VIDEO: Plačící miminko uklidníte v mžiku. Stačí ho správně uchopit

Robert Hamilton z kalifornské Santa Monicy pracuje jako pediatr již třicet let. Mimo jiné se za tu dobu naučil, jak snadno utěšit uplakané miminko, protože přes ustavičný pláč se mu špatně mluví s rodiči. Nyní se o svůj malý trik rozhodl ve videu podělit s ostatními rodiči.

Doktor Hamilton nejprve uchopí levou ruku miminka a překříží ji dítěti přes hrudník, pak udělá totéž s pravou rukou, samotné ručky se ale nekříží. Ruce a hrudník dítěte uchopí doktor dlaní jedné svojí ruky. „Držte dítě zejména dlaní a spodní částí prstů, nikoli za jejich konečky,“ upřesňuje pediatr.

Druhou rukou doktor dítě chytí pod zadečkem a nakloní ho do úhlu 45 stupňů dopředu, aby mu nepřepadávala hlavička dozadu a cítilo se stabilně. V této pozici můžete dítětem lehce pohupovat nahoru a dolu nebo mu třást zadečkem ve vzduchu, zkoušejte, co se mu bude líbit. Dítě by mělo během chvilky přestat plakat. Pokud ne, tak má možná hlad nebo se necítí dobře.

Podle doktora Hamiltona můžete tento uklidňující úchop praktikovat přibližně do dvou až tří měsíců věku miminka, protože pak už je na něj moc těžké.