VIDEO: Složte si oblečení po vzoru japonské uklízecí guru

Zapomeňte na komínky, v nich si pořádek nikdy neudržíte, hlásá metoda KonMari, kterou pořádkumilovná Japonka sama vynalezla. Trikem k uklizenému šatníku je podle ní rovnání oblečení horizontálně, namísto vršení na sebe. Z komínků totiž trička často zapadnou do zadní části skříně, zmuchlají se, a když je nebudete mít na očích, nebudete je ani nosit.



Jak postavit oblečení v šuplíku

Jenže jak docílit toho, aby trička, ponožky nebo třeba kalhotky v šuplíku samy o sobě stály? Jde jen o to je správně složit. Gábina Koutská začíná mikinou, kterou položí přední částí dolů. Důkladně ji uhladí, jednu stranu (čtvrtinu šířky mikiny) přeloží na záda a pak složí rukáv, stejně postupuje s druhou stranou. Mikinu nakonec odspoda přeloží natřikrát, což zajistí, že bude v šuplíku stát i bez opory. Stejným způsobem složíte i tričko, pokud je v prodloužené délce, pak ho nakonec přehněte napůl a pak na čtvrtinu.



Kalhoty a legíny pak otočte tak, aby se nohavice zcela překrývaly, a ohněte dovnitř část sedu, aby příliš nevyčnívala ven. Následně nohavice přeložte na třikrát nebo víckrát podle jejich délky.



Jak na spodní prádlo

Marie Kondo i radí, jak udržet pořádek ve spodním prádle. Kalhotky podobně jako ostatní kousky by měly v šuplíku stát. Nejprve proto ohněte boky kalhotek do jejich středu, pak ohněte jejich spodní část přibližně do čtvrtiny a následně kalhotky celé přeložte na půl nebo na třetiny.



Metoda KonMari neuznává skládání ponožek do ruliček, i ony by měly v šuplíku s pořadačem stát tak, abyste všechny viděla na první pohled. Ponožky srovnejte patou doprostřed, položte je patami na sebe a pak je na několikrát přehněte (záleží na jejich délce).



Podprsenky jsou asi nejjednodušší ke skládání z celého šatníku - ramínka ohněte dozadu a umístěte je do košíčků, podprsenky pak postupně skládejte do řady do šuplíků.



Možná se vám to zdá zbytečně složité, ale příznivce metody KonMari tvrdí, že si na ni za chvíli zvyknete stejně, jako jste byla dosud zvyklá na komínky.



