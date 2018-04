Aktovky zádům nesvědčí a batoh musí dobře sedět, radí rehabilitační lékař

Možností, v čem dítě bude nosit vybavení na výlet, učebnice, svačinu a přezůvky, je samozřejmě mnoho. Ne však všechny vyhovují ze zdravotního hlediska.



Aktovka, batoh nebo vak?

„Aktovka se obvykle neopírá o pánev, proto zátěž nese jen horní část páteře. Z tohoto hlediska je vhodnější batoh. Samozřejmě batoh by měl být v kontaktu s tělem dítěte v místech, která jsou pro to určena. Pokud například sahá až ke kolenům, je to špatně vybraný batoh,“ vysvětluje Karel Pitr, rehabilitačí lékař spolupracující se značkou Bagmaster.

A co módní látkové vaky, které drží na zádech provaz nebo dokonce jenom šňůrky? Podle lékaře se rozhodně nehodí na nošení čehokoliv těžšího jako jsou knihy, maximálně tak na svačinu a přezůvky.



Pokud tedy zvolíte batoh, musíte se dále zaměřit na některé jeho parametry - zejména by měl mít alespoň 4 centimetry široké nastavitelné popruhy, které jsou v místě kontaktu s rameny polstrované. Dále by měl pevně držet tvar, mít ergonomicky tvarovaná záda, být lehký, nepromokavý a s reflexními prvky.



Jak má sedět na zádech?

Pokud vyberete vhodný batoh, musíte ho také dítěti správně nasadit. Zvláště malí školáci mezi první a pátou třídou jsou ke zdravotním problémům nejnáchylnější. Rychle rostou, což může mít při velké zátěži a nekvalitním batohu dopad na záda. Nejčastější zdravotní úskalí vyjmenovává Pitr: „Pokud má batoh kratší jeden popruh, zatěžuje více jednu stranu a může vést ke skolióze. Při špatném výškovém usazení může přetěžovat jednu určitou část páteře, třeba krční, nebo bederní. Z toho mohou plynout bolesti přetížených svalů, které upozorňují na to, že něco je špatně, a tedy mají svoji signální funkci.“



A pokračuje: „Při delším přetížení se páteř může deformovat v předozadním směru - mluvíme o zvětšené hrudní kyfóze a bederní lordóze - po delší době mohou být i následky na meziobratlových ploténkách, nebo třeba výrůstky na obratlech. Při přetížení krční páteře se zvýšené svalové napětí může přenášet na svaly šíje a způsobit třeba chronické bolesti hlavy.“

Lékař nedoporučuje nošení batohů až v oblasti hýždí, jak je občas vidět u dospívajících - batoh se totiž nemůže opřít o bedra a způsobuje jeho nositeli či nositelce nehezký a nezdravý předklon a předsunuté držení hlavy. Batoh by měl naopak sedět na obou ramenech stejně, kopírovat páteř a sedět seshora na pánvi. S takto posazeným batohem unesou děti i vyšší zátěž, celkově by se ale rodiče měli snažit kila na zádech školáků snižovat.



Pozor na přetěžování

Nicméně maximální hranici zátěže stanovit nelze, vždy je třeba brát v potaz individuální vzrůst a věk dítěte. Několik univerzálních rad, jak se vypořádat se zátěží, samozřejmě existuje. V zásadě platí, že je třeba pracovat s rozložením zátěže.



„Těžké části nákladu mají být co nejblíže ose, tedy co nejblíže zádům dítěte, v těžišti batohu. Dobrý výrobce uspořádá kapsy v batohu tak, aby vyhovoval tomuto požadavku,“ upozorňuje Pitr. Pokud přeci jen váháte, zda se váš školák nepřetěžuje, doktor radí: „Lze říci, že je nutné pozorovat, jak dítě dokáže batoh zvládnout, jak daleko a jak dlouho ho nosí a jestli není po příchodu ze školy unavené.“