Naučte se pracovat s make-upem. Výhodně ho pořídíte na Šminkobraní

Nevhodný odstín make-upu, přehnaně silné vrstvy, špatně rozpracovaný základ. To jsou nejčastější chyby, které ženy dělají. Správně má vypadat jako přirozeně sjednocená pleť a nemá být vůbec vidět.

Možná je pro vás nanášení make-upu denní chleba, nebo ho naopak považujete za zbytečné zdržení před cestou do práce. Nebo si ho občas trochu natřete, když chcete vypadat obzvlášť dobře? Ať je to jakkoli, zkuste si vyzkoušet, jak se s tímto líčidlem správně zachází. Možná změníte názor anebo třeba zjistíte, jakých chyb se při jeho aplikaci dopouštíte.



Jak správně nanášet make-up

Jakýkoliv make-up se nanáší pouze na dokonale čistou pleť. Nejprve proto obličej důkladně vyčistíme a poté naneseme krém. Pokožka totiž potřebuje hydrataci. „Důležité je se o pleť starat. Žádný make-up vám nezaručí dokonalou pleť. Podle typu pleti volíme buď matující krém, nebo mastnější krém,” říká Janka Letková, make-up artist a lektorka Make-Up Institutu Prague a dodává, že je nejlepší, pokud chvilku počkáte, aby se krém mohl do kůže dostatečně vpít.

Pozor na cucky a žmolky

Líčení začínejte s primerem, neboli podkladovou bází. To je produkt, který se nanáší ještě před použitím make-upu. Pomůže vyhladit a sjednotit pokožku. „Pozor abyste ho moc nemixovali s hydratačními krémy. Primer bývá na silikonovém základě a krémy na vodní bázi, takže by se vám pak mohlo stát, to, co se každé z nás už někdy stalo. Udělaly by se cucky a začaly by se drolit po tváři. V ten moment už není cesty zpět a musíte začít úplně od znova,” radí Letková.

Na trhu je k mání nepřeberné množství podkladových bází - matující, vyhlazující nebo třeba rozjasňující. A právě poslední zmiňovanou dostane i modelka na videu, která má poměrně pěknou pleť. Přirozený lesk takové pleti nemůže uškodit. Jakmile dostane obličej vhodný základ, můžeme začít pracovat s vlastním make-upem. Není zas tak důležité, jak přesně ho nanášíte a kde začínáte. Při pohledu zblízka by však neměly být vidět rozdíly, kam jste ho aplikovala a kam ne.

„Dnes nepracuji s klasickým tekutým make-upem, ale použiji kompaktní typ. Je to skvělá vychytávka profesionálů, protože se z ní dá namixovat konzistence, která mi přesně vyhovuje,” ukazuje Janka Letková. Ještě před vlastním nanášením, je ale potřeba zkontrolovat, zda barva líčidla odpovídá odstínu vaší pleti.



Pleť a make-up tón v tónu

„Barva by měla ladit s krkem a dekoltem. Nesmí to být jiná tvář, jiný krk a jiný dekolt. To pak vypadá jako cizí hlava na cizím těle. Když si zkoušíte make-up, rozhodně to nedělejte na ruce. To je starý trik, který ne vždy funguje, protože barva na ruce se nemusí rovnat té na tváři,” upozorňuje vizážistka.

A na modelce ukazuje spolehlivější metodu, jak rozpoznat, co danému obličeji opravdu sluší. Udělá tři čáry vedle sebe, každou jiným odstínem make-upu, a začne postupně vklepávat do pokožky. „Ten správný make-up je ten, který mi úplně zmizí a splyne s kůží,” ukazuje Janka Letková. Modelce nakonec míchá mix dvou světlejších odstínů, které nejlépe odpovídají tónu její pleti.

Jestliže nechcete utrácet za dva odstíny, tak si v obchodě musíte velice pečlivě vybírat make-up, který vám přesně padne. Pozor si přitom dávejte na umělé osvětlení, které v drogeriích či parfumeriích často bývá. Barvu líčidla může zkreslit a vy pak budete doma velmi nepříjemně překvapená. „Je to sice poněkud nepraktické, ale než si vybraný produkt rozhodnete koupit, zkuste vyjít na denní světlo. Jinak si nebudete jistá, zda barva sedí,” radí vizážistka.

Neviditelný make-up

Další krokem je make-up zafixovat, aby na tváři vydržel co nejdéle. Na to pomáhají produkty jako bronzer, tvářenka a rozjasňovač. Nejšikovnější jsou univerzální paletky, ve kterých najdete všechny tyto produkty a můžete je mezi sebou různě kombinovat.

A malá rada od profesionální vizážistky na závěr. „Současný make-up není o tom, aby bylo vidět, že ho nosíte. Je to o tom, že ostatní přemýšlejí, jestli je ta krásná pleť vaše přirozená, nebo jestli jste vůbec namalovaná. Úplně out jsou naopak těžké, zapudrované a matné make-upy. Tedy ty, co dělají pověstné masky.“