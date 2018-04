Jak ulevit dětem při rýmě

Nosní dutina je pokryta sliznicí, která má na povrchu řasinky, jež posouvají vzniklý hlen a zachycené cizorodé částečky ven z dýchacích cest. Sliznice reaguje na zachycené částečky virů a bakterií vlastním obranným mechanismem. Vedlejším efektem těchto pochodů je tvorba hlenu a zduření sliznice - tedy vlastní výtok z nosu, který je vodnatý, zahuštěný nebo hnisavý, což způsobí spolu se zduřením nosní sliznice ztížení průchodnosti nosní dutiny, uvádí server www.babyonline.cz.

Rýma u novorozence

Na rozdíl od starších dětí dýchá novorozenec především nosem, protože dýchání ústy vzhledem k anatomickým poměrům je pro něj složitější. Proto každé ztížení průchodnosti nosu okamžitě vyvolá zvýšené dechové úsilí. Tuto situaci nemusí vyvolat jen virová nákaza, ale často nešetrné, zbytečné a opakované odsávání nosní odsávačkou nebo nešetrné vytírání nosu (často po koupání). Nosní sliznice totiž reaguje na mechanické podněty úplně stejně jako na jiné podněty - zduřením a tvorbou hlenu. Tím se nastartuje kolotoč - čím více se čistí a odsává, tím jsou potíže horší.

Odsávačky jsou vyrobeny z průhledného plastu, jsou opatřeny dvěma hadičkami, z nichž jedna je označena modrou koncovkou, druhá má zaoblené ukončení. Obě hadičky jsou napojeny na nádobku, v níž se zachytí odsávaný sekret. Vše je po použití nutno řádně vypláchnout tekoucí horkou vodou, vyvařit a nechat volně oschnout, uchovávat v zakryté nádobce, a to nejlépe rozložené, složení před opětovným použitím je velmi jednoduché.

Po složení si hadičku s modrou koncovkou vloží ošetřující osoba do úst, konec hadičky zvlhčíte vodou (nikdy ne olejem!), pomalým tlakem vsunete dítěti do jedné nosní dírky do vzdálenosti cca 5-6 cm, potom nasajete a sekret se zachytí v nádobce. Tento úkon je dítěti extrémně nepříjemný, děti se usilovně brání, proto je zapotřebí hlavičku dítěte pevně přidržet, nejlépe v místě horních čelistí (optimální je pomoc další osoby).

Kdy použít odsávačku?

Odsávačku používejte spíše výjimečně, a to tehdy, jde-li o tak hustou, případně hnisavou rýmu, že po použití nosních kapek a zvlhčování nosní dutiny se nedaří nos zprůchodnit - u kojenců a batolat (neumějí ještě smrkat). Většinou postačí použít odsávačku před spánkem, protože taková rýma může být příčinou neklidného spánku, dítě také méně pije, nemůže totiž dýchat nosem, navíc hromadící se hlen v zadní klenbě nosohltanu společně s oteklou sliznicí může způsobit podráždění středního ucha. Protože nosní dutina s nosohltanem má obloukovitý tvar a hlen u ležícího dítěte kvůli gravitaci zůstává v zadní klenbě nosohltanu, je potřeba hadičku zasunout hluboko, u vchodu do nosní dutiny nemá smysl, protože dítěti neulevíte.

Jiný typ odsávačky je založen na principu podtlaku. Jde o nádobku kuželovitého nebo válcovitého tvaru z měkkého plastu, na vrcholu je malý otvor. Ošetřující osoba rukou stiskne nádobku, vrcholek kužele, v němž je otvor, vsune dítěti těsně do nosní dírky, následně povolí stisk nádobky a vzniklým podtlakem se hlen ze zadní části nosohltanu posune ke vchodu do nosní dutiny.

Úkon je však třeba několikrát opakovat, než se podaří nasát hlen až do nádobky. Ať zvolíte kterýkoli způsob, pro dítě je jakákoli manipulace v nosní dutině extrémně nepříjemná, ale jsou situace, kdy jinak dítěti ulevit nelze. Vždy však dbejte, abyste dítě neporanili.

V současnosti velice populární je speciální odsávačka, která se připojuje na vysavač. Jedná se o velmi šetrnou metodu, ale rozhodně se nemůže vysavač připojit na běžný typ odsávačky. Odsávání je skutečně velmi šetrné, nástavec na vysavač je konstruován tak, že se nemusí zavést hluboko do nosu, má samoregulaci, takže přebytečnou sílu odsávače upustí. Maminky, které tento typ používají, jsou s ním velmi spokojené. Cena se pohybuje kolem 400 Kč a odsávačka je k dostání v lékárnách a zdravotnických potřebách.