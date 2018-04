Pohodlně a bez bolestí. Jak vybírat boty v těhotenství?

Na boty pro nastávající maminky si posvítili i v redakci časopisu (nejen) pro maminky S dětmi v Praze. Zde jsou rady, jak správně nakupovat obuv, aby vás nic nebolelo a chodilo se vám lehce a pohodlně i s nějakým tím kilem navíc.

Při výběru bot v těhotenství buďte ve střehu, ať už zvažujete tvar boty, materiál, ale kupodivu i velikost. Studie Biomechanické laboratoře při Fakultě tělovýchovy UTB ve Zlíně prokázala, že ve druhém a třetím trimestru se objem nohy může zvětšit o dvě až tři čísla obuvi. I proto volte raději boty, jejichž tvar lze přizpůsobit objemu nohy - například se šněrováním či suchým zipem.

Jak ulevit nohám v těhotenství: Zkuste držet přírůstek váhy pod 12 kilogramy za celé těhotenství – více kilogramů znamená velké zatížení klenby a často i její pokles.

Pro lepší komfort používejte gelové vložky do bot. Snižují tlak při chůzi, tlumí nárazy a předcházejí únavě nohou.

Riziko otoků a křečových žil snížíte, když nebudete dlouho stát, ale spíš hodně odpočívat.

Sprchujte nohy střídavě teplou a studenou vodou a opírejte je o vyvýšenou stěnu tak často, jak to jen jde.

Nohy jako ze železa, brnění, bolesti, křeče v nohou, otoky, otlaky, pokles klenby, křečové žíly či dokonce deformity - asi žádná z nás si nechce těmito potížemi kazit své těhotenství. A změny se dějí výrazné.

Změna těžiště

"Zvětšování prsů a břicha s sebou přináší nutnost změny těžiště směrem dopředu, a tím i větší zatížení přední části nohy. Aby těhotná žena udržela rovnováhu, musí zaklánět trup dozadu. To ji ale nutí prohýbat se více v oblasti bederní páteře, což způsobuje nejen typické bolesti v bederní a křížové oblasti, ale i v kyčlích," vysvětluje podstatu změn pohybového aparátu v těhotenství ortopedka doktorka Libuše Brabcová.

Fyziologické uvolnění kloubů v křížové oblasti pak způsobuje takzvanou "kachní" chůzi. Jenže právě poruchy rovnováhy a chůze dokáže dobrá obuv značně omezit.

Zcela plochá bota je v těhotenství podle lékařky nevhodná, protože více zatěžuje příčnou klenbu a přetěžuje svalový a vazivový aparát nohy. Podpatek u bot těhotných by měl být co nejširší a stabilní a neměl by být vyšší než tři centimetry, aby ještě nezvyšoval zátěž přední části nohy. Kvůli otokům v těhotenství je dobré volit boty s nastavitelnou šířkou, tedy s pásky nebo suchými zipy, a neklouzavé podrážky.

Přírodní materiály

"Těhotné ženy by rozhodně měly dávat přednost obuvi z přírodních materiálů, nejlépe z kůže nebo textilu. Takové boty se totiž snadno přizpůsobí tvaru nohy, jsou měkké, poddajné a sají pot," doporučuje Tomáš Pechan, majitel sítě obchodů specializujících se na zdravou obuv pro dospělé a děti. Při nákupu obuvi v těhotenství radí sledovat atesty zaručující kvalitu a zdravotní nezávadnost.

Obtíže s chůzí v těhotenství určitě nepřecházejte jen mávnutím rukou. Kvalitní boty, konzultace se specializovaným lékařem nebo podiatrem, speciální ortopedické vložky či podpora klenby opravdu od nich dokážou pomoci.