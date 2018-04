Jak správně večeřet. Rady pro hubnoucí, děti i dospělé

Hlavní rada zní: není dobré jít spát hladový. Ideální je povečeřet asi tři a půl hodiny před spaním. To už je jídlo částečně natrávené a spánek proto není rušivý.

Pokud někdo kvůli štíhlé linii večeří už okolo páté odpoledne, organismus lační až do rána, což u někoho může být víc než 14 hodin, a to už je pro tělo příliš dlouho.

Odkud získat sacharidy

Výživová poradkyně Lenka Kaprhálová doporučuje večeři složenou opět ze všech tří základních živin - bílkovin, sacharidů a tuků. Zdroje cukrů se budou lišit pro dítě, dospělého a hubnoucího dospělého.

"Zatímco první dvě skupiny mohou volit klasické přílohy (pečivo, těstoviny, rýži, brambory), dospělý hubnoucí udělá nejlépe, pokud zdroj sacharidů zvolí pouze ze zeleniny," řekla iDNES.cz Kaprhálová.

"Pro všechny platí, že i k večeři patří alespoň malá miska zeleniny. V případě větší porce mám dobré zkušenosti se zeleninou tepelně upravenou," dodala. Velká porce čerstvé zeleniny sebou nese větší nápor na její strávení, může se objevit nadýmání a "škrundání" ve střevech, což nemusí být úplně příjemné.

"Během dne svým střevům pomůžeme pohybem, v posteli tomu tak již není," upozornila Kaprhálová.

Jestliže energetickou hodnotu jídel během dne není nutné až tak řešit, u večeře byste měli vzít v úvahu, že jediná aktivita, která vás ještě čeká, je už jenom spánek. Proto je dobré se řídit starým rčením: snídej sám, o oběd se rozděl s přítelem a večeři daruj nepříteli.

I když samozřejmě ne až tak doslova - večeři každý potřebuje, ale nemusí být až tak vydatná jako oběd či snídaně. Dítě by mělo mít příjem 2 200 kilojoulů, dospělý nehubnoucí maximálně 3 000 kilojoulů a dospělý hubnoucí do 2 000 kilojoulů.

Večer se nedojídejte

Jakých nejčastějších chyb se ženy i muži při večeřích dopouštějí? U mnohých z nich se objevuje deficit energie z celého dne. Proto mají večer potřebu se takzvaně dojíst. Nestačí jim normální porce, mají chuť na něco malého k zakousnutí.

Podpora hubnutí Doplňky výživy podporující spalování tuků nebo metabolickou výměnu najdete na portálu Lekarna.idnes.cz

"Na stole u televize se objevují různé pochutiny, které nám moc nesvědčí. Také pocit z ukončeného dne a jistá úleva - už jsem doma, v klidu se svými blízkými v nás probouzí příjemné emoce, které si ještě potvrdíme příjemným jídlem," konstatovala výživová poradkyně Lenka Kaprhálová.

Lidé si pak dopřávají různou kombinaci sacharidů a tuků, jako jsou těstoviny s omáčkou, pizza nebo "lahůdky" z fast foodů. Podle Kaprhálové si ale tato jídla mohou dovolit pouze ti, kteří během dne vydávají hodně energie, nebo pravidelně a intenzivně sportují.

Ukázkové recepty na večeři

Dítě:

Gnocchi s omáčkou z rajčat a bazalky (pro 4 osoby)

2 lžíce panenského olivového oleje

1 najemno pokrájená cibule

700 ml rajčatového pyré

čerstvé lístky bazalky (cca 10)

sůl, pepř – velmi jemně

500 g předvařených gnocchi

Na pánvi rozehřejte olej a cca 3 minuty smažte cibulku do zlatova. Nalijte do pánve rajčatové pyré a za občasného míchání povařte 10 minut. Přimíchejte bazalku, dochuťte solí a pepřem, odstavte z plotny. Mezitím připravte gnocchi dle návodu, po uvaření je slejte a přimíchejte do pánve s omáčkou, vařte ještě cca 2 minuty za občasného míchání, podávejte ihned.

Tuňáková pomazánka z čerstvého sýra (pro 4 osoby)

120 g tuňáka ve vlastní šťávě

150 g čerstvého sýra

2 mladé jarní cibulky

vinný ocet, sůl, pepř (opět velmi jemně)

2 lžíce nasekané pažitky

Tuňáka necháme okapat a najemno pokrájíme. Mladou jarní cibulku pokrájíme také najemno a vše smícháme s čerstvým sýrem (ideální je ovčí). Ochutíme kořením a octem. Podáváme s plátky bagetky, které můžeme lehce potřít kvalitním máslem a pár cherry rajčaty.

Dospělý:

Kuře s dijonskou hořčicí a bílým vínem (pro 4 osoby)



880 g kuřecích prsou bez kůže

800 g čerstvých rajčat

4 stroužek česneku

2 citrony

0,3 l bílého vína

4 lžíce dijonská hořčice

400 ml kuřecí vývar

Kuřecí maso narovnáme do zapékací misky a posypeme nakrájenými rajčaty. Ostatní přísady smícháme a směs nalijeme na maso s rajčaty. Přiklopené pečeme asi 45 minut. Podáváme s přílohou – rýže nebo bulgur.

Fazolový salát s tuňákem a čerstvou mátou (pro 4 osoby)

400 g osušené konzervované cizrny

400 g osušených červených fazolí

400 g osušených bílých fazolí

1 najemno nasekaná červená cibule

1/2 citronu

2 lžíce panenského olivového oleje

2 lžíce pokrájené máty

sůl, pepř

12 plátků z bagety či ciabatty

1 stroužek česneku

400 g tuňáka – bez nálevu

Všechny luštěniny dejte do mísy, přidejte cibuli, polejte šťávou z citronu, osolte, opepřete a přidejte mátu. Nechte v pokojové teplotě odpočinout cca 15 minut. Mezitím si připravte plátky pečiva – opečte po obou stranách, jednu stranu potřete česnekem. Na závěr jemně vmíchejte maso z tuňáka, podávejte na plátku bagety.

Hubnoucí:

Filety z tresky s pikantním červeným pestem (pro 4 osoby)

400 g nasekaných rajčat – mohou být i konzervované

1 lžíce kvalitního panenského olivového oleje

1 stroužek česneku

180 g sušených rajčat nakládaných v oleji

1 středně pálivá chilli paprička bez semínek

4 filety z tresky – cca 200 g

2 lžíce nasekané petrželové natě

Troubu předehřejte na 180 stupňů. Suroviny vyjma tresky, soli a petržele rozmixujte najemno a dochuťte solí. Vznikne jemné pesto. Filety potřete pestem, položte na pekáč a pečte cca 16 minut. Po vyndání z trouby nechte maso chvilku odpočinout, podávejte se sekanou petrželkou.

Salát s vajíčkem, šunkou, restovanými oříšky a rukolou (pro 4 osoby)

4 vejce

20 g piniových oříšků

100 g rukoly

300 g mixu zelených listových salátů

1 žlutá paprika

80 g výběrové šunky

sůl, pepř

3 lžíce olivového oleje extra panenského

1 lžička balzamikového octa

4 ks velkých rajčat pokrájených na 1/8

Vajíčka povařte natvrdo. Opražte (na středním plameni) piniové oříšky, až začnou chytat barvu, a nechte vychladnout. Oprané a odstředěné listy salátů vložte do mísy, přidejte oříšky, žlutou papriku a šunku pokrájenou na proužky. Ochuťte solí, pepřem, balzamikem a olejem. Jemně promíchejte, rozdělte na talíře a navrch položte pokrájená vejce s rajčaty.