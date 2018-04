Jak správně vytáhnout klíště: zakapat dezinfekcí, uchopit pinzetou a vykývat

1. Použijte dezinfekci

Místo, kde je klíště zakousnuté, nejprve postříkejte nebo pokapejte dezinfekcí s obsahem alkoholu, případně lihovinou nebo kolínskou vodou. Parazita ničím mastným nepotírejte. Lze ho pak sice lépe vytáhnout, ale zvyšujete tím výrazně riziko nákazy boreliózou.

Pokud se klíště po zamezení přívodu vzduchu začne dusit, může do ranky vyvrhnout obsah útrob, v nichž přenáší bakterie boreliózy. Nepoužívejte ani tea tree oil, i když je to dezinfekce.

2. Pracujte s pinzetou

Klíště vytahujte pinzetou, ale raději ne kovovou, jaká bývá součástí soupravy pro manikúru nebo na vytahování obočí. Měla by mít kulatý či tupý okraj. Koupíte ji v lékárně, plastovou za asi 35 korun, kovovou od 80 korun výše.

Pinzetou klíště uchopte co nejblíže kůži, tedy za hlavičku. Nejlepší je pracovat v rukavicích a dlouhých rukávech, protože kdyby klíště prasklo, mohlo by vám potřísnit kůži a nějakou drobnou rankou vás infikovat. Když nemáte po ruce pinzetu ani rukavice, použijte alespoň vlhký hadr, starý ručník nebo igelitový sáček.

3. Vytahujte kýváním

Klíštětem kývejte doprava a doleva a lehce táhněte. Opatrně, abyste ho nerozdrtili nebo neroztrhli. Nekruťte s ním po směru ani proti směru hodinových ručiček. Do kůže není zašroubované, ale zakousnuté, jeho kusadla připomínají kombinační kleště.

Klíště lze sice kroucením vytáhnout rychleji, může se však při tom rozmáčknout či roztrhnout a infikovat okolní povrch těla. Kýváním by se mělo do dvou nebo tří minut uvolnit, to čerstvě zakousnuté třeba už za pár vteřin.

Po vytažení ranku znovu dezinfikujte. Kdyby v ní přece jen zůstala část těla klíštěte, dezinfekce ji vypudí. Můžete přidat nějakou mast s obsahem antibiotika.

4. Bezpečně zlikvidujte

Vytažené klíště smočte v kapce dezinfekčního prostředku, zabalte do papíru a spláchněte do toalety. Rozhodně ho nerozšlapujte, nedrťte mezi nehty ani nepalte. Při vhození do ohně se může roztrhnout, rozlétnout po okolí a nakazit vás. Raději ho nevyhazujte ani do odpadkového koše.

Když klíště vytáhnete v přírodě, zahrabte ho do země nebo hoďte do řeky. Pinzetu stejně jako potřísněná místa na těle, podlaze či nábytku vydezinfikujte a důkladně si umyjte ruce. Pinzetu používejte pouze k tomuto účelu a uchovávejte ji mimo dosah dětí.