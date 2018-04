Šátek noste bez ohledu na věk a styl oblékání. Je elegantní i zábavný

Plesová sezona je tu a s ní i otázka, co si vzít na sebe. Výběr těch pravých večerních šatů není žádná maličkost. V...

Malé černé šaty tvoří absolutní základ dámského šatníku již téměř sto let. Není divu, jen těžko byste hledali...

Máme tu období večírků, ať již vánočních či silvestrovských, a s nimi přichází otázka, co na sebe. Základním pravidlem...

Klasické modré džíny tvoří neodmyslitelnou součást každého dámského šatníku. Jen těžko byste našli skříň, ve které by...

Do nové sezony vykročte v pořádných botách podle nejnovějších trendů. Letošní jaro je skutečně z čeho vybírat a nebojte...

Tajemství vaší skříně. Syslíte, záříte, nebo vyhazujete?

Ležíte na gauči a psychoterapeut se noří do vašeho dětství. Co taťka, jestli pak vás dost chválil? Co mamka, jestli pak...