Rady, jak účinně a rychle zmírnit spálení od slunce

Někdy stačí ke spálení jen pár minut na přímém slunci, jindy si kůži spálíte až po celodenním opalování na pláži. Míra spálení totiž záleží i na intenzitě slunečního záření či na kožním fototypu.

Je velmi důležité nepodceňovat ochranu před slunečními paprsky. Každé spálení totiž znamená zvýšení pravděpodobnosti vzniku rakoviny kůže v budoucnu. Kromě toho nadměrné opalování a opakované spálení pokožky značně urychluje její stárnutí. A jak poznáte, že jste to s pobytem na slunci přehnali?

„Příznaky spálení sluncem jsou svědění, při těžkém popálení i napětí kůže a bolest, také bolest hlavy, zimnice, pocit zvýšené teploty a slabosti. Přitom může mít pacient horečku a zrychlený tep. Na kůži se začíná objevovat zarudnutí asi za 6 hodin a dosahuje maxima za 24 hodin. Při velké intenzitě záření se mohou objevit i otok kůže, puchýřky a velké puchýře,“ vyjmenoval dermatolog Miloš Kravciv z Lékařského domu Praha 7.

Statistiky ukazují, že pět nebo více spálenin pokožky ve věku od 15 do 20 let může zvýšit riziko melanomu - nejvíce smrtelného typu rakoviny kůže - o 80 procent, varuje dermatoložka Shari Lipnerová z Weill Cornell Medicine a členka American Academy of Dermatology. Ta doporučuje každodenní používání ochranného opalovacího krému, kterým můžete snížit riziko melanomu na polovinu.

Podle doktorky Lipnerové je také velmi důležitá správná péče o spáleniny, která může hrát velkou roli v tom, jak rychle se uzdravíte. Doktorka Lipnerová odhaduje, že spálení kůže může trvat něco mezi třemi dny a týdnem, než zmizí, v závislosti na závažnosti. Přečtěte si, jak nejlépe postupovat, abyste následky nadměrného slunění zmírnili.

Schovejte se před slunečními paprsky

Při prvních příznacích spálení je zásadou číslo jedna držet se ve stínu. Příznaky spálení často vymizí během několika hodin po pobytu na slunci. Pokud i přes očividné zarudnutí pokožky zůstanete na slunci déle, můžete spálenou oblast ještě více poškodit, nebo ji rozšířit, varuje dermatoložka Lipnerová. Ta podotýká, že písek, slaná voda a chlor mohou ještě zhoršovat stav pokožky, která tak bude bolestivější a náchylnější k infekci. Hrozí dokonce mokvavé a bolestivé puchýře.

Nejlepší je bezprostředně po spálení si dopřát klid v domácím prostředí. Pokud se však z nějakého důvodu nemůžete odlepit od pláže, pak určitě aplikujte opalovací krém s minimálním SPF 30 na postižené místo a také na celý zbytek těla. Rozhodně se držte ve stínu a zakryjte spálenou oblast oblečením. Jakákoli tkanina, skrze kterou neprosvítá světlo, když ji podržíte proti slunci, by podle Lipnerové měla mít natolik pevnou vazbu, aby vás ochránila. Ochranu před sluncem je také vhodné posílit nošením klobouku se širokou krempou.

Dejte si studenou sprchu

Vzhledem k tomu, že mnoho spálenin od slunečních paprsků se nevyznačuje jen zarudnutím, ale také otoky, může studená sprcha nebo koupel uklidnit pokožku a poskytnout úlevu od bolesti. Na spálenou kůži se však nehodí lázeň provoněná vonnými oleji a koupelovými pěnami.

Pokud už si chcete dopřát poležení ve vaně, můžete zvolit koupelové přípravky s obsahem ovesných vloček nebo sóji, které mají na pokožku uklidňující efekt. Voda by samozřejmě neměla být příliš teplá, ani když vás po spálení postihne zimnice a chcete se prohřát. Horká chlorovaná voda může totiž vaši kůži ještě více vysušit.

Jelikož nemůžete strávit další tři až pět dní po spálení v chladné sprše nebo vaně, můžete chladivý efekt vody nahradit studenými obklady, které je potřeba vyměňovat každých 15 až 20 minut. Rychlou úlevu poskytne i led, který zabalíte do ručníku.

Namažte si pokožku

Existuje spousta babských rad, které mohou dobře posloužit v případě spálení sluncem. Doktorka Lipnerová se domnívá, že nejlepší je přípravek s aloe vera, který má protizánětlivé účinky a navíc má ochlazují efekt na pleť. Přípravky po opalování a pleťové krémy s obsahem sóji, ovesných vloček a ceramidů podle Lipnerové také ochrání a zklidní pokožku. Nevhodné jsou naopak parfémované krémy a pleťová mléka, které mohou dráždit kůži.

Dermatolog Miloš Kravciv radí mírné spálení léčit chlazením kůže, potíráním prostředků po opalování s obsahem panthenolu, vitaminu E nebo výtažku aloe vera.

„Lékař může eventuálně předepsat i slabě účinné kortikosteroidy, které mají protizánětlivý účinek. Celkově je možné reakci zklidnit podanými protizánětlivými léky (kyselina acetylosalicylová, indometacin). Pokud se objeví doprovodné příznaky jako teplota, bolest hlavy, nevolnosti a závratě, vyhledejte lékaře a zaměřte se na dostatečnou hydrataci. Proti teplotě a bolesti můžete použít léčivo na bázi paracetamolu. Velký pozor si dávejte v momentě, kdy naskákají puchýře. Nesnažte se je propichovat, jinak si říkáte o dost nepříjemnou infekci. Navíc čirá tekutina uvnitř ránu ochlazuje a dezinfikuje. Při těžkém spálení kůže se doporučuje klid na lůžku, případně může být pacient i hospitalizován a léčen s pomocí infúzí,“ vysvětlil doktor Kravciv a dodal, že při mírných spáleninách lze kůži chladit pomocí jogurtu nebo zakysané smetany. Syrovátka v nich obsažená působí protizánětlivě. U jakýchkoli těžších forem spálenin je samoléčba vysokým rizikem, upozornil lékař.

Pozměňte svou rutinu v péči o pleť

Poškození sluncem může zvýšit citlivost pokožky na ingredience v kosmetice, kterou obvykle používáte bez problémů. Ta pak může reagovat podrážděním, které se projeví jako svědění, vyrážka nebo dokonce puchýře.

Po spálení pokožky se snažte používat jen minimum kosmetiky, volte raději pouze jemné čisticí prostředky a hydratační krémy pro citlivou pleť. Rovněž není vhodné dopřávat si po spálení pleťové masky, přípravky na pleť, které bojují s akné, protistárnoucí kosmetiku, pleťové vody, tonika a peelingy.

Pozor si dejte také na produkty, které obsahují lidokain nebo benzokain, které mohou způsobit zanícení spálené pokožky. Pokud si spálíte obličej, odolejte nutkání zakrýt si rudou tvář make-upem, který může pleť ještě více podráždit, radí doktorka Lipnerová.

Hodně pijte

Dostatečný přísun tekutin je v horkých dnech pro zdraví velice důležitý, navýšit přísun vody byste měli také po spálení pokožky.

I když neexistuje dostatek údajů o tom, kolik vody je nutné vypít při spálení kůže sluncem, doktorka Lipnerová doporučuje pít častěji a ve větším množství než obvykle. Zároveň radí důsledně se po spálení vyhýbat konzumaci alkoholických nápojů, které mají dehydratační účinky a mohou tělo a pokožku ještě více vysušit.

Noste vzdušné oblečení

Přiléhavý oděv a těsná ramínka od podprsenky mohou vyvolat bolestivé puchýře na pokožce, která byla poškozena sluncem. Pokud nechcete své kůži ještě přitížit, volte po spálení volné oblečení, které se nelepí na kůži a nikde netlačí.

Jestliže máte spálená ramena, není vhodné zatěžovat je ramínky od podprsenky, která se mohou bolestivě zarývat do spálené kůže a znesnadnit tak hojení.