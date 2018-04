Oslabené vlasy po létě? Máme pět tipů, jak je vrátit do formy

1. Zamiřte ke kadeřníkovi

Jestli jste to přes léto nestihla, je ideální čas nechat si zastřihnout konečky – nebo vyzkoušet úplně nový účes. V salonu vám navíc poradí s tím, jaké přípravky vám právě teď nejvíc prospějí. Klíčový je kondicionér, který odpovídá typu vlasů a stupni jejich poškození.

Zeptejte se taky na regenerační kúru nebo masku, kterou můžete používat i několikrát týdně. Nanáší se obvykle na umyté a ručníkem vysušené vlasy; nechá se několik minut působit, pak je potřeba ji důkladně vypláchnout. Rozdíl byste měla vidět už po několika použitích.



2. Nebojte se kosmetických olejů

Ještě před rokem byly žhavou novinkou, teď jsou pro spoustu z nás běžnou součástí každodenní péče. Pokud jste se zatím neodhodlala je vyzkoušet, je dobré začít právě u těch vlasových. Nemají totiž žádné minusy – nepřeháníme. Kadeře chrání, dodají jim výživu i okamžitý lesk, a přitom je nezatíží.

„Kvalitní vlasový olej je rozhodně ani nezamastí, chce to jen správnou aplikaci,“ vysvětluje kadeřnice Barbora Greplová. Předtím, než ráno vyrazíte ven, vmasírujte pár kapek dlaněmi do konečků. U vlnitých vlasů můžete pokračovat až do délek vlasů. Jen ke kořínkům olej nikdy nepatří.



3. Sušte vlasy správně

Hrubé sušení často může oslabené vlasy ještě víc poškodit. Po umytí se proto předkloňte a ručníkem jen opatrně vymačkejte ven přebytečnou vodu, radí Barbora Greplová. Nedoporučuje ani usínání s mokrými vlasy: ty se pak u kořínků mastí, konečky se naopak vysušují.

Když nemáte čas čekat, až vlasy přirozeně proschnou, klidně je fénujte, ale kvalitním přístrojem. „Nejlepší je pořídit si profesionální fén s iontovou technologií a s možností volby studeného vzduchu. Díky němu pak účes lépe drží a neplihne,“ shrnuje svou zkušenost kadeřnice.



4. Vraťte kadeřím barvu

Sluneční paprsky oslabují přírodní i umělé pigmenty, proto míváme v létě vlasy „vyšisované“. Někdo takové oživení vítá, někomu se zdá, že kadeře vybledly až příliš. Nemusíte hned sahat po intenzivních barvách. „Zákaznicím, které chtějí svou původní barvu, doporučuji přeliv s nádechem perleti,“ říká kadeřník Václav Pražák. „Působí přirozeně a vlasy rozzáří díky různobarevným odleskům.“



5. Zamezte včas padání

Právě ke konci léta si mnoho žen stěžuje, že jim vlasy nadměrně padají. Je normální, že nám denně vypadne kolem stovky vlasů. Když se počet povážlivě zvýší, může to být signál nemoci nebo hormonální nerovnováhy, ale taky důsledek nevyvážené stravy. Než vyrazíte k lékaři, zkuste změnit jídelníček. Vlasům prospívají bílkoviny, železo a vitamin B5, který je třeba v nerafinované rýži, fazolích a kvalitních celozrnných výrobcích.



Kadeřnice Petra Burešová sází na zinek, ten podle ní pomáhá nejen proti padání vlasů. Prospívá i problematické pleti a pomáhá snížit hladinu cholesterolu v krvi. „Najdete ho v mořských plodech, játrech, dýňových semínkách a oříšcích, v ječných kroupách nebo v pohance,“ vypočítává expertka z brněnského salonu Klier.