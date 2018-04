Jak správně jíst na kole

Plánujete-li pouze krátký výlet nebo dojíždíte-li jen do zaměstnání, příliš mnoho vědět nepotřebujete. Ale chcete-li kolo pořádně provětrat, myslete na to, abyste po ruce pořád měli zdroj energie.

1. K snídani si dejte sacharidy

Odborníci na výživu to opakují stále znova: nejdůležitějším jídlem dne je snídaně. A platí to i při sportovních aktivitách.



Vaše snídaně před výletem by měla obsahovat zejména sacharidy, dejte si tedy ovoce s vločkami, neuškodíte si ani sladkými buchtami. Vláknina ve větším množství naopak není dobrá, mohla by vás tlačit v žaludku. Snídani zapijte mírně slazeným čajem nebo ředěným džusem.

2. Po jídle si dejte pauzu

Důležité není jen to, co jíte, ale také kdy. Určitě nezkoušejte na kolo sednout hned, jak jste dosnídali či doobědvali. Vaše tělo potřebuje na trávení nějaký čas - a také energii. Tu byste pak při šlapání na kopce postrádali. Ráno se tedy vyplatí přivstat si, i když zrovna nejste typ skřivan.

Ideální přestávka mezi jídlem a kolem je mezi jednou až dvěma hodinami. Pokud nejedete víc než devadesát minut, žádné další jídlo na cestu potřebovat nebudete. Ale při delších výletech byste měli občas něco malého zakousnout. Mějte na paměti jedno ze základních pravidel: v momentě, kdy začnete mít hlad, už je pozdě jíst. Pít je ještě důležitější, láhev s nápojem budete potřebovat každých 10 až 15 minut.

3. Oběd: rýže nebo těstoviny

Čekají-li vás ještě po obědě nějaké ty kilometry, volte lehké, ale na energii bohaté jídlo. Dejte si třeba těstoviny, rýži nebo vařené brambory s libovým masem. To doplňte jakoukoliv zeleninou třeba ve formě malého salátu. Zeleninový salát je sice zdravý, ale při zvýšené fyzické zátěži přece jen dodá vašemu tělu málo energie.

4. Na tuky zapomeňte

Sice si správně pamatujete, že v tucích je spousta energie, což je jeden z důvodů, proč lidé, kteří si potrpí na tučná masa, mají problémy s obezitou, ale při sportování to vypadá ještě trochu jinak. Tělo potřebuje na zpracování energie z tuků delší čas. Proto když si dáte tučný oběd, budete se cítit unavenější. Jídlo vám bude dlouho ležet v žaludku, což se podepíše také na vašem výkonu. Platí také o sladkých tyčinkách, které mají například v polevách hodně tuku.

5. Zkuste banány, dodají draslík

Nejoblíbenějším ovocem cyklistů je bezesporu banán. Banány jsou velmi syté a plné energie. A mají ještě bonus - tělu doplní draslík, který se vylučuje v potu. Čerstvé ovoce by při delších cestách nemělo chybět. vitaminy jsou při námaze nezbytné. Zkušení cyklisté doporučují nakrájet si různé ovoce na malé kousky a pak z tohoto sáčku ujídat během cesty.

6. Tatranky a lentilky nabudí

Někteří cyklisté zvládají i předlouhé cesty výhradně na tatrankách. Tento rychlý a prověřený zdroj energie byste při větších vzdálenostech také neměli opomenout. Před cestou si můžete vytvořit vlastní zásobník energie, když si do sáčku nasypete různé druhy oříšků a přidáte rozinky nebo lentilky. Spolu s ovocem a tekutinami to bude ideální zdroj všeho, co na kole budete potřebovat.

7. Nejezte velké porce

Jak už bylo řečeno, energii byste měli načerpat ráno a pak jen postupně doplňovat. Důležité je slovo postupně. Právě proto jsou pro vás lepší předpřipravené sáčky s drobnými dobrotami než velké porce v hospodách po cestě. Když budete ze sáčků ujídat po celou cestu, nebudete mít ani potřebu spořádat talíř vepřového na posezení, což by se vám mohlo snadno přihodit, kdybyste na pravidelný přísun energie nemysleli.

8. Pozor na hypoglykemii

Prudký pokles hladiny cukru v krvi ohrožuje zejména diabetiky, ale při zvýšené tělesné námaze může potkat i člověka, který cukrovkou netrpí. Po několika desítkách kilometrů se můžete začít cítit slabí a budete mít pocit, že už nemáte sílu ani na jedno šlápnutí do pedálů, navíc hlad vás bude až fyzicky bolet. Někdy hypoglykemie může vést až k mdlobám, to ale není u zdravých lidí příliš časté.

První pomoc je v případě takového "vlčího hladu" až překvapivě snadná. Postiženému stačí podat něco sladkého, účinek je okamžitý a člověk, který ještě před pár minutami vypadal, že neudělá ani krok, zbytek výletu zvládne bez problémů.