Odborníci radí, jak vařit levně a zdravě. Na kuřecí kůže zapomeňte

Nadívané kuřecí kůže nebo bramboráky z tvrdého chleba se staly hitem levných pokrmů vytvořených v kuchyni televize Nova. Podobných receptů se ale na různých internetových stránkách objevuje více. Autoři míří především na lidi s nízkými příjmy, pro které je každá koruna dobrá.

Recepty na večeře podle odborníků Špagety Aglio olio

od Terezy Fösterové

(cca 40 Kč za 4 porce) 1 balíček špaget

4-5 stroužků česneku

2-3 lžíce olivového oleje

dle chuti chilli papričku Na pánvi rozehřejeme olej, přidáme nakrájený česnek a papričku, opatrně opečeme na oleji - musí zůstat světlý. Smícháme s uvařenými špagetami a servírujeme. Placičky se salátem

od Lenky Kaprhálové

(cca 50 Kč za 4 porce) 500 g vařených brambor ve slupce

500 g kysaného zelí

100 g celozrnné špaldové mouky

2 bílky

1 lžíce majoránky

2 stroužky česneku

dle chuti černý pepř mletý a sůl



Salát z kysaného zelí

500 g kysaného zelí

1 cibule

2 lžíce řepkového oleje

dle chuti třtinový cukr, sůl Placičky:

Brambory uvařené ve slupce oloupeme a nastrouháme najemno. Smícháme společně s dvěma bílky. Přidáme koření, sůl a rozdrcený česnek. Zahustíme pokrájeným kysaným zelím (propláchneme jej od láku) a celozrnnou špaldovou moukou. Tvoříme vyšší oválné placičky, které opečeme z obou stran. Podáváme se salátem z kysaného zelí. Salát z kysaného zelí:

Zelí propláchneme od láku, dáme do větší misky. Na oleji opečeme cibulku a ještě teplou vmícháme do zelí. Můžeme ochutit třtinovým cukrem a solí. Ihned podáváme. Luštěninový salát

od Karolíny Hlavaté

(cca 60 Kč za 4 porce) 2 ks plechovky bílých fazolí

1 ks papriky

1 pórek

citronová šťáva

sůl

pepř Fazole bez nálevu dáme do mísy, přidáme nakrájenou papriku, pórek, citronovou šťávu a sůl s pepřem. Vše dobře promícháme. Brambory s tvarohem

od Jany Divoké

(cca 60 Kč za 4 porce) 1 kg vařených brambor

400 g polotučného měkkého tvarohu

60 g rostlinného tuku (případně máslo)

400 g čerstvé zeleniny Brambory oškrábeme, rozkrájíme a uvaříme v osolené vodě. Při servírování přidáme rostlinný tuk (nebo lze pokapat olejem) a navrch dáváme tvaroh. Ozdobíme zeleninou. Je možné posypat petrželkou nebo jarní cibulkou.

Výživoví poradci ale varují, aby se veřejnost tímto směrem rozhodně nevydávala. Ale na jídle se podle nich ušetřit skutečně dá, dokonce i tak, že lidé nebudou hazardovat se svým zdravím.

"Chápu, že někteří lidé jsou opravdu v hmotné nouzi a musí počítat každou korunu, nicméně naše úvahy by se měly ubírat i tím směrem, jakou cenu platíme v podobě zdraví. Například smažené chlebové bramboráčky dodají do těla velmi málo bílkovin a naopak dost tuku," řekla iDNES.cz Jana Divoká ze sdružení Stop obezitě - STOB.

Její kolegyně Tereza Försterová, nutriční terapeutka z pražského Pharmacentra Polikliniky Budějovická dodala, že takové potraviny mají i velké množství cukrů nebo soli.

"Starý chléb kromě toho může být napaden plísněmi, jejichž vliv na organismus je ve většině případů škodlivý," upozornila terapeutka. Varovala, že plíseň nemusí být na první pohled vidět.

"Vařím-li z odpadu, jsem tedy popelnice?" ptá se výživová poradkyně Lenka Kaprhálová, která se na podobné recepty dívá jako na recesi, snahu zaujmout tím, co všechno se dá uvařit.

"Levné recepty respektují většinou pravidlo ´co nejvíce navařit, za co nejméně peněz´, ale neuvažuje se mnoho o složení stravy. Možná by bylo vhodné přemýšlet, jak ´co nejlevněji připravit přiměřené množství vhodného jídla´. A nemusí to být ani z netradičních surovin," poznamenala Jana Divoká ze STOBu.

Hrozí cukrovka i vysoký krevní tlak

Znalci na výživu upozorňují, že na českém jídelním stole obecně chybí bílkoviny, ale třeba i vláknina. Lidé naopak konzumují příliš tuků a cukrů. Takto nevyvážený jídelníček napomáhá obezitě, cukrovce, srdečně-cévním chorobám a dalším zdravotním potížím.

Výživová poradkyně Lenka Kaprhálová připomněla, že konzumace nutričně prázdných jídel se projeví za delší dobu a následky mohou být destruktivní.

"Co může organismu přinést dobrého odpad? Navíc si tímto způsobem stravování fixuji informaci do podvědomí - jím zbytky, co už nikdo nechtěl, místo masa mi stačí kůže," řekla iDNES.cz Kaprhálová. Výsledkem je podle ní také rozhozený metabolismus a s ním spojené nemoci, které pak na lécích budou stát víc, než když si dotyčný uvaří jídlo z hodnotných surovin.

Podle Jany Divoké ze STOBu sice za 20 korun není možné připravit zdravou a chutnou stravu pro čtyři osoby, ale jednu porci vyváženého jídla pro dospělého člověka lze pořídit určitě. Zároveň dodala, že na zdraví bychom šetřit neměli, byť to pro mnohé může být těžké.

Nakupujte s rozumem

Lidé by se podle ní měli naučit správně nakupovat. Nenechat se například strhnout reklamou, dopředu si připravit seznam a nekupovat potraviny, které původně nechtěli.

"Naše populace využívá sice akčních slev, ale neuvažuje nad tím, jak zdravé potraviny to jsou a co přinášejí našemu tělu. Je lepší nakoupit méně potravin, ale kvalitních, aby našemu tělu dodaly potřebné živiny ve správném poměru. Dnes musí výrobci na obalech uvádět složení a výživové hodnoty. Doporučuji těmto informacím věnovat velkou pozornost," konstatovala nutriční terapeutka Tereza Försterová.

Dietoložka Karolína Hlavatá z iniciativy Vím, co jím a piju mezi levné a zdravé potraviny řadí třeba mléčné výrobky - například z vaničky tvarohu a nastrouhané mrkve je možné připravit večeři pro dva.

Maso můžete částečně nahradit luštěninami

Vhodné jsou na přípravu polévek, salátů a pomazánek také zdravé luštěniny. V jídelníčku by neměla chybět zelenina, například zelí, řepa nebo kapusta. A pokud to jde, využívat sezonní produkty.

"Ušetřit se dá především tím, že si budu vařit doma. Pokud je možnost, co nejvíce využívat plodiny z vlastní zahrady, přebytky zamrazovat nebo zavařovat, třeba leča, okurky, fazolové lusky. Naložit si zelí, usušit nebo zamrazit houby, často používat luštěniny, vločky, neochucené polotučné mléčné výrobky, sardinky ve vlastní šťávě," řekla Hlavatá.

Doporučuje rovněž přebytečné jídlo nevyhazovat, ale i menší porce zamrazit. Hodně se dá podle ní ušetřit na mase, vhodnou alternativou jsou luštěniny, vejce, tvaroh. Důležité je také jíst pravidelně - tím se zamezí přejídání a zbytečným chutím.

Mezi doporučené zdravé potraviny patří různé druhy čočky, fazolí, sója, hrách, cizrna, ale taky kroupy, pohanka, polenta nebo jáhly.

"Stále u nás bohužel platí: tam dobře vaří, protože toho dávají hodně," poznamenala výživová poradkyně Lenka Kaprhálová. Doporučuje jíst především potraviny, které jsou co nejméně upravené, dochucené, trvanlivé.

"Dodám organismu potřebné látky a nemusím toho sníst kvanta. Co neprošlo dalším zpracováním, je to pravé. Pár příkladů: maso je lepší než uzeniny a konzervy, brambory mají více živin než knedlíky, ovoce upřednostňujte před džusy," dodala Kaprhálová.