Když dárek, tak na celý život. Jak vybrat šperk a nešlápnout vedle?

Ne každému typu ženy ovšem ale sluší každý šperk, zdůrazňuje klenotník a šéfdesignér společnosti D.I.C. Aleš Bergl. Kvalitní klenoty navíc nejsou levná záležitost, a proto je podle něj důležité uvážit, jak obdarovávaná vypadá, jak se obléká a samozřejmě o jakou příležitost jde.



Začněte tím, že si zahrajete na detektivy. Všímejte si toho, jaké šperky už dotyčná má a jak je kombinuje. Často to ostatně souvisí i s jejím zaměstnáním, koníčky nebo povahovými rysy. Věnujte čas pozorování, ale i nenápadnému vyzvídání.

Nepotkáte ji bez klasických perel? Nemá cenu jí pořizovat šperk vyrobený z recyklovaných součástek, byť by byl sebeoriginálnější. Miluje experimenty a na krku nosí klidně utrženou hlavu panenky? Raději investujte do originálního kousku od místního šperkaře než do prstenu s diamantem. Zohlednit byste měli i její věk.

Dobrý nápad je také donést do klenotnictví fotku, odborníci už si poradí. "Obecně platí, že tmavším typům sluší světlejší odstíny šperků a naopak," vysvětluje Aleš Bergl. Nedá prý dopustit ani na tradiční dělení na typy jarní, letní, podzimní a zimní. Striktní zákazy a příkazy sice v módě už dávno neexistují, ale rozhodně neuděláte chybu, když k barvě vlasů, očí a podtónu pleti přihlédnete:

Jakou barvu kamene zvolit? Jarní typ: tyrkysová, žlutá, meruňková, pastelově růžová, sytě fialová.

Letní typ: světle modrá, šedá, čirá, pudrová, sytě růžová, studené odstíny červené. Podzimní typ: žlutá, zlatá, tmavohnědá, vínová, tmavomodrá, teplé odstíny červené. Zimní typ: čirá, bílá, černá, sytě modrá, zelená, oranžová, nachová.

Jarní typy jsou od přírody blond, mají světlou pleť se zlatavým nádechem a nejčastěji modré či světle zelené oči. Jsou to tak trochu víly – působí velmi jemně až křehce. "Proto se k nim hodí jemnější a lehčí šperky," myslí si klenotník. "Příliš velké a výrazné kousky na nich můžou působit hrubě."

To letní typy jsou sice podobné svým jarním kolegyním, ale působí výraznějším až tvrdším dojmem. Vlasy mívají blond nebo hnědé, pleť se studeným narůžovělým nebo i olivovým podtónem, oči mají modré, šedé nebo zelené. Podle Aleše Bergla by se měly vyhnout příliš lesklým klenotům: "Sluší jim spíš ty s ušlechtilým matným podtónem."

Podzimní typy poznáme podle pleti se žlutým až béžovým nádechem a zářivě modrých, zelených nebo hnědých očí. Vlasy bývají tmavě blond, zrzavé nebo hnědé. Často jsou pihovaté a celkově působí teplým, hřejivým dojmem. "Nebojte se pořídit jim velký a výrazný klenot, jejich vizáž to unese," podotýká Bergl. Jestli se někdo nemusí bát (i vrstvených) zlatých šperků, jsou to právě ony.

Nápadné a klidně i velmi lesklé kousky se podle něj hodí také pro typy zimní. Jsou to obvykle tmavovlásky s porcelánovou nebo olivovou pletí, hustým obočím a šedýma nebo hnědýma očima. Tyhle "sněhurky" jsou velmi výrazné, jemné šperky na nich proto působí fádně, míní klenotník. "Lichotí jim syté barvy, ale i černá. Skvěle jim sedne křišťál, štras a samozřejmě diamanty."