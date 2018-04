Jak snížit vysoký krevní tlak? Začněte sportem a změnou jídelníčku

Rady, jak snížit krevní tlak - Fyzická aktivita trvající 30 až 60 minut třikrát až čtyřikrát týdně. - Méně alkoholu (muži do 30 g/den, ženy 15 až 20 g/den). Nekuřáctví či zanechání kouření. - V případě nadváhy či obezity redukce hmotnosti. Rozdělení stravy do pěti malých denních porcí jídla. - Zvýšení konzumace ovoce a zeleniny, ryb, netučného masa, sóji a jejích produktů, obilných vloček, cibule, česneku, celeru a salátové okurky, jablek, banánů, grapefruitů a oliv. - Snížení příjmu tuků (červeného masa, smetanových sýrů, tučných mléčných výrobků) a příjmu soli (do 5 až 6 g/den), omezení konzumace potravin obsahujících konzervační soli (uzeniny, polotovary, nakládaná zelenina, sáčkové polévky a některé kořenící směsi). - Omezení konzumace kávy (maximálně dva šálky denně).