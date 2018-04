Dětskou hlavu chraňte na odrážedle, bruslích i kole. Jak vybrat helmu?

„Helma by rozhodně měla chránit hlavu po celém jejím obvodu. Důležité také je, aby helma na hlavě dobře a pevně seděla. Jenom tak totiž může účinně ochránit,“ říká doktorka Michaela Tomanová, primářka a ředitelka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.

Správně by dítěti měla helma sedět přibližně vodorovně a asi dva centimetry nad obočím. Zároveň by měla být dost natěsno, aby i s rozepnutým řemínkem při předklonu nespadla z hlavy. Velikost se dá často regulovat kolečkem nebo elastickými pásky. Pokud ale helma nesedí na šířku - tj. tlačí dítě do spánků nebo strany hlavy, sáhněte po jiném modelu.



Pozor na řemínky

„Při jízdě na kole vždy pamatujte na zapnutý podbradní řemínek u přilby. A při pádu vždy zakupte novou, i když neuslyšíte pověstné křupnutí. Konstrukce přilby může být narušena,“ doplňuje informace Roman Blažek ze Sporty.cz.

Při nákupu cyklistické helmy věnujte pozornost také systému zapínání. Děti by měly mít dostatečně jednoduchý systém. Pásky by raději neměly přijít do kontaktu s ušima, protože při delší vyjížďce by mohly začít dřít. Kvalitní helmy mají možnost přizpůsobení prostoru kolem uší i nastavení délky podbradního řemínku. Při jízdě pak nenechávejte dítěti pod řemínkem více prostoru než na dva prsty, jinak mu může helma spadnout z hlavy.



Technologie a váha

Dětské cyklistické helmy jsou vyráběny podobně jako helmy pro dospělé. Levnější jsou „lepené“, nejkvalitnější dětské helmy disponují takzvanou in-mold technologií, tedy vstřikováním expandované polystyrenové pěny do tvrdé plastové skořepiny. Lehčí helma je vždy lepší, ale nízká váha nesmí být na úkor bezpečnosti. Kvalitní lehké helmy mají proto konstrukci vyztuženou třeba kevlarem nebo karbonem.

Hmotnost je u cyklistické helmy pro děti také velice důležitá, vždyť při celodenní vyjížďce můžou mít helmu na hlavě několik hodin. Výrobcům se aktuálně daří vyrábět bezpečné modely s váhou okolo nebo i lehce pod 200 gramů.

Certifikáty

Není rozumné kupovat helmu, která není vybavena příslušnými bezpečnostními certifikáty, byť by cena byla sebelákavější. Všechny cyklistické přilby prodávané v Česku musí splnit normu ČSN EN 1078. Narazit můžete také na zahraniční či mezinárodní atesty s označením CPSC, SNELL B90A, CE a AS/NZS. O certifikaci je dobré se přesvědčit zejména při nákupu neznačkových levných helem.

Jaká je nejlepší helma pro dospělé? Podívejte se ve videu:

VIDEO: Představujeme nejlepší helmu na kolo Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Typy helem

„První kategorií jsou silniční helmy určené pro silniční nebo krosová kola. Dají se používat i na kolech horských, konstrukčně je u nich snaha o co nejnižší váhu a co nejlepší odvětrání. MTB helmy se oproti silničním liší prakticky pouze přítomností štítku proti slunci a někdy robustnější konstrukcí, případně tvarem, který více kryje týl hlavy. Také u těchto helem je snaha o co nejlepší odvětrání a co nejlepší poměr hmotnosti a odolnosti. MTB helmy jsou použitelné v terénu i na silnici,“ jmenuje hlavní kategorie Karel Studnička ze specializované prodejny Ski a Bike Centrum Radotín.

Existuje však další kategorie, tzv. BMX helmy, které vynikají specifickým designem, který lahodí fanouškům skate subkultury. Kvůli vzhledu je někdy potlačeno odvětrání, tyto helmy jsou kromě cyklistiky použitelné i na bruslení nebo skateboarding. A pak jsou zde integrální helmy na sjezd a freeride. Vizuálně se podobají helmám na motocykl, jsou robustní a poskytují maximum ochrany.

Cena a doplňky

Cyklistickou helmu seženete zhruba za tisíc korun, tato investice může zachránit život. Dnes jsou přilby navíc slušivé, pohodlné a vzdušné. Dále jsou běžnou součástí výbavy cyklistické rukavice, které brání vytváření otlaků na dlaních, brýle chránící proti slunci, větru, hmyzu či odletujícím předmětům. Praktické je také dát dítěti pod helmu v chladnějším počasí šátek a v létě čelenku zabraňující stékání potu do čela.

U dětí doporučují odborníci doplnit helmu zadní blikačkou. Vzhledem k tomu, že dítě je malé a snáze přehlédnutelné, může umístění blikačky na helmu – tedy nejvyšší bod dětského cyklisty – výrazně pomoci jeho zviditelnění. Některé dětské helmy mají v zadní části na blikačku připravený úchyt, nebo se dokonce prodávají rovnou s blikačkou.