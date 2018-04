Jak stihnout vánoce bez stresu? Plánujte týden po týdnu

Vidíte taky ve svátcích pokoje spíš přírodní katastrofu? Pak vám třeba pomůže stručný přehled přípravných prací, díky kterému si postupně odškrtnete, co už máte hotové nebo co jste přidělili jako úkol někomu jinému a třeba pak opravdu dojde na to rozjímání a těšení.

1. Týden dárků

29. 11. - 5. 12.

Dobře si předem rozmyslet, co komu koupíte pod stromeček, vám ušetří spoustu času i strkanic v přeplněných obchodech. Tento týden můžete v klidu nakoupit na Mikuláše i na Vánoce.

* Začněte starým dobrým seznamem. Kolik lidí chcete letos obdarovat, kolik peněz můžete za každého utratit a co přesně (nebo přibližně) hledáte. Ideální je, když všechno obstaráte v pěti obchodech (knihkupectví, hračky, potraviny, drogerie, elektro).

* Jestli pořád ještě tápete, co by komu udělalo radost, nechte celou rodinu napsat dopis Ježíškovi. Děti doopravdy, dospělé alespoň esemeskou, kterou ale pošlou vám.

* Kromě dárků se zásobte svíčkami, prskavkami, vánočními ubrousky a jinými ozdobami. Na drobnosti se později nejsnáze zapomene.

* Doplňte si domácí vinotéku. Na svátky byste doma měli mít sekt na přípitek, bílé víno k rybě, červené jen tak, pár lahví jako dárky, až půjdete na návštěvu, a ledové nebo slámové víno na chuť.

* Bronzová neděle splývá s mikulášskou nadílkou. Kromě zapálení druhé svíčky na adventním věnci připravte děti na návštěvu Mikuláše nebo s nimi vyražte za nadílkou ven, na adventní trhy (jenom předtím sfoukněte tu svíčku).

2. Týden cukroví

6. - 12. 12.

Třeba nakupujete hotové cukroví nebo vám peče babička, ale kdyby vás náhodou popadla touha provonět si byt vanilkou a rumem, přinášíme léty prověřený návod, v jakém pořadí a co se správně peče.

* Nakupovat podle jednotlivých receptů, to je skoro matematická olympiáda. Lepší je doplnit před pečením do spíže následující seznam: mouka hladká, polohrubá i hrubá, cukr krystal, cukr moučka, 5 prášků do pečiva, 5 vanilkových cukrů, 5 skořicových cukrů, 10 vajec, ořechy, mandle, kakao, dvě másla, kokos a rum. Tento základ váží skoro deset kilo, tak se pro něj vypravte vozmo nebo s batohem. Zato pak můžete prohlížet staré kuchařky i časopisy s recepty a zkoušet, co vás napadne. Jste připraveni skoro na všechno. No, ještě dokupte citron, marmeládu na lepení a kávu do krémů.

* První přicházejí na řadu pracny, perníky a další cukroví, které se potřebuje rozležet. Následuje ořechové cukroví, vanilkové rohlíčky a po nich sušenky. Na poslední chvíli můžete odložit cukroví z křehkého a lineckého těsta, piškotové cukroví a úplně nakonec si nechte nepečené, vánočku a štrúdl.

* V případě, že vás večery v horké kuchyni ani trochu nelákají, připravte si pár stovek a cukroví si kupte. To není žádný útěk z bojiště, alespoň ochutnáte z jiných zdrojů. Hotové cukroví nabízejí cukrárny, pekaři na farmářských trzích, ale najdete ho i na www.aukro.cz.

* Až se znaveni pečením (nebo dovozem cukroví z cukrárny) usadíte doma u stolu, napište pár s staromódních pohlednic rodině a blízkým. Neříkejte, že vás taky nemrzí, že z poštovní schránky už velmi dlouho taháte jen složenky.

* Lesníci doporučují koupit tento týden stromek. Později už bývají přebrané a zbývají horší kousky. Stromkem zkusmo klepněte o zem, jestli neopadává, a doma ho uskladněte v chladu. Po ozdobení vám v původním stavu nejdéle vydrží jedle, nejrychleji ztrácí jehličí obyčejný smrk ztepilý.

3. Týden těšení

13. - 19. 12.

Hned v pondělí je svátek svaté Lucie. O té každý ví, že noci upije, ale málokdo už si pamatuje, jak se její den slavil. Kromě průvodu „Lucek“ se traduje, že tento den nesmí ženy sáhnout na žádnou práci. No prosím, to je tradice!

* Natáhnout nepracovní pondělí na celý týden se nám asi nepodaří, ale proč nevěnovat sedm dní, kdy národ zpravidla šílí, jenom příjemným věcem. Ony se všechny ty povinnosti nakonec vždycky nějak stihnou a na správné vánoční náladě se taky musí „pracovat“! Třeba nákupem koření na svařák.

* Vánoční trhy sice poslední dobou prošly drsnou komercializací, ale pořád si při jejich návštěvě můžete udělat radost něčím dobrým k jídlu a pití i nějakým dárkem – i když za přemrštěnou cenu.

* Pokud mermomocí musíte dělat něco užitečného, tak si rozmyslete a domluvte strategii vánočních příbuzenských návštěv a jděte koupit balicí papír na dárky. Když se vám podaří sehnat nějaký neutrální, vydrží vám jeho přebytky i do dalšího roku.

* Máte malé děti? Kupte hotové těsto a nechte je s ním hrát. Výsledky upečte a pomalujte tubami s barevnými polevami, které seženete v samoobsluze. Stejně jako různé barevné sypání a stříbrné kuličky. Děti budou nadšené a, i když to třeba nebude k jídlu, máte jedinečnou dekoraci.

4. Týden zkratek

20. - 24. 12.

Milujete adrenalin a necháváte si přípravy nejkrásnějších svátků v roce na poslední chvíli? Nebo to tak nějak prostě vyšlo, protože jste měli v práci práce nad hlavu? Zachovejte klid – trocha improvizace a budou svátky jako malované.

* Nejrychlejší cukroví: smíchejte plechovku kondenzovaného slazeného mléka s pytlíkem strouhaného kokosu a rukama namočenýma ve studené vodě tvarujte kuličky. Až to trochu oschne, máte domácí Rafaelo! Fajnšmekři mohou do každé kuličky zapíchnout oloupanou mandli.

* Nejrychlejší úklid: ukliďte předsíň, vyluxujte, zapalte svíčky a zatáhněte závěsy. Atmosféra utají špinavá okna i neutřený prach. Hlavní je pohoda.

* Nejrychlejší stromeček: velká větev ve váze s vodou vám stačí. Provoní byt a nebudete na ni potřebovat tolik ozdob. Stačí jedna čokoládová kolekce, kterou po svátcích můžete sníst, a máte nazdobeno.

* Nejrychlejší dárky: nakupujte tam, kde vám dárečky rovnou zabalí, nebo kde prodávají dárkové taštičky. Když nezapomenete v obchodě sloupnout cenu, máte vše připraveno. Stejně jako ten, kdo vybíral dárky v létě, balil je doma a má je uložené ve skříni od prvního listopadu.

* Nejrychlejší večeře: ruku na srdce, kapra neošulíte. Koupit si někde hotovou obalenou porci je o žlučník. Nahraďte ho něčím bezpečnějším, třeba vinnou klobásou z dobrého lahůdkářství, kde si koupíte i bramborový salát.