Jak v zimě nejrychleji zhubnout? Vyražte na běžky

Žádný stroj v posilovně vás nezatíží tak komplexně jako běžky. Při odborných testech se ukázalo, že běžkař zapojuje devadesát procent všech svalů. Za půl hodiny v běžecké stopě a při klasickém stylu spálíte přibližně 350 kalorií. Při náročnějším bruslařském stylu ještě asi o stovku kalorií víc.

"Běžky zatěžují jak ruce, tak nohy, stejně tak zádové i hýžďové svaly, je to tedy velmi komplexní sport," říká Pavel Suchánek, odborník na výživu z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny IKEM.

Podobně si stojí a bruslení. I když je v současné době hitem především "letní" verze bruslení, takzvané inlajny, bruslení na ledu má prakticky stejné účinky. Zpevňuje hýždě, stehna i boky, navíc oproti běhu nezatěžuje klouby ani páteř. "Bruslení, pokud je dlouhodobé a zapojují se i ruce, je velmi vhodné," potvrzuje odborník na výživu.

V zimě se nehubne rychleji Říká se, že v zimě musí lidský organismus vydat určité množství energie navíc, aby neprochladl, takže by hubnutí mělo být rychlejší. Podle Pavla Suchánka, odborníka na hubnutí, je tento rozdíl prakticky zanedbatelný, takže zimní klima nehraje v hubnutí nijak zásadní roli. Naopak lidé mají během zimních měsíců větší sklon konzumovat slazené čaje a vydatná kalorická jídla. Na druhou stranu začátek roku bývá ve znamení novoročních předsevzetí a výčitek z vánočního přejídání. Proto je v tomto období ideální se k něčemu odhodlat. Navíc pro lidi s vysokým krevním tlakem nebo jinými srdečními potížemi jsou chladné zimní dny pro sport vhodnější než ty parné letní.

Ovšem při krátkodobém bruslení, při němž vydáte hodně energie, tedy srovnatelné například s bruslením jako při hokeji, se metabolizují zejména sacharidy. Aby mělo bruslení zmiňovaný efekt, je třeba bruslit relativně delší dobu (minimálně půl hodiny) a s určitou rychlostí. Více než na piruety se tedy soustřeďte na techniku jízdy.

"Při krátkodobých výkonech na vyšší tepové frekvenci se metabolizují zejména sacharidy, nikoliv tuky, jako u běžek," potvrzuje Suchánek a zároveň tím vysvětluje, proč tolik populární sjezdové lyžování nepatří k nejefektivnějším sportům, co se spálených kalorií týká. Významnějšímu zhubnutí zabraňuje navíc i dlouhé postávání ve frontách na vlek nebo na lanovku.

Stáním ve frontě nezhubnete

Pokud byste si chtěli počítat spálené kalorie, je důležité si uvědomit, jaký čas strávíte opravdu lyžováním a jak dlouho stojíte ve frontě či jedete na vleku nebo lanovkou. Čím rychleji lyžujete a čím těžší je terén, tím více energie vydáte.

Při sjezdovém lyžování také posilujete srdce, ze svalů hlavně hýždě a nohy. Je velmi pravděpodobné, že první den na sjezdovce budete cítit nejen stehna a zadeček, ale také lýtka, která jsou namáhána v přezkáčích.

Snowboard je náročnější

Snowboard je sice mnohem mladší sport než lyžování, ale i tak mu už propadlo obrovské množství stávajících i bývalých lyžařů, ale také lidí, kteří se zimním sportům nikdy nevěnovali. Nejlépe jde těm, kteří mají zkušenost se skateboardingem nebo surfováním. Intenzivně při něm pracují hluboké břišní i zádové svaly, stehna i zadeček.

"Snowboard je náročnější než klasický sjezd, dost často se jezdí i v terénech, které si sami snowboardisté musí vyšlápnout, nepoužívá se tolik lanovka, zapojuje se výrazněji horní část těla," vyjmenovává Suchánek.

Skialpinismus pro ty, kdo jsou v kondici

Zejména pro tělesně zdatné, vytrvalé a zkušené sportovce je variantou na hubnutí skialpinismus, kombinace sjezdového lyžování a horolezectví (pohyb ve vysokohorských terénech). "Záleží na terénu, zda si člověk musí vše vyšlápnout sám, ale skialpinisté jsou vytrvalci, tedy spalují hlavně při postupných výšlapech zejména tuky," tvrdí Pavel Suchánek.

Až 200 kalorií za půl hodiny můžete spálit na sněžnicích. Docílíte na nich mnohem kontinuálnější zátěže než například při už zmíněném sjezdu. Když se nebudete chtít zastavovat, můžete pokračovat neustále dopředu. Snow-walk trénuje srdce, pohybový aparát, oběhový systém, posiluje imunitu a má velké relaxační účinky. Navíc jsou sněžnice vhodné i pro lidi s nadváhou.

Mezi dětmi je nejrozšířenějším zimním sportem asi sáňkování či bobování. A pravděpodobně je to i první zimní sport, který vyzkoušejí. Není však důvod, proč bychom v něm nemohli pokračovat i v dospělosti. Ať už budete sáňkovat na opravdových sáňkách nebo "jen" bobovat, jezdit na pekáči a podobně, smysl a účel této zábavy je vždy stejný. Jízda po sněhu ze svahu dolů a pak, jako daň za skvělou jízdu, také výšlap nebo výběh do kopce nahoru. Čím rychleji se nahoru dostanete, tím více jízd stihnete a zároveň si dáte víc do těla. Procvičíte tak nejen nohy a srdce, ale při balancování na sáňkách i břišní a zádové svaly.

Jakákoliv pohybová aktivita je lepší než žádná. Už procházka zimní krajinou je samozřejmě pohyb. Otužuje organismus, aktivuje hormony štěstí a startuje tvorbu vitaminu D, nezbytného pro duševní rovnováhu.