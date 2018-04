VIDEO: Fixní rovnátka nasadí dítěti za hodinu, nejlevněji vyjdou kovová

Různými ortodontickými vadami zubů, tedy křivého chrupu, trpí až 80 procent lidí. Proto je dobré, aby rodiče vodili své děti na pravidelné kontroly už od okamžiku, kdy se jejich potomkům prořežou první zoubky.

Nejčastějším problémem, který přináší nerovný chrup, je zvýšený výskyt zubního kazu. Zuby se totiž na některých místech hůře čistí. Křivé zuby mohou rovněž způsobit obtíže s výslovností. Mohou také traumatizovat tváře či jazyk nežádoucím nakusováním, což vede ke vzniku aftů a dalších bolestivých obtíží.

U velkého předkusu hrozí zejména při sportu poranění a zlomení horních řezáků. Nerovný chrup může být také příčinou rychlejšího obrušování zubů nebo jejich páčení, které může v krajních případech vést až k jejich ztrátě.

Barva podle přání

Pro přesnou diagnostiku ortodontické vady se nejprve provádí komplexní ortodontické vyšetření včetně rentgenu, fotografií a otisků zubů, poté lékař navrhne u dítěte léčebný plán.

Stejný postup čekal i našeho figuranta, 11letého Gabriela, který měl zuby tak blízko u sebe, že se mu do jedné řady nevešly. Takzvané stěsnání nešlo vyřešit jen tím, že by se chrup srovnal rovnátky. Nejprve musely „přebytečné“ zuby pryč. Až poté mohla nastoupit fixní rovnátka.

„Gabriel si vybral keramické zámky, protože nechtěl, aby to bylo moc nápadné, aby se líbil holkám,“ říká ortodontistka Klára Bělíková ze zubní kliniky Dental Office H33.

Nejčastěji se však u dětí pracuje s rovnátky kovovými. Ta jsou méně křehká než keramická a lépe se čistí. Navíc děti baví barevné gumičky kolem zámků, kterými si rovnátka mohou podle svých představ vyzdobit.

„U dětí jako i dospělých je možné také pracovat s lingválními rovnátky, která se lepí na vnitřní - jazykovou stranu zubů. Jejich výhodou je nejen neviditelnost, ale i velmi jednoduché čištění. Tento typ je však ještě dražší než keramické zámky,“ vysvětluje ortodontistka.

Zuby se musí čistit pečlivě

Nasazení a používání rovnátek je poměrně jednoduché. Zuby se nejprve očistí, pak se na ně přilepí speciální zámky, které se propojí drátkem. Jednoduché vady se obvykle odstraní do roka, ty složitější do dvou let.

„Zákrok není vůbec bolestivý, protože se pracuje jen na povrchu zubů. Není třeba dávat ani žádnou anestezii,“ konstatuje Bělíková.

Trochu náročnější je údržba rovnátek. Kolem zámků se totiž usazují bakterie, které narušují zubní sklovinu a způsobují kazy. Nebo mohou dokonce způsobovat zánět dásní. Proto je zapotřebí kromě běžné zubní „údržby“ chrup okolo zámečků a pod drátky aspoň jednou denně precizně očistit.

„Děti proto stráví v koupelně víc času než normálně,“ připomíná ortodontistka.

Na kolik přijdou rovnátka

Cena za terapii fixním aparátem se liší podle používaných zámečků. Nejde jen o to, jsou-li zámky kovové nebo keramické. Liší se hlavně přesností pracovní drážky v zámku, která určuje výsledný sklon zubu ve všech třech rovinách. Také se liší svou velikostí a tvarem.

„Větší méně zaoblené zámky bývají levnější, ale pro pacienty méně pohodlné při čištění i nošení. Zámků a jejich výrobců je mnoho. Existují kupříkladu levné zámky recyklovatelné, jejich účinek po opakovaném nasazení je však sporný,“ dodává doktorka Klára Bělíková.



Průměrně se cena za nasazení fixních rovnátek kovových v jednom zubním oblouku pohybuje od 5 000 do 15 000 korun. Keramická rovnátka jsou ještě o několik tisíc korun dražší.