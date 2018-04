Pláč novorozenců rodiče stresuje. 6 tipů, jak utišit miminko

Pro novorozence je pláč jediným způsobem, jak s rodiči komunikovat. A právě to rodiče mate, příčin křiku totiž může být opravdu mnoho. Dítě může být unavené, hladové, je mu zima či horko, bolí ho bříško, je mu smutno nebo je naopak přesycené podněty... I když se to zpočátku zdá jako neskutečná záhada, rodiče se v jejím řešení začnou většinou velmi rychle zdokonalovat.

Pláči se u novorozenců nevyhnete, ale každý rodič na něj reaguje jinak. Zatímco někteří ho zvládnou s klidem, jiným se zvýší tlak, začnou se potit a buší jim srdce. Navíc se může projevit obavy a rodiče mohou pochybovat o svých rodičovských schopnostech. Důležité je pokusit se zachovat si chladnou hlavu a začít rychle vylučovat možné důvody pláče (Není dítě zpocené? Nemá studené ruce? Kdy naposledy jedlo?) a zároveň se mu hned věnovat a snažit se ho utišit.

Čím déle necháte dítě plakat, tím těžší bude pak uklidňování, proto s ním u malých dětí dlouho neotálejte. A čím delší pláč je, tím zoufalejší se cítí dítě i rodiče.

Rady, jak utišit plačtivé dítě Těsně dítě zabalte

Změňte jeho polohu; pokládejte ho na bok nebo na bříško (na bříšku ho nenechávejte bez dozoru).

Opakujte mu jednoduché zvuky (například tišící ššššš) či stereotypní melodie (ukolébavka, hrací kolotoč zavěšený nad postýlkou ap.), nebo mu zpívejte.

Mírně a rytmicky ho houpejte či kolébejte, ale nechoďte s ním a nenatřásejte ho.

Nabídněte mu dudlík (nenutritivní, nevýživové sání dítě uklidňuje); dejte mu do ručky cíp bavlněné pleny.

Způsoby uklidňování raději moc rychle nestřídejte a až po chvíli zkoušejte něco jiného, aby dítě nebylo rozrušené jenom z toho, jak se ho vehementně snažíte uklidnit. Pokud se vám nedaří odhalit příčinu vytrvalého pláče a nic nepomáhá, doporučují odborníci dítě položit do postýlky a ujistit ho o tom, že ho i přes pláč milujete a budete mu nablízku. V rámci zachování vlastních nervů pak můžete místnost opustit, ale vracejte se a ujišťujte ho o své blízkosti a lásce, dokud se postupně neuklidní.

Kolik pláče je už moc?

A kolik pláče je tedy v pomyslné normě a kolik již lékaři považují za excesivní? „Někteří odborníci považují za nadměrný takový pláč, kdy kojenec pláče celkově déle než tři hodiny v průběhu 24 hodin, a to nejméně tři dny v týdnu, přičemž tato situace trvá minimálně tři týdny za sebou,“ uvádí kniha Naše dítě napsaná Jaroslavem Feyereislem a jeho kolegy z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze.

Pokud si myslíte, že vaše dítě pláče opravdu hodně a těžko utišitelné, zkuste si několik dnů zapisovat, kolik času proplakalo i to, co ho nakonec uklidnilo. Podle poznatků neonatologů se syndrom excesivního pláče vyskytuje přibližně u 1,5 % novorozenců. „Pokud jsou rodiče dotázáni, zda jejich kojenec trpí nadměrným pláčem, odpoví pozitivně 10 až 14 % z nich,“ uvádí dále odborný kolektiv autorů v knize zaměřené na všechny aspekty těhotenství, porodu a rodičovství.

Pokud ale máte pocit, že je vaše dítě hodně plačtivé a necítíte dostatečnou pozitivní odezvu z jeho strany, projeví se to na rodičích a většinou zejména na matce. „Následná únava matky, nervozita a úzkost mění její chování a narušuje přístup k dítěti, což může vést k dalšímu stupňování problémů. v takové situaci je třeba matce pomoci, například péči o dítě přenechat a určitý čas otci nebo jinému členu rodiny,“ radí lékaři v knize Naše dítě. Pokud by se situace nelepšila, pak by se rodina měla obrátit na svého dětského lékaře, psychologa či psychoterapeuta, který by jí pomohl situaci řešit.

