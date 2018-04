Je čas uskladnit zimní oblečení. Tři rady, jak ho udržet ve formě

Pokud jste se v předchozích větách našla, máme pro vás dvě zprávy. Ta dobrá: nejste v tom sama. Ta špatná: až skončí letní sezona, budete nad svým šatníkem možná lomit rukama. Aby se uložené oblečení nepomačkalo, nezatuchlo, nestalo se obětí škůdců a nezaneslo se prachem, je potřeba věnovat mu péči.

1. Všechno vyperte, nebo nechte vyčistit

Nabízí se sice možnost nechat nepříjemnou povinnost až na konec léta, ale vhodnější je zbavit oblečení veškerého zápachu už teď. Nebude tak lákat moly a nenačichnou od něj ostatní kousky. Co se typicky zimních materiálů týče, prát můžete manšestr, flanel a vlnu, tu ovšem jedině v ruce a při nízké teplotě.

Chemické čištění je zdaleka nejlepší varianta pro vlněné kabáty a saka (včetně tvídových), umělé kožešiny, ale i látky, ze kterých se šijí společenské šaty: samet, satén, taft. Speciální pozornost vyžadují kožichy pravé, měla byste je vyklepat, vykartáčovat a uskladnit v ochranném obalu.

Přírodní kůže je dobré ošetřit jemným kartáčem a vytřít jelenicí, případně očistit hadříkem namočeným do mýdlové vody. Můžete si pořídit i speciální přípravky na čistění nebo kožené oblečení a doplňky rovnou svěřit odborníkům.

2. Kabáty a svetry nevěšte

Zdálo by se, že pověsit vlněné kousky na ramínka je ideální řešení, ale ve skutečnosti mohou během půl roku ztratit tvar tak, že je ani nepoznáte. Svetry, čepice a šály můžete opatrně naskládat do krabic, proutěných košů nebo vakuových pytlů, ale měl by k nim proudit vzduch.

Také kabátům svědčí vodorovná poloha. Platí to pro kousky z vlny, kůže i umělé kožešiny. Nejprve odstraňte vše z kapes, zapněte všechny knoflíky a opatrně je složte. Uložte je volně do krabic tak, aby mohly dýchat. Proti útoku škůdců je nejlépe ochrání kousky cedrového dřeva.

3. Citlivé kousky skladujte odděleně

Taftová róba, krajkové šaty nebo společenský model z hedvábné organzy na ramínko patří, nejlépe ovšem v bavlněném pytli. Měly by mít dost místa, aby se neodíraly a nemačkaly. V bavlněném obalu můžete skladovat také kašmírový svetr nebo šálu. Zde opět platí zásada: poskládat, položit a chránit proti molům.

Pravá kožešina by měla viset na dřevěném ramínku, a to na suchém a tmavém místě, v teplotě kolem 10 °C. Je třeba ji chránit proti škůdcům, ale měla by mít dost místa a přísun vzduchu. Prodyšný ochranný obal je proto nezbytnost.

Vytvořeno ve spolupráci se seriálem Fashion Days Fashion Academy, který připravuje server Fashion Days.