Využijte při nákupech internetové pomocníky. Ušetříte čas i peníze

"Nesnáším letáky ve schránce. Ještě víc nesnáším, když se má tchyně hodiny baví se svými kamarádkami o tom, kde koupili v akci levnější máslo nebo mléko a pak mi svorně vnucují, že tam musím - nejlépe okamžitě - vystřelit na nákup taky. Protože dobrá hospodyňka přece skáče...," napsala šestatřicetiletá Dana.

"Ke službě Strážce slev jsem byla zpočátku spíš skeptická. Napřed jsem si vloni před Vánoci nechala na zkoušku posílat jen ceny sektu. A docela to fungovalo, nakupovala jsem co nelevněji a tím pádem opravdu ušetřila."

Pak si Dana nechala hlídat ceny oblíbeného pracího prášku, tablet do myčky a kapslí do kávovaru. Nešla tedy cestou "nejlevnějšího", ale "nejoblíbenějšího" zboží, které kupuje pravidelně, i když ne denně. "Na Strážce slev jsem si zvykla a pravidelně ho využívám," popisuje zkušenost čtenářka Dana, kterou však mrzí, že Strážce nefunguje přes mobil. "Bohužel ho jde využívat jen přes web," píše.

"Mně se líbí, že se nemusím probírat desítkami letáků, které mi plní poštovní schránku, přitom mám na internetu o všem přehled, a to nejen o potravinách a drogerii, ale i o elektrospotřebičích, nábytku, textilu, sportovních potřebách nebo nabídce pro kutily. Podívám se jen na to, co mě právě zajímá," popsala svou zkušenost třiačtyřicetiletá Martina, která AkcníCeny.cz navštěvuje již několik let.

"Protože mám chytrý telefon, využívám hlavně aplikaci Nákupní seznam, kde si podle obrázků jednotlivých komodit sestavím seznam a v obchodě si pak jednoduše odškrtávám, co už mám v košíku. Navíc mě ještě aplikace upozorní na zboží ze seznamu, které u nás mají právě v akci," pochvaluje si Martina.

Průzkum, který si Akcniceny.cz nechaly před nedávnem udělat, potvrdil, že ač si mnozí Češi polepili schránky zákazy vhazování letáků, na internetu je akční ceny a slevy zajímají. Návštěvnost portálu měsíčně vykazuje přes 1,5 milionu návštěv o cenově výhodné nakupování. Kde letáky najít: české letáky, slovenské letáky (pro přeshraniční nákupy).

Paní Blanka si dala pro nás tu práci a vyzkoušela porovnat běžný nákup pro čtyřčlennou rodinu na víkend s předem připraveným podle rad webu AkcniCeny.cz. Stačí vyplnit lokalitu a název obchodu, který navštěvujete a zjistíte, na čem můžete ušetřit. "Do vyhledávacího okénka jsem vepsala jednoduchá hesla (šunka, mléko) a stránky mi vygenerovaly aktuální slevové akce na vybrané zboží," píše Blanka.

"Běžně mě nákup na víkend stojí kolem 1 500 korun a jen s mírnou on-line přípravou se mi podařilo výsledek stáhnout téměř o třetinu. Zjistila jsem totiž, že zatímco v supermarketu, kde běžně nakupuji, bych utratila 1 459 korun, ale o pár kroků vedle v jiném mohu s pomocí Akčních cen snížit rozpočet na 1 088 korun, což mi web sám nabídl," svěřila se se svou zkušeností čtenářka.