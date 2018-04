Naučte se ušetřit při on-line nákupu. Počkejte do středy a buďte drzí

1. Přihlaste se do newsletteru

Spousta on-line prodejců si nové zákazníky předchází a za slib, že budou odebírat jejich novinky, nabízí jednorázové poukázky nebo slevy. Pokud obchodu důvěřujete, klidně zadejte svůj e-mail a počkejte, jestli z toho něco „kápne“ a jestli bude newsletter zajímavý. Když ne, prostě se odhlaste; jestli se vám nechce odklikávat jednu značku po druhé, zkuste aplikace na vyčistění mailové schránky, jako je Unroll.me (pro iOS) nebo Unlistr (pro Android).



2. Dejte si čas na rozmyšlenou

Kromě toho, že unáhlené nákupy většinou nejsou ty nejchytřejší, má čekání ještě jednu výhodu. Když se vám nějaký předmět na e-shopu zalíbí, vložte ho do košíku a počkejte pár dní. Možná vám v mailu přistane šikovná sleva. Mnoho firem totiž sleduje, nad čím se uživatelé rozmýšlejí, a na základě toho jim nabízí výhodnější ceny, aby je přesvědčily ke koupi.

3. Nakupujte ve středu, ve čtvrtek nebo v pátek

Jsou to dny, kdy nejvíce internetových obchodů zlevňuje zboží. Pokud tedy nevíte přesně, co chcete, odolejte brouzdání po svých oblíbených stránkách během pondělní pauzy na oběd a počkejte si radši na konec týdne. Máte-li už něco vyhlédnutého, uložte si to do oblíbených položek a ve středu, čtvrtek a pátek zkontrolujte, jestli se to nepřesunulo do slevové sekce.

4. Nebojte se zeptat na slevu

Chatovací okénka na e-shopech nejsou pro nic za nic. Školených poradců se díky nim můžete naživo ptát na cokoli, co se týká prodávaného zboží, od přesných velikostí přes materiály po možnosti vracení. Nespamujte je, ale nestyďte se být „drzí“ a zeptat se na slevu, zvlášť v případě, že se u konkrétního kousku nemůžete rozhodnout. Často mají k dispozici tajné slevové kódy, které vám můžou poskytnout, aby vás povzbudili k nákupu.

5. Objevte slevy díky chytrému prográmku

Nejjednodušší je stáhnout si rozšíření pro váš prohlížeč, jako jsou Coupons at Checkout, CouponCabin nebo Honey. Když máte v kterémkoli on-line obchodě vybrané zboží, stačí kliknout na logo rozšíření a získáte seznam všech aktuálních slevových kódů i s časy, kdy naposledy fungovaly. Například Honey za vás dokonce všechny kódy otestuje a vybere ten nejvýhodnější.

6. Objevujte módu přes stylové servery

Když víte, co chcete, ale nevíte, kde to najít, zkuste zabrousit na weby typu Polyvore, Shop Style či Seezona. Všechny mají obrovskou databázi oblečení a doplňků od nejrůznějších značek, ve které se snadno vyhledává na základě typu, barvy, velikosti a samozřejmě ceny. Můžete zadat třeba „stříbrné lodičky“ nebo „černé tričko“ a objeví se vám desítky tisíc výsledků, ze kterých můžete vybírat. Zajímavé kousky si můžete ukládat nebo z nich tvořit koláže.

7. Sledujte značky na sociálních sítích

Své fanoušky si předcházejí, a tak můžete na Facebooku, Instagramu nebo Snapchatu narazit na exkluzivní slevový kód, informaci o výhodných nabídkách nebo třeba soutěžit o poukazy na nákup. Některé značky vám dají jednorázovou slevu jen za to, že je začnete sledovat na Facebooku nebo nasdílíte jejich příspěvek. Proč ne? Smazat ho můžete vždycky.

8. Kupte si zlevněnou dárkovou poukázku

Klasické dárkové vouchery většinou obchody nabízejí za cenu, která odpovídá jejich hodnotě. Občas se ale dají pořídit se slevou – třeba když se doprodává konkrétní edice poukázek, třeba ty s vánočním motivem na začátku ledna. Využijte podobné akce a obdarujte sami sebe. Za výhodný voucher si pak můžete na e-shopu nakoupit podle libosti.