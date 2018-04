Jak ušetřit za léky a poplatky u lékaře

Nespoléhejte na krajské lékárny

Od února, případně března začala krajská zařízení odpouštět či vracet regulační poplatky. Třicet korun za položku na receptu vám vrátí v lékárně, která spadá pod krajskou nemocnici. Přidaly se i některé soukromé.

Může se sice zdát, že vyzvednete-li si léky v takovéto lékárně, automaticky ušetříte třicet korun (nebo více, máte-li léky na několika receptech), ale nemusí to být vždycky pravda. Ceny léků se vypočítávají mnohem složitěji a klidně se může stát, že za ně vydáte více, než jste chtěli původně ušetřit.

Je to tím, že doplatky na léky se mohou v každé lékárně lišit. Záleží, jaké má lékárna pacienty, zda je velká, nebo malá, nebo zda leží u velké nemocnice. Když některých léků objednává málo, může být doplatek větší, než když si u ní přípravky vyzvedává více pacientů se stejnou diagnózou.

Krajské lékárny zvýšily u některých léků doplatky, aby kompenzovaly „vymazaný“ regulační poplatek. Když MF DNES testovala, jak moc se doplatky za léky liší, potvrdilo se, že ty nemocniční nemusí být levnější.

Například za lék ke zpevnění žil Detralex se v Jeseníku v Kauflandu ve Fučíkově ulici doplácelo 192 korun, v soukromé lékárně Gema v Hradci Králové stojí 263 korun. Což je cena, která se moc neliší od ceny nemocniční lékárny v Jihlavě, kde je lék k mání za 255 korun.

Navíc přesuny pacientů mezi lékárnami, kdy někteří byli ochotni cestovat za levnějším lékem i několik desítek kilometrů, natropily zmatek a některým lékárnám došly zásoby. A vzhledem k tomu, že v krajských lékárnách se tvoří obrovské fronty, protože se v mnohých musí vyplňovat formuláře, aby kraj mohl pacientům vrátit peníze, ušetříte návštěvou nekrajské lékárny zejména čas.

„Určitě je výhodnější, když má lékárna stálou klientelu, a to zvláště pro zákazníky. Když třeba víme, jaké léky daný člověk dlouhodobě užívá, tak mu můžeme doporučit přípravky, které pro něj budou nejvhodnější,“ říká předsedkyně kroměřížského okresního sdružení lékárnické komory Jitka Dvouletá.

Zeptejte se lékárníka

Ušetřit na poplatcích mohou pomoci i lékárníci. Ti mají od minulého roku novou pravomoc: pokud lékař na receptu nevyznačí, že na daném léku trvá, může vám magistr navrhnout levnější variantu léku se stejným účinkem. Stejně tak vám může poradit pro vás výhodnější balení. U těch větších totiž mnohdy můžete ušetřit téměř tolik, kolik vydáte na regulačním poplatku.

Navíc lékárník může poradit i s tím, jaký lék je lepší pořídit si bez receptu proto, že jeho cena ve volném prodeji je nižší než suma, kterou byste vydali za poplatek za recept a doplatek za lék. To se týká například léků na snížení teploty nebo bolesti.

Lékárníci poradí také v tom, zda vám různí lékaři nepředepsali různé léky se stejnou účinnou látkou, a vy některé z nich tedy užíváte zbytečně. Názvy léků stačí sepsat na papír a předat lékárníkovi. Stává se to zejména u seniorů, kteří navštěvují několik různých lékařů a neinformují je o všech preparátech, které užívají.

Když společně s lékárníkem přijdete na léky, jejichž účinky jdou proti sobě nebo se případně násobí, ušetříte nejen peníze, ale hlavně svůj organismus.

Choďte na prevenci

Třicetikorunový poplatek za návštěvu ordinace od vás lékař nebude chtít v případě, že jdete na jakoukoli preventivní prohlídku včetně povinných očkování, jež hradí zdravotní pojišťovna.

Když budete chodit na preventivní prohlídky, nemusí být vaše úspora za zdraví zjevná, ale dlouhodobě se vám zcela jistě vyplatí. Zpravidla platí, že čím dříve se na nemoc přijde, tím menší náklady spolyká její léčení.

Na jakou prevenci má pacient nárok, přesně vyjmenovává vyhláška ministerstva zdravotnictví, dozvíte se to i ve vaší zdravotní pojišťovně. Zjednodušeně je to tak, že dospělí mají nárok na prohlídku u praktického lékaře jednou za dva roky, jednou za rok u zubaře, ženy jednou za rok u gynekologa a pacientky starší 45 let mají jednou za dva roky zadarmo i mamografické vyšetření.

Lidé nad 50 let mohou v dvouletých intervalech zažádat o preventivní vyšetření rakoviny tlustého střeva, zdarma je také kolonoskopie pro lidi nad 55 let.