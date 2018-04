Jak svou pokožku připravit na dovolenou

Nejdůležitější je beta-karoten

Na našem trhu je k dostání množství výživových doplňků, které nás připraví na slunění "zevnitř". Základním stavebním kamenem takových tabletek, které se používají podle návodu vždy několik týdnů před plánovanou dovolenou, je beta-karoten neboli provitamín A. Toto žlutočervené barvivo, někdy též nazývané karotenoid, naše tělo potřebuje pro budování celkové obranyschopnosti našeho organizmu – funguje totiž jako antioxidant. Budeme-li ho poctivě užívat, podpoří zdravé opálení naší kůže a ochrání naše sliznice i pleť před vysycháním a sluneční alergií.

Při předávkování betakarotenem (na rozdíl od vitamínu A) nehrozí žádné vážnější zdravotní problémy, pokud však nechcete barvou připomínat mrkvičku, raději pečlivě dodržujte doporučené dávkování. Je-li vám představa užívání tablet nepříjemná, dodejte tělu beta-karoten v přírodní formě – dopřejte si dostatek karotky, špenátu, tykve, rajčat a avokáda.

Jak v létě pečovat o vlasy

Jakkoli příjemné nám je letní slunění u vody, nepochybujeme o devastujících účincích, které sluneční paprsky na naše tělo mají, pokud jej před sluncem dobře nechráníme. Zvykli jsme si už mazat svou pokožku krémy s UV filtry a neodkládat sluneční brýle. Co ale naše vlasy? Poškození slunečními paprsky je nebolí, o to hůře ovšem vypadají a déle se napravují.

V létě se na stavu našich vlasů výrazně projevuje účinek slunečních paprsků, městského prachu a chlorované či naopak slané mořské vody. Po prázdninách jsou pak naše vlasy od pohledu slabší, křehčí, sušší, postrádají svůj původní lesk a pružnost, jsou vybledlé a unavené a jejich konečky se povážlivě třepí.

Co v létě (ne)dělat

Zlatým letním pravidlem je vyhýbat se přímému slunci – opálíme se i v přirozeném stínu a naše oči, pleť i vlasy budou trpět mnohem méně. Nejen vlasům, ale i našemu zdraví pomůže rovněž pokrývka hlavy. Na jedné straně se tak vyhneme úpalu, na druhé pak vlasy tak rychle neztratí svůj barevný odstín. Ideální je nadměrně vlasy nemáčet právě kvůli zachování barvy.

Pokud už ovšem svou kštici potápíte, nezapomeňte ji následně opláchnout sladkou nechlorovanou vodou – sůl v mořské vodě i chlor ve vodě z bazénu dokážou velmi rychle narušit povrch vlasu a v kombinaci se slunečním zářením vaše kučery výrazně poškodit. Pokud vám situace dovolí, noste vlasy v létě stočené do copů či uzlů, ošetřených přípravkem se slunečními filtry. V létě také co nejvíce omezte výraznější zásahy do vlasů, jakými jsou trvalá ondulace, barvení, fénování či žehlení.

Aby vás nožky v létě zdobily

Suchá, rozpraskaná chodidla a neupravené nehty na nohou jsou jako obnošené a nepadnoucí staré prádlo – dokážou pokazit dojem z vašeho jinak dokonalého outfitu. Kdo není zvyklý se o své nohy starat pravidelně, má nejvyšší čas začít se jim věnovat teď, když se teploty zvyšují a ze skříní můžeme vytáhnout letní šatičky a sandálky.

Schválně si všimněte, kolik lidí kolem vás (a to nemyslím jen ženy) vůbec není zvyklých se starat o svá chodidla. Přitom jsou to právě nohy, které nám věrně slouží po většinu života, od rána do večera.

Věděli jste například, že při každém kroku vyvíjíte na nohu tlak, který se rovná trojnásobku vaší váhy? Nebo že se během dne teplota v nevětrané botě dokáže vyšplhat až na čtyřicet stupňů? To jsou jistě dostatečné důvody k tomu, abychom si o své nohy zvykli řádně pečovat - budou nám za to po zbytek života dobře sloužit. Ukážeme vám i způsoby, jak ze svých chodidel vykouzlit dokonalou ozdobu letních sandálků.

Domácí péče o nohy

Pokud máte to štěstí, že vaše nohy netrápí žádné výraznější neduhy či nemoci, můžete se do pedikúry pustit sami v pohodlí svého domova. V první řadě je potřeba chodidla změkčit, neboť se tak budeme moci snadněji zbavit odumřelé a tvrdé kůže.

K tomu nám krásně napomůže přibližně desetiminutová koupel nohou v teplé (pozor, ne horké!) vodě. Do koupele můžeme přidat podle libosti sůl na nohy nebo jinou koupelovou přísadu, která nám bude příjemná. Na závěr nohy dobře promněte hrubším peelingem a opláchněte. Poté je ovšem důležité nohy pečlivě osušit a nezapomenout ani na místečka mezi prsty, tam by totiž jinak velmi rychle propukla plísňová infekce.

Nyní by měly být plosky nohou dostatečně změklé a připravené na odstranění mozolů a vrstev tvrdé nebo rozpraskané kůže. K tomu jsou určeny speciální rašple, jejichž práci je pak dobré doladit ještě pemzou. V žádném případě nepoužívejte nástroje jiné než ty speciální, abyste si neublížili – chodidlo je velmi náchylné k drobným poraněním, které dokážou dlouho krvácet a špatně se hojit. V rámci pravidelné pedikúry je dále nutné pravidelně zkracovat nehty tak, aby netlačily v botách a netrhaly ponožky či punčochy.

Nehty na nohou jsou ovšem mnohem silnější a tvrdší než ty na rukou, proto je vhodné na jejich úpravu raději než nůžky použít kleštičky speciálně k tomu určené. Nehty vždy zastřihneme či zaštípneme rovně, abychom předešli jejich zarůstání, okraje a růžky je ovšem dobré následně zahladit pilníkem.

Teď přichází na řadu nejpříjemnější část ošetření – aplikace speciální masky či krému na nohy. Tak získá pokožka našich chodidel potřebnou hydrataci a ochrannou lipidovou vrstvu, kterou si na rozdíl od ostatních částí těla nedokáže vytvořit sama. Pokud vám čas a fyzické dovednosti dovolí, vetřete krém do nohou pomocí relaxační masáže. Je jen velmi málo lidí, kterým taková péče nepřináší příjemnou úlevu po náročném dni!

Chcete-li své tlapičky dovést k úplné dokonalosti, dopřejte nehtům ještě barevný kabátek – nehty nejdříve odmastěte, poté naneste podlak a dvě vrstvy barevného laku. Sáhnout můžete po klasických osvědčených "tělovkách", nebo si vybrat z letošních trendy odstínů výrazné růžové, fuchsiové či hnědé. Barva bude sice ještě nějakou dobu schnout, ale výsledek bude stylový a velmi dekorativní.

Profesionální pedikúra

Chcete-li se nechat příjemně opečovat odborníky, zajděte si na profesionálně provedenou pedikúru do kosmetického salonu. Tuto variantu zvolte i v případě, že se vám špatně ohýbá, jste těhotná či patříte mezi cukrovkáře. Čas strávený procedurou pro vás bude vítanou relaxací, navíc se vašim nohám dostane odborného ošetření v případě, že trpíte kuřími oky, zarostlými nehty, otlaky či jakoukoli jinou nepříjemností.

Nabízí se vám výběr z několika metod: tzv. mokrá pedikúra začíná teplou vodní lázní, která změkčí a odmočí všechnu ztvrdlou kůži, která je pak odborně odstraněna skalpelem a rašplemi.

Při tzv. suché pedikúře se naopak nohy nemáčí a kůži pedikérka odstraní pomocí speciálních vysokorychlostních fréziček. Stále častěji se nabízejí i ošetření pro klienty, jejichž nohy trpí různými vadami či nemocemi – této speciální službě se nejčastěji říká medicinální pedikúra. Naprostou novinkou a bezesporu i kuriozitou v tomto oboru je takzvaná "rybí pedikúra", při níž vám místo rukou pedikérky budou nožky ošetřovat drobné rybičky jménem Garra Rufa, které jemně zbaví vaše chodidla veškeré odumřelé kůže.