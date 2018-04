Tři otázky podle matematiků napoví, zda se k sobě hodíte

Zní to tak trochu jako z české komedie ze sedmdesátých let Hodíme se k sobě, miláčku...? Akorát počítače se zmenšily a nechodíme za nimi do kybernetického ústavu, ale máme je skoro všichni doma a připojené na internet.



Server Barking Up the Wrong Tree uveřejnil některé z poznatků, které čtyři harvardští matematici stojící za internetovou seznamkou OKCupid získali analýzou dat a anketami mezi uživateli své prosperující stránky.

Filmy, cestování a chuť na změnu

Podle nich existují tři otázky, které dokážou předpovědět pravděpodobnost dlouhodobého vztahu: Máš rád horory? Cestoval jsi někdy sám cizí zemí? Nebylo by fajn se na všechno vykašlat a žít na jachtě? Pokud se vaše odpovědi s potenciálním partnerem či partnerkou shodují, pak má podle matematiků váš vztah šanci dlouhodobě uspět.



"Jsou to opravdu kuriózní otázky a upřímně řečeno se mi nezdá, že by měly velkou vypovídací hodnotu. Snad z nich poznáte, jestli partner inklinuje k dobrodružství, pro život jsou ale důležitější společné cíle, hodnoty a postoje," myslí si vztahová koučka Libuše Konopová. Ty jsou podle ní důležitější než společná záliba ve filmech, do kina si můžete zajít i s kamarády. Upozorňuje také v souvislosti se třetí otázkou, že lidé mají tendenci něco jiného říkat a psát, a něco jiného každý den žít.



Výstřih zabere vždy, svaly již méně

Pokud žena muži řekne, že pije pivo, je podle dat matematiků o 30 % větší pravděpodobnost, že spolu pár skončí v posteli hned na první schůzce. Vysvětlení k tomu matematici nenabízejí, může ale třeba jít o odhození zábran po konzumaci většího množství piv. Tvůrci seznamovacích stránek také doporučují, aby lidé používali profilové obrázky, na kterých něco dělají - hrají na kytaru, jedou na kole, stojí u Eiffelovky... Taková fotka již něco víc vypovídá o vaší osobnosti než pouhý obličej a tělo, a umožňuje tak dalším rovnou začít kvalitní konverzaci.



Není asi překvapivé, že nejvíce vzkazů dostanou ženy s výstřihem, jde o 49-79 % víc vzkazů než u zahalenějších fotek v každém věku. U mužů funguje ukazování svalů především u náctiletých, od dvaceti let s tím již tolik úspěchů neslaví a později jim to na popularitě dokonce ubírá. Zatímco ženy přitáhnou pozornost laškovným pohledem do objektivu, muži naopak zabodují tajemně zahleděni mimo záběr.