Chcete uklidnit plačící miminko? Pusťte mu vysavač, fén nebo digestoř

Existuje spousta vyzkoušených a intuitivních způsobů, jak utišit plačícího kojence. Přebalit je, nakrmit, zabalit do peřinky, pochovat... Někdy se ale stane, že nic z toho nezabírá a miminko usedavě pláče dál.

Než si půjdete do lékárničky pro špunty do uší nebo se zavřete v jiném pokoji, zkuste dítě uklidnit pomocí zvuků.

Spousta maminek dětem zpívá nebo vypráví, což také není marné. Vynikajících výsledků však můžete dosáhnout také tím, že budete akusticky simulovat prostředí, ve kterém bylo miminku donedávna nejlépe.

Výzkumy prokázaly, že monotónní šumění nebo hučení vysavače, fénu, digestoře nebo třeba myčky miminkům připomínají zvuky, které slyšely v děloze (jako tlukot mateřského srdce nebo proudění krve v žilách), a tak je zklidňují a vyvolávají u nich pocity pohody a bezpečí.

Vysavač lepší než ukolébavka

Rodiče, kteří metodu takzvaného bílého šumu (white noise) vyzkoušely, na ni nedají dopustit. "Moje druhé dítě je hodně neklidné a plačtivé, a tak jsem si ze začátku nevěděla rady," vypráví třicetiletá Bára.

"Pak jsem si ale v knize Harvey Karpa Nejšťastnější miminko v okolí přečetla o pěti zásadách tišení miminek (pevné zavinování, poloha na boku, syčení, houpání a sání - pozn. red.) a zjistila, že takové obyčejné syčení dokáže zázraky," prozrazuje. Monotónním pobrukováním hlásky "s" prý dovede syna za pár minut spolehlivě uklidnit, nebo dokonce uspat.

"Já nedám dopustit na vysavač," prozrazuje svůj trik pětatřicetiletá maminka Jana. "Jednou jsem se rozhodla léčit si nervy, které mi malá rvala svým pláčem už asi dvě hodiny, že jsem se dala do uklízení. Jakmile jsem začala vysávat prach, bylo po pláči. A tak teď máme doma pořád skvěle vyluxováno a miminko spinká jako andílek..."

Některé maminky tiší miminka pomocí vysavače.

Nemusíte ale neustále uklízet nebo celou noc držet u dětské postýlky zapnutý fén. Existují i speciální cédéčka nebo MP3 nahrávky, které tyto přístroje nejen napodobují, ale dokonce nabízejí i další vychytávky jako záznam tlukotu srdce nebo hudební sekvence založené na střídání monotónních zvuků. Zkuste si v internetovém vyhledávači zadat klíčové slovo "mp3 white noise" a otevře se vám aktuálně více než šest milionů odkazů. Zvuky na uspávání miminek nabízejí i některé české webové stránky, třeba tato.

Uspávací robot

Jednou z možných variant, jak uklidnit plačící miminko, je i věcička, která vypadá trochu jako UFO nebo menší robotický vysavač. Na našem trhu je třeba k dostání americký přístroj s názvem Sounds for Silence, jenž nabízí šest speciálních zvuků pro utišení dětského pláče jako tlukot srdce, hučení domácích spotřebičů nebo šest mozartových melodií. Přístroj je na baterky i do sítě a po hodině se sám vypne. U nás se prodává za cenu od 1 100 do 1 800 korun.

Přístroj na tišení miminek vypadá jako robotický vysavač.

Osobní zkušenost s ním nám popsal tatínek Marek. "Náš sedmitýdenní syn usíná nesnadno. Pláče a pláče. Zkoušeli jsme snad všechny přístroje v domácnosti, které vydávají nějaký šum či hluk," říká. Proto jsme nepohrdli ani přístrojem na tišení miminek. Většinou ho používáme tehdy, když syn už usíná za pomocí silnějšího zvuku jako třeba digestoř. Teprve pak zapneme přístroj a nastavíme funkci automatického vypnutí."

Časovač hodnotí jako největší výhodu přístroje, líbí se mu také zpracování a možnost napájení ze sítě. Naopak drobnou výtku má k LED diodě, která při zapnutí automatického vypnutí nepříjemně bliká a může miminko budit.

Stroje lásku nenahradí

Ať už ale k uklidnění miminka použijete kteroukoliv technickou vychytávku, nezapomínejte na to, že máminu náruč, pohlazení a rituály nenahradí ani ten nejdokonalejší zázrak techniky.

O tom, jak úspěšně naučit vaše dítě usínat v klidu, píše ve své knize Když dítě nechce známá odbornice na dětskou duši Jiřina Prekopová. Pět jejích tipů si můžete přečíst také ZDE.