Jak při hubnutí udržet motivaci? Neshazujte do plavek a dodržujte režim

Asi vás nikterak nepřekvapí, že pokud chcete shodit natrvalo, nesmí být změna vašich stravovacích návyků dočasná, ale trvalá. Recept je to zdánlivě jednoduchý – spočívá v pravidelném přísunu zdravého jídla 4x až 5x denně po malých porcích, dodržování pitného režimu, dostatku pohybu a spánku.



Jenže nikdo z nás není robot. Někdo si rád pochutná na sladkém, jiný má zálibu v pivu, další si večer neodpustí dvě tři sklenky vína, k nimž se skvěle hodí tučný sýr nebo olivy. A je to. Drobné chyby, jichž se dopouštíme, se pomalu sčítají a projeví se na naší postavě. A my můžeme začít hubnout nanovo.

Nehubnout jen do plavek

Jak se k tomu ale po mnoha takových neúspěšných pokusech o trvalé zhubnutí přimět? Kde neustále brát chuť, sílu, motivaci? „Dobré je klienta už na začátku hubnutí na možnost jojo efektu upozornit, respektive mu říci, že pokud bude změna ve stravovacích návycích jen dočasná, tedy takzvaně do plavek, dostaví se jojo efekt s téměř 100% jistotou,“ upozorňuje doktorka Dita Pichlerová z pražské OB kliniky.

Lépe je tedy připravit ho rovnou na to, že pokud chce opravdu trvale udržovat nižší váhu, je třeba režim do určité míry vzít za svůj a osvojit si ho.

„Z tohoto pohledu je dobré být k lidem, kteří se snaží trvale shodit, shovívaví, změny nastolovat postupně, od těch nejsnazších, aby byla větší šance je udržet. Obyčejně začínáme od nekalorického pitného režimu a pravidelné stravy a teprve poté řešíme velikost a složení porcí a pohyb,“ upřesňuje odbornice.

Nevnímáte hlad? Nastavte si budík

Jednou z podstatných chyb, kterých se lidé dopouštějí, je nepravidelné jedení. Argument: když nemám hlad ani chuť, nebudu přece jíst, slyší lékařka Pichlerová ve své ordinaci poměrně často.

Jak hubnout ve zkratce Důležité je přijímat méně energie, než vydáváme. V ideálním případě bychom toho moli docílit nejen úpravou stravy, ale i zvýšením tělesné aktivity, tedy pravidelným pohybem. Pohyb hraje nesmírně důležitou roli. Vydejte se třeba na svižnou procházku nebo si zaplavte v bazénu, vhodná je i jízda na kole. Důležité je v pravidelném pohybu pokračovat i poté, co jste už pár kil shodili. Strava by měla být pestrá a pravidelná. Hubnutí znesnadňuje dlouhodobý stres a nedostatek spánku.

„A to je základní chyba, protože v praxi to často vypadá tak, že dopoledne nejíme nic nebo téměř nic – a doženeme to večer nebo nárazově v podobě sladkostí.“ Proto zkušená obezitoložka doporučuje svým pacientům, aby se pokusili jíst na časové znamení.

„To znamená, že snídají do hodiny od probuzení a pak si nastaví do mobilu opakované buzení po třech hodinách a snaží se jíst, pouze když mobil pípá. Po čase si tělo na pravidelnost zvykne a v těchto intervalech se dostaví hlad nebo chuť,“ říká lékařka.

Další problém je pití velkého množství slazených nápojů, limonád a minerálek s příchutí. „Při hubnutí by měl být pitný režim nekalorický – měli bychom pít především vodu, čaj bez cukru či jemně perlivou minerálku bez příchuti. Na druhou stranu je denně možné i při hubnutí vypít na chuť asi tři deci sladkého nápoje. Doporučujeme zpravidla ředěné džusy nebo nepříliš slazené minerálky.“

Pomoc rodiny je důležitá

Zcela zásadní roli hraje v hubnutí rodina či partner. „Mohou člověku celý proces hubnutí buď skvěle ulehčit a poskytnout mu nezbytnou podporu, nebo všechny naše snahy nenávratně zhatit.“ Podle doktorky Dity Pichlerové je podpora okolí důležitější, než se na první pohled zdá.

„Mám na mysli jak podporu slovní, tak spolupráci při nákupu, v novém systému vaření či společné sportování partnerů. Často se bohužel ale setkávám spíš s opakem. Moje pacientky jsou nešťastné, že rodina stále trvá na buchtách a svíčkové a je to potom zbytečně pokouší. Také pokusům o sport se příbuzní často vysmívají, a klientce navíc říkají, že to zase brzy vzdá, jako vždycky,“ uvádí lékařka příklady ze své praxe.

Nebylo by tedy lepší pokusit se v rodině domluvit a shazovat přebytečná kila společně? Změna stravovacího i pohybovému režimu prospěje každému – i člověku, který to zdánlivě nepotřebuje.

Muži bývají v hubnutí úspěšnější

Do ambulance obezitoložky Dity Pichlerové dochází 80 procent žen a 20 procent mužů. Zdálo by se tedy, že k hubnutí jsou motivovanější ženy.

„Možná si ale jen častěji řeknou o pomoc a svou obezitu víc řeší z hlediska estetického. Vždyť módní diktát doby je ten, že žena má být éterická, dlouhonohá a plastickým chirurgem vylepšená bytost, zatímco muž má být vysoký a mohutnější, takže vlastně nějaké to kilo navíc nevadí,“ přemítá lékařka a pokračuje: „Ale když už se v naší ambulanci objeví muž, zajásáme, protože víme, že bude pravděpodobně v hubnutí úspěšný. Rozhodl-li se zajít tak daleko a vyhledal pomoc, většinou už je opravdu odhodlaný zhubnout. Kdežto ženy často už od dveří diktují seznam toho, co opravdu nikdy nemohly změnit,“ všimla si lékařka.

Nemáte motivaci? Běžte za odborníkem

Lidé, se kterými se doktorka Pichlerová ve své ordinaci setkává, už učinili jeden podstatný krok – navštívili odborníka na obezitologii. Radu a pomoc, a to zejména v případě, že ztrácíte kvůli neustálému jojo efektu k hubnutí motivaci, můžete hledat i u psychologa.

„Dobré je také nechat se pravidelně vést kvalitním nutričním terapeutem, případně navštěvovat nějaký klub, například STOB. Dobrý pomocník jsou sociální sítě nebo různé aplikace v telefonu, které sdílíte s přáteli a zaznamenáváte například sportovní aktivity či denní příjem. Nejlepší motivace ale je mít se ráda, hubnout proto, že si chci pomoci, ne proto, že se nenávidím, že jsem tlustá,“ uzavírá doktorka Dita Pichlerová z OB kliniky na pražském Žižkově.

Článek vyšel v říjnovém vydání časopisu Zdraví.