Jak správně obědvat? Rady pro hubnoucí, děti i dospělé

Ideální čas na oběd bývá kolem poledne. Vše se ale odvíjí podle snídaně a celkového složení dne. Takže na oběd bychom si měli najít čas mezi půl dvanáctou až půl druhou. Správné by bylo obědvat hodinu. Což si bohužel mnoho z nás může dovolit pouze o víkendu.

"Většinou máme vyhrazenou půlhodinu, někdy i méně, což vede k tomu, že jídlo spíš hltáme, než koušeme, pomáháme si tekutinami, kterými sousta zapíjíme, a trávicí trakt má mnoho práce, aby potraviny správně zpracoval. Projevuje se to například tím, že po větším obědě cítíme únavu a malátnost. Veškerá energie je soustředěná do žaludku a na jiném místě chybí. Jde o krev, která se soustředí do oblasti trávicího traktu," upozorňuje výživová poradkyně Lenka Kaprhálová.

"Je ideální vyčlenit si na jídlo dostatek času, sousta poctivě rozžvýkat a tekutiny si nechat na později. Slinivka i žaludek to ocení," dodala.



U oběda by stejně jako u ostatních jídel měly být zastoupeny všechny tři základní živiny. Tedy bílkoviny, sacharidy a tuky.



"Pokud máme rádi jídla obsahující větší množství sacharidů, je právě oběd ten správný čas. Těstoviny, pizzu nebo noky bychom tedy měli jíst naposledy právě při obědě. Také větší množství luštěnin a obilnin je k obědu víc vhodné než k večeři," říká Kaprhálová.

Polévku ano, ale ne při hubnutí

Oběd dítěte by měl obsahovat přiměřené množství energie a raději více menších chodů – tedy polévku, hlavní jídlo a lehký dezert. Dospělá osoba, která neřeší váhu, si může oběd složit obdobně. Hubnoucí člověk by si energii určenou na oběd měl krátit o polévku.



"Polévka totiž připraví žaludeční šťávy na další přísun jídla a u někoho to může podpořit větší chuť k jídlu, proto bych hubnoucím polévku doporučila spíš jako hlavní jídlo například k večeři," uvádí výživová poradkyně.

Pro všechny by mělo platit, že si k obědu dají i zeleninový salát nebo zeleninovou přílohu. Hubnoucí by měl mít zeleninu zastoupenou i v hlavním jídle. Celkový energetický příjem z oběda je u dětí zhruba 2 600 kJ, u dospělých 3 600 kJ a u hubnoucích maximálně 2 300 kJ.

Jestliže si nechcete jídlo připravovat doma, je dobré chodit do restaurace, kde vaří z čerstvých surovin a ne ze zmražených polotovarů. V restauraci nemusíte řešit velikost porce, gramáž totiž bývá uvedena v jídelním lístku.

"Ideální volbou je přírodní úprava masa se zeleninou, také dobře zpracovaným steakem nic nezkazíme. Vždy bychom měli konzumovat zeleninu, tedy i v restauraci. Není-li k dispozici malý zeleninový salát, pak můžeme požádat o větší zeleninovou oblohu. Pokud náš talíř bude tvořit 1/3 bílkoviny (maso), 1/3 zeleniny (obloha) a 1/3 přílohy (brambory, rýže, těstoviny), je to ideální stav," říká Kaprhálová.

Pokud jídlo opravu nestíháte, je fast food lepší varianta než než bageta z trafiky či pumpy. Dnešní nabídka těchto zařízení obsahuje i zeleninové saláty s masem nebo bez.

"Můžete si dát například salát Caesar nebo jeden hamburger a horní půlku housky vyhodíte a nahradíte zeleninovým salátem," radí výživová specialistka Lenka Kaprhálová.

Ukázkové recepty na oběd

Dítě:

U dítěte je ideální začít oběd polévkou, a to nejlépe vývarem. Jako dezert se hodí čerstvé sezonní ovoce.

Krůtí sekaná s mačkanými brambory



200 g krůtích prsou

20 g bílého toustového chleba

10 g šalotky

sůl, pepř, majoránka

200 g brambor

5 g másla

10 g jarní cibulky

150 g salátové okurky

olivový olej, vinný ocet - na zálivku

Krůtí maso pomeleme najemno a přidáme navlhčenou střídku z chleba, sekanou šalotku a promícháme. Ochutíme solí, pepřem, majoránkou. Vytvarujeme váleček, potřeme vodou a vložíme do vyhřáté trouby na teplotu 175 stupňů, pečeme cca 25 minut. Vařené brambory rozmačkáme a přidáme máslo, jarní cibulku a sůl. Podáváme s okurkovým salátem se zálivkou z oleje a vinného octa - postačí pár kapek.

Dospělý:



I dospělý, který nehubne, si může dát k obědu polévku. Nejlépe vývar ze zeleniny nebo masa.



Carbonara ze sušených rajčat a uzeného tofu



180 g uzeného tofu

3 ks sušených rajčat v olivovém oleji

50 g sojanézy (sojová smetana)

30 g zralý tvrdý sýr typu parmezán

90 g celozrnných těstovin

1 lžíce petrželové natě

sůl

Ve velké pánvi rozehřejeme smetanu a přidáme pokrájená rajčata a tofu, ochutíme solí a povaříme asi 3 minuty. Uvařené a scezené těstoviny přidáme do omáčky, dobře prohřejeme a přidáme sýr. Podáváme posypané petrželovou natí.

Dospělý hubnoucí:

Guláš z krůtích prsou s vařenými bramborami



180 g krůtích prsou

80 g kysaného zelí

30 g zakysané smetany

0,2 dl zeleninového vývaru

30 g brambor na zahuštění

10 g řepkového oleje

10 g cibule

mletá paprika, bobkový list, nové koření

sůl

200 g brambor vařených ve slupce

Na oleji zpěníme cibulku, přidáme pokrájené maso na kostičky. Krátce restujeme a přidáme koření. Zelí pokrájíme a společně s vývarem přidáme k masu, dusíme do měkka. Zahustíme nastrouhaným bramborem. Hotový pokrm zjemníme kysanou smetanou. Podáváme s bramborem.