určíme podle toho, že ležícímu dítěti je matrace ve všech polohách během spánku dokonalou oporou páteře a nedochází k její deformaci. Matrace musí udržet anatomický tvar páteře. Alespoň pro větší děti ji vždy dostatečně, a ideálně pod dohledem odborníka, otestujte. Pokud se nebudete moci rozhodnout, volte vždy matraci středně tvrdou až tvrdou,“ říká Šoufek.

Připomíná, že dítě tráví v posteli mnohem více času, a proto by rodiče měli správnou matraci vybírat opravdu pečlivě. Dítě je navíc pořád v pohybu, každý den je pro něj mnohdy plný nových dobrodružství. Proto musí být matrace kvalitní, pevná a odpovídající věku a váze dítěte.

Teenager jako dospělý

V dospívajícím věku je výběr matrace v mnoha ohledech podobný jako u dospělého. Rodiče mohou koupit ještě kvalitnější a dražší matraci standardní velikosti, která může sloužit delší dobu. Mezi takové patří třeba takzvaná taštičková matrace.

Experti ale stále doporučují volit spíše tvrdší matraci a při výběru zohlednit i váhu vašeho potomka. Určitě není dobré kupovat dítěti například matraci s rozdělenými zónami, které jsou určeny až pro dospělé.

„Matraci volíme tak, aby poskytovala kvalitní oporu a anatomickou polohu páteře. Můžeme také přihlédnout k tomu, zda máme doma sportovce či budoucího počítačového odborníka. Nezapomínáme i na vhodnou oporu krční páteře zvolením správné výšky polštáře,“ doporučuje fyzioterapeut Kacián.

Dítě se skoliózou U dětí s diagnózou jako skolióza by měl být výběr matrace vždy navíc konzultován s lékařem, stejně jako výška a velikost polštáře.

Lékařka Michaela Tomanová zase upozorňuje, že páteř by se na boku ani na zádech, a to především v oblasti bederní páteře, rozhodně neměla prohýbat.

Jelikož je dnes na trhu už spousta možností, výběr nebývá pro rodiče jednoduchý. Pokud si tedy nejste svou volbou jisti, raději si zajděte do specializovaného obchodu, kde si matraci můžete vyzkoušet a požádat odborníky o konkrétní radu.

Mějte ale na paměti, že je důležité v každém věku dítěte až do dospělosti sledovat, jak dostatečnou oporu matrace spícímu potomkovi v různých polohách poskytuje. „Když si dítě zvykne na tvrdší a tudíž zdravější matraci, bude to mít i do budoucna za přirozené,“ dodává fyzioterapeut René Kacián.