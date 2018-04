VIDEO: Chcete ještě hezčí dekolt? Pohlídejte si kostice i ramínka

Prsa v pohybu

„Když zvednete ruce a podprsenka vám vyjede nahoru, znamená to, že vám je malá,“ upozorňuje stylistka značky ZOOT. Správná velikost by vám podle ní měla sedět při jakémkoli pohybu. Ani když se předkloníte, neměla by vám ňadra z košíčků vypadnout.



Všechno o kosticích

Kostice by podle Gábiny Koutské měla přesně kopírovat kořen ňadra a končit u podpažní jamky. „Pokud vám podprsenka správně sedí, pod prostředek vložíte maximálně dva prsty,“ popisuje.

Žádné zařezávání

„Ramínka by se neměla do kůže zařezávat, ale ani klouzat dolů. Jsou jenom ‚jistič‘, podprsenka má sedět sama o sobě,“ říká stylistka. Platí, že čím větší prsa máte, tím širší ramínka budete potřebovat. A zařezávat se nesmí ani košíčky: „Dobře padnoucí podprsenka hladce přechází až k tělu. Nesmí odstávat ani vytvářet efekt dvojitých prsů.“

Než vyrazíte ven

Když si podprsenku oblékáte, upravte si délku ramínek a zkontrolujte, jestli je obvod rovnoběžný se zemí a nikde nevyjíždí ani nesjíždí. Nikdy není od věci v ní ňadra upravit. Nebojte se do ní vložit dlaně, lehce prsa přizvednout a vsadit je do středu košíčků.

