Jak vaří majitelka kosmetické firmy? Neodbývá se

Její firma Ryor s přírodní kosmetikou jí v roce 2000 vynesla americké ocenění Vedoucí podnikatelka světa.

Jak umí podnikat, se tedy ví. A jak šéfuje své kuchyni? „Ošetřovat a pracovat s organismem zvenčí má smysl až tehdy, je-li čistý zevnitř,“ říká Eva Štěpánková. Od toho je tu Pohár života, který servíruje jako předkrm.

Tajemnou přírodní směs s klíčky, vlákninou a semínky rozmíchá s bílým jogurtem, chvilku nás nechá odpočinout a pak už přicházejí na řadu lehké špízy s panenkou a kuřecím masem provoněné žampiony. A hned po nich – lahůdka: šťavnaté grilované válečky z panenky v parmské šunce a slanině, ke kterým se výborně hodí zakysaná smetana s pažitkou.

Lehká je i příloha. Dává nám vybrat mezi bramborami pečenými v troubě a rýží s grilovanou zeleninou. Člověk už nemůže, ale když pak nakrojí křehký jablečný závin, neodmítáme. Ta příprava musela trvat celý den!

„Ale jděte, něco málo jsem připravila večer, něco málo ráno. Dohromady sotva čtyři hodiny.“

Vařím globálně



Majitelka české kosmetické firmy Ryor Eva Štěpánková jako vystudovaný chemik naopak vaří prakticky a účelně: „Dvakrát týdně připravím najednou tři nebo čtyři hlavní jídla, říkám tomu globální vaření.“ S přípravou jídla ani se stolováním si pak už velké starosti nedělá. Přestože má její firma ročně stamilionový obrat, katalogovou kuchyň za statisíce u ní nehledejte. Všední linka s klasickým panelákovým plynovým sporákem, staromódní dlaždičky, praktické nádobí. „Víte, jako chemik mám pořád stejně nejradši hrníček, který vypadá jako laboratorní kádinka,“ krčí s úsměvem rameny. A včera, když měli v práci nouzi o čisté talíře, ohřáli si s kolegy polévku v misce od ikebany.

Vepřová panenka s parmskou šunkou



Pro čtyři osoby, hotovo za 30 minut

Ingredience:

3 vepřové panenky

4 plátky parmské šunky (lze ji nahradit vepřovou šunkou)

1 silnější plátek anglické slaniny

5 lžic sójové omáčky

3 lžíce olivového oleje

čerstvě namletý barevný pepř

párátka

pečicí papír

Z každé vepřové panenky naporcujeme 2 až 3 válečky dlouhé pět až sedm centimetrů. Po delší straně je potřeme sójovou omáčkou a zabalíme do plátku parmské šunky a anglické slaniny, celé uchytíme párátkem. Vršek i spodek posypeme čerstvě namletým barevným pepřem. Do zapékací misky vlijeme olivový olej a připravené válečky na stojato poskládáme do misky jako hříbečky těsně vedle sebe. Zakapeme je olivovým olejem, přiklopíme alobalem a vložíme na 24 hodin do ledničky uležet.

Druhý den vložíme misku s masem do předem vyhřáté trouby na 200 stupňů a pečeme pod alobalem 10 minut. Potom je z trouby vyndáme a jednotlivé válečky přendáme na plech s pečicím papírem a pečeme při 220 stupních dalších 10 minut. Válečky na plech postavíme opět na výšku, aby se nám slanina krásně opekla.