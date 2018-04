Jakého vybrat mazlíčka? Rybičky jsou nenáročné, králík musí běhat

Pokud již máme doma zvířata ještě před založením rodiny, je nutné před narozením dítěte promyslet a zajistit, aby bylo soužití bezpečné a udržitelné pro děti i pro zvíře. Zejména pro kontaktní zvířata může být omezení vzájemně stráveného času problém, všechna zvířata ale potřebují vaši péči a pozornost a může jim chybět.



Miminko a pes zároveň? Raději ne

„Nastávají také situace, kdy si rodiče přejí pořídit zvířátko (často pejska), aby zároveň vyrůstal s jejich ratolestí. Zde je nezbytné předem důkladně zvážit, zda budoucí maminka bude stačit jak na dítě, tak i na zvířátko. Období, kdy máme doma malé miminko, je jedno z nejnáročnějších, rodiče mají plno práce s dítětem, natož se navíc starat o dalšího nového člena domácnosti,“ zrazuje od nápadu animoterapeutka Irma Šmalclová. Mnoho rodin se takto rozhodne bez toho, aby měl někdo z nich s chováním a výcvikem psa zkušenosti, což budoucí situaci ještě víc komplikuje.



Jak poznat, že je dítě připravené?

Mnoho rodičů ale začne uvažovat o zvířeti až ve chvíli, kdy o to začne dítě žadonit. Pro rodiče, kteří nemají s domácími mazlíčky žádnou předchozí zkušenost, může být těžké odhadnout, na co dítě stačí a na co ne. Níže vám proto přinášíme stručný přehled nejběžnějších domácích mazlíčků a jejich potřeb připravený ve spolupráci s animoterapeuty.



Rodiče sami samozřejmě nejlépe vědí, nakolik jsou jejich děti schopny dostát svým závazkům - vyzkoušet si to mohou zpočátku třeba na tom, že dítěti přidělí nějaké pravidelné úkoly „na zkoušku“ - třeba péči o rostlinu nebo pravidelnou domácí práci. S dítětem je dobré se dopředu dohodnout na tom, co se bude dít, pokud svým závazkům nedostojí. Pokud se bojíte, že se zvíře po pořízení dítěti rychle omrzí, můžete ho zkusit nejprve přihlásit do chovatelského kroužku. Po půl roce byste měli mít jasno, jestli šlo pouze o chvilkovou zálibu po vzoru kamaráda, anebo jestli máte doma zapáleného milovníka zvířat.



„Vždy je na rodičích, aby se dopředu zodpovědně dohodli, kolik času, lásky, ale také peněz hodlají investovat do svých domácích mazlíčků. Rodiče navíc musí počítat s tím, že se o zvířata děti nebudou starat na 100 % a dohlédnout na to, aby zvíře nijak nestrádalo,“ říká Jaroslav Šmalcl a připomíná, že děti bývají často nemocné a jezdí na školy v přírodě, tábory a sportovní soustředění. Je třeba zvážit i to, kdo se o zvíře postará, pokud byste se chtěli všichni společně rozjet na dovolenou do zahraničí.

Pozor na alergie

Nezapomeňte se dopředu ujistit, že vaše dítě ani žádný jiný člen domácnosti nemá na zvířata alergii, abyste jej nemuseli po přinesení domů zase odnášet zpátky. Bylo by to stresující pro vašeho potomka, ale i pro nevinné zvíře. Pokud alergii má, snažte se o ní zjistit co nejvíc informací - vadí zvíře, jeho srst nebo podestýlka? Pokud je to srst, můžete zkusit tzv. naháče - skinny morčata.



„Ale ani běžní alergici/astmatici nejsou bez možnosti pořídit si domácího mazlíčka. V tomto případě si můžeme pořídit suchozemskou nebo vodní želvu, velmi oblíbení jsou též afričtí šneci či afričtí ježci, pro odrostlejší děti leguáni,“ nabízí rodičům Šmalclovi.

Kam pro něj?

Rodiče musí s dítětem také promyslet, odkud si svého nového mazlíčka pořídí. „Doporučujeme pořídit zvíře s PP (průkaz původu), abychom věděli, jak zvíře bude vypadat, jakou bude mít velikost a povahu v dospělosti, genetické dispozice (např. vadné kyčle či klouby, špatné zuby, oční vady aj.) a získáme poradenství daného chovatele,“ navrhuje rodičům Jaroslav Šmalcl a zdůrazňuje to zejména u exotických zvířat.



Zvíře s PP je sice dražší, ale zpravidla v této ceně máte již od chovatele zajištěno očkování, odčervení a prověření zvířete. Při koupi zvířete od „množitele“ se může u zvířat později objevit zdravotní problém, jehož léčení může rodinu vyjít pěkně draho anebo dokonce donutit k uspání zvířete. Takové situace jsou pak psychicky náročné i pro dospělé, natož pro děti.

Kočky a psy lze pořídit také v mnoha útulcích, tato volba je ale vhodnější pro chovatele s předchozí zkušeností. V útulku se pak důkladně poraďte o vlastnostech zvířete, o jeho temperamentu, náklonnosti k dětem, ale i zdravotním stavu.



Běžní domácí mazlíčci a péče o ně

Rybičky

Pěkná dekorace v bytě, nenáročný druh zvířat, mají minimální nároky na krmení (1-3krát denně) a údržbu akvária (čištění jednou za dva týdny).



Africký šnek

Oblíbené a nenáročné zvíře na chov a čas chovatele, jeho výhodou je, že se může vytáhnout z terária a nechat na dlani, má minimální nároky na krmení a údržbu terária.



Hmyz a bezobratlí (strašilky, pavouci apod.)

Nenáročné na chov a čas, hodí se spíše pro zvídavé a zkoumavé typy dětí.

VIDEO: Jde z nich strach. Ale i sklípkani jsou mazlíčci Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Křeček a myš

Nenáročné na chov a čas, jsou ale aktivní spíše v noci, což může rodinu obtěžovat (důkladně rozmyslete, kam umístíte ubikaci). Křeček je spíš samotář. Těmto hlodavcům musíme zajistit pravidelnou výměnu podestýlky, pokud se chceme vyvarovat typického zápachu a zdravotním problémům zvířete. U srstnatého zvířete hrozí nebezpečí blech a jiných parazitů.

Morče

Mají zvýšené nároky na chov a čas. Jedno morče je více závislé na člověku, dvě morčata a více si už vystačí (pozor, aby byla stejného pohlaví, aby nedocházelo k nechtěnému množení). Vyšší nároky na stravu, velikost a správné umístění ubikace, doporučené čištění ubikace každé dva dny. Morčata mají ráda krmení zeleninou z ruky, což rozvíjí u dětí jemnou motoriku.

VIDEO: Mazlíčci jsou fajn, láká v kampani mluvící morče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Králík

Před pořízením králíka je bezpodmínečně nutné zabezpečit otvory a kabely, králík všechno překouše. Králík potřebuje alespoň čtyři hodiny denně mimo ubikaci, aby se proběhl, protáhl, pomazlil. Rád vyhrabuje hlínu z květináčů, musíme dávat pozor na to, zda pokojové květiny nejsou jedovaté pro hlodavce. Doporučené čištění ubikace denně nebo obden. Pravidelné očkování, přeléčení proti kokcidióze.



Suchozemská želva

Představuje vyšší počáteční investici za zvíře, terárium a další nutné vybavení. Želvy mají vyšší nároky na péči - potřebují pravidelné svícení UV světlem, výměnu brouzdaliště, jednou týdně čištění terária i dodržování správné stravy. Pokud je možnost, ocení výběh na zahradě či balkóně. Budete potřebovat veterináře pro exotická zvířata. Želva i další plazi jsou poměrně dlouhověká zvířata se specifickými požadavky na péči, před pořízením takového zvířete se rozhodně poraďte s chovateli.

VIDEO: Želví školka. Učí se tu jíst, jako malé děti Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kočka žijící v bytě

Nenáročný druh zvířete, stačí jí nachystat dostatek potravy 1x denně, kočka žere v průběhu celého dne dle své potřeby. Je to čistotné zvíře, potřebuje kočičí WC (počítejte s každodenním čištěním) a škrabadlo na obrušování drápků. Domácí kočky také vyžadují pravidelnou veterinární péči (očkování, odčervení aj.) Jestliže není kočka určena k chovu, kočku nechte vykastrovat, abyste se vyhnuli mrouskání. Věnujte pozornost různým plemenům koček, která se liší povahou.



Pes

U psa musíte vybrat správné plemeno, jehož velikost, povaha a temperament se budou hodit pro danou rodinu. Psi jsou nároční na péči, čas a pozornost. Počítejte s tím, že ho musíte naučit minimálně základní poslušnosti, pravidelně venčit několikrát denně, denně krmit a potřebuje také trávit čas s lidmi, hrát si a pomazlit se. Připočítejte i poplatky za pravidelné veterinární ošetření (očkování, odčervení aj) a poplatky za psa. Pokud není pes určen k chovu, doporučují chovatelé kastrovat (feny hárají a obecně psi mají větší tendence utíkat).