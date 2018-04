Jak vybavit do školy starší školáky?

Zapomeňte na to, že byste svému potomkovi jako milé překvapení sama vybrala školní batoh nebo penál. V lepším případě zareaguje "No, celkem to ujde," v horším "Ses snad zbláznila!" Vzhledem k tomu, že nadšení pro školu s rostoucím věkem polevuje, nemá smysl ho naštvat hned v úvodu akademického roku.

Takže – poraďte se s ním, co by si představoval a jestli je to z vaší strany splnitelné. S přechodem na vyšší stupeň definitivně končí éra aktovek – populární jsou batohy, a to mezi oběma pohlavími. Kromě vážně "hustýho" designu, který bude zajímat vaše dítě, vy dbejte o to, aby batoh splňoval základní kritéria.

A apelujte, aby aspoň na delší trasy potomek nosil batoh na obou ramenou. Protože sebelepší ruksak ležérně pověšený na jednom rameni postrádá z hlediska zdraví zad smysl. Mezi částí dívčí populace jsou pak v módě různě vyšperkované tašky na kolečkách, které vůbec nepřipomínají ty, co si od babiček pamatujete z dětství. Pokud je vaše dcera slabší konstituce a nebo ji už teď záda trápí, není to marná investice.

Zároveň s aktovkou se často vytrácí i období plnicích per (část intelektuálně zaměřených jedinců se k nim posléze opět vrací). Rozhodně nekupujte žádný drahý značkový zázrak – stejně ho ztratí. Dobře se osvědčují třeba pera, jejichž náplň tvoří kombinace tekutého a gelového inkoustu. Nerozpíjí se, hezky vypadají, mohou je používat i leváci a stojí od 60 Kč.

A dobrá rada závěrem – přestože se to vašemu staršímu školákovi nebude líbit, propašujte na jeho oblečení do školy (tedy i na tělocvik) nějakou podpisovou značku. Nevěřili byste tomu, kolik věcí na konci školního roku zůstává v šatnách ležet a nikdo se k nim nehlásí...

MOBIL ANO - NE

Jestliže jste se až do teď ubránili pořízení mobilu a MP3 přehrávače, už to asi neoddálíte. Žádné doporučení ohledně ideálního věku pro mladé majitele mobilů neexistuje, ale často rodiče "vyměknou" v situaci, kdy se dítě začne samo dopravovat buď do školy, nebo na kroužky. S mobilem v batohu je potomek přece jenom kontrolovatelnější...

Zatímco pro mladší školáky platí, že čím jednodušší telefon, tím lepší, žáci 2. stupně upřednostňují mobily obdařené více funkcemi. Oblíbené jsou především ty, které mají vestavěný přehrávač hudby. Jeho zakoupením to pak máte z jedné vody načisto. Popřemýšlejte o mobilu z druhé ruky, protože i starší děti podobné věci sice nechtěně, ale celkem často ztrácejí. A upozorněte potomka, že co se používání technických vymožeností ve škole týče, musí respektovat řád školy. Většina škol nezakazuje přímo nošení mobilu do školy, leč učitelé trvají na tom, aby přístroje nerušily v hodinách. Dobrým řešením bývá pravidlo – během vyučování vypnuto. Více o mobilech pro děti na www.mobil.idnes.cz.

BYSTROZRAKÝ, NEBO BREJLOUN?

Začátek puberty je období, kdy se u dětí problémy se zrakem objevují relativně často. Všímejte si varovných signálů – jestliže v kině mhouří oči, když si k televizi sedá pořád blíž a blíž, ale i když ho začnou trápit bolesti hlavy, honem k očnímu lékaři. Pokud už máte dítě obrýleno, dodržujte pravidelné kontroly. Jestli se brýlím nevyhnete, sáhněte po takových, které se vašemu dítěti opravdu líbí. To je podmínkou, aby je nosilo rádo nebo alespoň bez odporu. Samozřejmostí by měla být plastová nebo odlehčená skla. Mezi 10. a 12. rokem se můžete s očním lékařem poradit o používání kontaktních čoček.

KLAVÍR, FOTBAL, KERAMIKA, KARATE…

Se začátkem školy se na vás sesype i nabídka kroužků. Pořád platí: méně je více. Tři odpoledne v týdnu stačí, dítě totiž potřebuje volný čas. Při výběru zkuste zkombinovat individuální aktivity, jako je flétna či tenis, kolektivními kroužky, jako je skaut. Díky těm se totiž může dostat do dobré party. A nezoufejte, když vaše děti budou kroužky po roce opouštět a hledat nové. Zkoušejí, co by je mohlo bavit celý život.

KUPŘEDU LEVÁ!

Většina papírnictví sice nabízí plnicí pera a nůžky pro leváky, ale více pomůcek určených přímo pro ně najdete ve specializovaných obchodech. A vychytávek je spousta. Napadlo vás třeba, jak špatně se levákovi rýsuje krkolomně přes ruku s "normálním" pravítkem? Pro leváky se proto vyrábějí pravítka číslovaná zprava doleva. Více na www.levaruka.cz nebo www.prolevaky.cz.