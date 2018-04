Jak trénovat na běžkařský maraton? Hlavně nemakat nadoraz

Odborníci radí Davidovi a Petrovi s tréninkem to nepřehánět. Zpočátku stačí i "pouhých" šest hodin týdně. Náš nejlepší maratonský lyžař Stanislav Řezáč, sportovní biochemik Jiří Novotný a trenér pětibojařů Jan Jakubiček se shodují, že nejdůležitější je trénovat trpělivě, pravidelně, s rozmyslem a pohybovat se ve správných tepových frekvencích.

Většinu času tedy naši borci nemají mít "jazyk na vestě" a po tréninku by neměli lézt po čtyřech. Pro dlouhý maratón by jim to bylo stejně k ničemu.

Ve zralém věku se to nemá přehánět

Právě špatný trénink bývá neduhem mnoha sportovně založených mužů kolem 50. Mají pocit, že jsou dobří jako zamlada a zbytečně to přehánějí. Přitom zápolí s nedostatkem času. Netrénují pravidelně, zejména o víkendech chtějí vše dohnat. Dávají si příliš velké dávky a sportují mnohdy se zbytečně vysokou intenzitou. Takový trénink nejenže nemá patřičný efekt, ale často končí svalovým zraněním, či přetrénováním.

jak trénovat Týdenní tréninkový objem by měl být pro borce jejich věku a amatérské výkonnostní úrovně optimálně 6 až 8 hodin. Například 3 hodiny tréninků zaměřených na zhubnutí (pokud je to nutné - což většinou bývá, jako u Petra), 2 hodiny na rozvoj vytrvalosti (u Davida by naopak tyto tréninky měly převažovat), hodina tréninků s anaerobními prvky a zhruba 1x za čtrnáct dní delší vytrvalostní zátěž trvající až 3 hodiny. Novotný radí aspoň hodinu týdně posilovat i ruce, břicho, ramena a záda. Cvičit je lepší s vlastní vahou, třeba kliky a shyby, lehsedy doplněné o imitaci lyžařského pohybu – tahání gum. Borci navíc zkoušejí nejnovější trenažér na běžecký soupaž - SkiErg od firmy Concept2.

Mnohem rozumnější je podle expertů dobře si zorganizovat čas, najít si na trénink aspoň hodinu denně a také přizpůsobit tréninku a chystanému výkonu životosprávu a stravovací návyky.

Týká se to hlavně Petra, který má jako sportovec nadváhu. Měří 175cm a váží 86kg – na sportovce má záporný Brocův index - potřeboval by shodit aspoň minimálně 6 kg, aby při dlouhém a těžkém závodě nevláčel zbytečná kila navíc.

Jak na to? Zkráceně (více si o tom povíme příště) neměl by mít nikdy pocit hladu - to si pak organismus žádá zvýšený přísun cukrů, díky kterému si pak začne dělat tukové zásoby. Místo 3x denně, by měl jíst nejméně 5x až 6x v menších dávkách, nejíst těžší jídla pozdě večer a omezit živočišné tuky a jednoduché cukry. Tedy málo sladit a mastit, jíst hodně zeleninu, těstoviny, raději bílé maso a tmavé pečivo. Nepřehánět to s alkoholem, pozdě odpoledne a večer si už zakázat sladkosti.

Už nyní by závod zvládli, ale s problémy

Biochemik na základě funkčních testů odhaduje, že by naši borci nějak závod zvládli už nyní cca v čase kolem 5 hodin (ti nejlepší jedou těsně pod 3 hodiny). Oba by ale pravděpodobně neminula v druhé části velká krize a výrazně by zpomalili. Zhruba tříměsíční trénink pod dohledem odborníků jim umožní jet závod rychleji až o 30 - 40 minut (možná i více podle toho, jak se bude dařit v tréninku) a dostat se v cíli mezi první třetinu závodníků (běhu se účastní 7000 sportovců). Hlavně ale poběží ve větší pohodě a sníží nebezpečí svalového zranění či křečí.

David by se měl pohybovat při aerobních trénincích (vždy aspoň 45 minut až hodinu) především v tepové frekvenci kolem svého aerobního prahu (u něj 119 tepů za minutu). To je ideální hranice pro rozvoj ekonomiky efektivního spalování tuků a tím i pro pro přípravu na dlouhý vytrvalostní výkon. David se tím i zbaví přebytečného podkožního tuku - zhubne a zformuje si trochu postavu.

Takovou zátěž lze ostatně doporučit každému, kdo chce sportovat a při tom i hubnout. "Hodně lidí to pořád neví a diví se, že nehubne po vysoké zátěži," říká Novotný. Tím ale spalují v těle cukry a nikoli zrádné tuky.

Pro zlepšení kvalitativní úrovně běžecké výkonnosti by pak měl David cca 1x týdně zařadit i nějaký opakovací trénink (například opakované výběhy kilometrových kopců s pomalým zklusáním zpět), při němž se bude jeho tepová frekvence pohybovat kolem hranice anaerobního prahu (u něj 140) i nad ním.

Trénink zakončený pivem

Pro Petra jsou v první fázi "hubnoucí" redukční tréninky alfou a omegou. Měl by tedy nejméně 4x týdně cca hodinu šlapat například na rotopedu při konstantní tepové frekvenci kolem 130, tedy v pásmu svého aerobního prahu. Později může začít přecházet i do vyšších tepových frekvencí a rozvíjet i aerobní vytrvalost.

Přibližně 1x týdně by pak měl do přípravy zařadit hodinový intenzivnější trénink, např. spinning. Pohyb v tepových frekvencích kolem a nad jeho anaerobním prahem (150 TF) mu umožní během maratonu měnit tempo (například nezpomalit do kopce) a tak si i více zazávodit.

Jeden z prvních společných tréninků si naši borci dali na kolečkových lyžích kolem Labe. Na stezce mezi Poděbrady a Nymburkem najezdili za krásného počasí skoro 30 km a výkon zapili ve výletní restauraci Na soutoku (Labe a Cidliny) řezaným pivem.

A hlavně jezdit co nejvíc na běžkách

Jakmile napadne sníh, chce to vyrazit na běžky. Stanislav Řezáč radí najezdit na sněhu do závodu co nejvíc kilometrů, ideálně aspoň 500. To se zatím zdá Petrovi i Davidovi jako jediný nesplnitelný cíl. Znamenalo by to pobýt na horách nejméně týden na běžkách a ještě jezdit o každém víkendu. Zatím jim navíc nepřeje zima. Uvidíme, co stihnou.

Příští týden se podíváme na vhodnou dietu pro Petra. Také se dozvíte něco o správné výživě sportovců.

Kdo našim borcům radí

Rádcem při tréninku se stal jeden z nejlepších světových maratonců na lyžích, český reprezentant Stanislav Řezáč, který se chystá i na zimní olympiádu ve Vancouveru (vítěz Marcialongy v roce 2005).

Zátěžové testy provedl a odborný dozor nad fyzičkou a tréninkem si vzal na starost sportovní biochemik a specialista na běh na lyžích Jiří Novotný, až donedávna také výborný maratonský lyžař.

Dohled nad kondičním cvičením bude mít trenér Jan Jakubíček, který se od roku 1998 věnuje závodně modernímu pětiboji a od roku 2000 je členem státní reprezentace. Působil i jako osobní trenér.

Odborné a hlavně praktické rady ohledně zdraví a správného oblečení poskytl profesor Jan Pirk z pražského IKEMu, sám náruživý dálkový běžec.