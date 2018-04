Sveďte partnera striptýzem. Dejte si na čas, radí profesionálka

Udělat soukromý striptýz může být velmi vzrušující záležitost pro oba - vašeho partnera i vás. Tajemství úspěchu nespočívá jen v samotném svlékání, jde o celkovou atmosféru. Dejte si na čas, pečlivě si vše připravte včetně rafinovaných rekvizit. "Budování napětí je klíčem ke svádění vašeho muže," radí burleskní tanečnice vystupující pod uměleckým jménem Dinah Might.

První věcí, kterou budete potřebovat k pomalému svádění, je sexy, skvěle padnoucí a lichotivé spodní prádlo. Pamatujte, že muži jsou hodně zaměřeni na vizuální vjemy. Vyberte si prádlo, ve kterém se sama cítíte dobře, a naslouchejte také svému protějšku, co se mu líbí.

"Jeden muž zbožňuje punčochy, ale druhému se zase líbí síťované punčocháče, jinému holé nohy a další bude šťastný s čímkoliv," říká k výběru oblečení profesionální burleskní tanečnice Dinah Might.

Podle nekorunované královny striptýzových tanečnic Dity Von Teese se ideální výbavička skládá z podprsenky, podvazkového pasu, punčoch a kalhotek. "Každá žena by měla investovat do dokonale padnoucí soupravy z černé krajky. Sluší to každé," říká vyhledávaná ikona současné burlesky.

Padnoucí podprsenka

Základem svůdného oblečení je perfektně padnoucí podprsenka na ramínka. V současnosti se vrací tzv. balkonový střih s drobnými vycpávkami. Ty však nesmí být příliš masivní, aby netvořily obrovský kontrast se skutečnou velikostí prsou.

Přesvědčte se, že vám podprsenka skutečně dobře sedí, padne ze všech stran a její zadní část se nezařezává do zad. "Vaše prsa by neměla přetékat vepředu ani po stranách. A ani vypadávat, když se předkloníte," zdůrazňuje Dita Von Teese.

Podvazkový pás

Klasické punčochy jsou bezesporu velmi sexy a na intimní hrátky se skvěle hodí. K nimi potřebujete samozřejmě podvazkový pás, který je udrží na místě a během svlékání tvoří důležitou rekvizitu. Pořiďte si solidní kousek s kovovými úchyty, které punčochy skutečně udrží ve správné pozici a zároveň je neničí.

Jelikož v současnosti nepatří podvazkový pás ke každodenní výbavě žen, bez trochy praxe a tréninku se neobejdete. Naučte se rychle punčochy připínat a elegantně z pásu odepínat, dokud se tato činnost nestane pro vás naprostou rutinou.

Punčochy

Sehnat opravdu dobře padnoucí punčochy, které se po prvním použití úplně nerozpadnou, není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Na trhu najdete několik druhů, je jen na vás, které vám budou vyhovovat nejlépe. Zatímco jedna profesionální striptérka nedá dopustit na nylonové s úzkým lemem, jiná preferuje modely s příměsí strečového vlákna. Zde je jediná rada - zkoušejte.

Pokud si netroufáte na punčochy, nezoufejte. Ne každému muži připadají nejvíc sexy. "Jeden muž zbožňuje punčochy, ale druhému se zase líbí síťované punčocháče, jinému holé nohy a další bude šťastný s čímkoliv," říká Dinah Might.

Kalhotky

Není pravidlem, že si na striptýz musíte obléci ty nejmenší kalhotky, jaké seženete. Klasické střihy zakrývající zadeček a boky, ovšem z jiného materiálu, než je bavlna, také udělají své. Chcete-li svádění ještě protáhnout, oblékněte si pod větší kalhotky ještě mini tanga.

"Hlavně si pamatujte, že kalhotky se vždycky nosí přes podvazkový pas," upozorňuje Dita. "Je hloupé je nosit jinak. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat rychlý přístup. Navíc jsem nikdy nepotkala muže, kterému by se nelíbil pohled na ženu oblečenou pouze do podvazkového pasu a punčoch."

Sukně, nebo šaty?

Když už máte jasno ve spodním prádle, zaměřte se na svrchní oblečení. Sáhnout můžete po halence a sukni se zipem po vzoru sekretářek. Své udělá také uniforma francouzské pokojské či jednoduché šaty se zipem po celé délce. Neoblékejte se do ničeho, co musíte přetahovat přes hlavu, nechcete si přece zničit účes ani líčení. Oblečení si sundavejte pomalu, nespěchejte.

Pozor na podpatky

Boty si obujte ty s vysokým podpatkem. S jeho výškou to ale nepřehánějte, pokud nejste na podpatky zvyklá. Vaše chůze a pohyby by neměly být nejisté a vrávoravé, ale smyslné a plné sebevědomí. Pozor na lodičky s páskem kolem kotníků, ty jsou už pro zkušené striptérky. Vám postačí klasické lodičky otevřeného typu.

V hlavní roli světlo

Stejně jako oblečení je důležité také prostředí. V plně osvětlené místnosti se nikdo nesvléká, profesionálky moc dobře vědí, že světlo hraje velmi důležitou roli. V ideální případě zhasněte světla ve svém bytě a správně osvětlete pouze místnost, ve které své svádivé umění budete provozovat.

Nemáte-li režim potemnělého osvětlení, zapojte do hry svíčky nebo lampu či lustr zakryjte tmavě růžovou, levandulovou či rudou šálou. "Všechno vypadá lépe při nízkém osvětlení," zdůrazňuje Dinah Might.

"Nejlepším trikem je červená žárovka. Její světlo je hodně sexy a vaše kůže bude vypadat bezchybně. Klidně si je pořiďte do ložnice na své milostné hrátky."

Usaďte ho

Jakmile jste oblečená, učesaná, lehce nalíčená (rtěnku volte mezi pudrovými, které vydrží na místě a neobtiskávají se), navoněná, depilovaná a máte vybranou oblíbenou hudbu, je čas na akci.

Posaďte ho na židli či do křesla, ale pozor. Nábytek nesmí být na kolečkách ani houpacího typu, jinak si říkáte o problémy. "Opřete židli o stěnu," radí Dinah Might. Má-li svůj oblíbený drink, připravte mu ho.

Vytvořte maximálně příjemnou atmosféru. Sama to s alkoholem nepřehánějte. Pokud vás jeden koktejl uvolní a dodá odvážnější náladu, dejte si ho. Více než jednu skleničku ale ne.

Nesahat!

I doma aplikujte nejzákladnější pravidlo profesionálek. "Řekněte mu, že se vás nesmí dotýkat," říká vnadná blondýna Dinah Might. "Svažte mu ruce nebo mu přikažte, ať si na ně sedne, aby skutečně toto pravidlo dodržel."

Striptýzové tanečky nejsou o skutečném tanci. Nemusíte být mistryně republiky v latinsko-amerických tancích, abyste ho svedla. Vše je o svůdných pohybech, nikoliv o složité choreografii.

Začněte pár kroků od jeho židle, pohybujte se v rytmu hudby. Ukažte mu své oblečení se všech možných úhlů. Hrajte si se svými vlasy, prsty se dotýkejte své šíje, boků, stehen. Zapojte do hry předklony, pohybujte se s jistotou. "Klíčem se skvělému striptýzu je klid a jistota, pomalé pohyby a svůdný pocit," zdůrazňuje slavná Dita.

Dýchejte

"Nezapomeňte klidně a měkce dýchat," doplňuje Dinah Might. "Přibližte se k němu, ať cítí váš dech na své kůži, nechte ho ucítit vaši vůni. Můžete se o něj lehce otírat, ukazujte se mu ze všech stran. Nepospíchejte, svádějte ho rafinovaně. Svlékejte se pomalu."

Jakmile jste pouze ve spodním prádle, nechte ho se pokochat pohledem na vaše tělo zahalené jen do krásného prádla. Opět se předklánějte, ukažte svůj dekolt a zadeček. Sedněte si mu na klín. V tomto momentu jednoduše zjistíte, jak mocný účinek vaše soukromé představení na něj má.

Při svlékání začněte u podprsenky, sundejte si nejdříve jedno ramínko, pak druhé a nakonec ji celou rozepněte zády ke svému partnerovi. Odstupte od něj, aniž byste mu ukázala svá obnažená ňadra, podprsenku si držte rukama. Až pár kroků od něj se otočte a triumfálně hoďte kouskem prádla jeho směrem.

Dejte si na čas

Poté přicházejí ke slovu kalhotky. Před tím, než si je svléknete, opět mu předveďte taneček. Dotýkejte se sama sebe, posaďte se mu na klín, vrťte se. V momentě, kdy se chcete zbavit kalhotek, stoupněte si. Odstupte krok či dva od jeho židle, otočte se k němu zády a předkloňte se a pomalinku si stahujte kalhotky. Zastavte se hned pod zadečkem. Ohlédněte se přes rameno a jemně se usmějte.

Teď už můžete kalhotky nechat padnout ke kotníkům, zatímco se opět přiblížíte k němu. Posaďte se mu na klín, jednu nohu nenápadně vyndejte z kalhotek a druhou zvedněte tak, aby mohl vidět tento kousek prádla kolem vašeho kotníku. V této fázi je můžete elegantně odkopnout nebo je sundat rukou a jemně je po něm hodit.

V tomto bodě můžete striptýz skončit. Vy jste svou práci odvedla, zbytek je na něm. "Je opravdu na vás, jak chcete skončit," uzavírá téma profesionální burleskní tanečnice a striptérka Dinah Might. "Celý trik je v tom, abyste napětí stupňovala. Ujistěte se, že jste ho škádlila a sváděla dostatečně dlouho a pořádně."