Jak slaví celebrity Valentýna? Aichmajerová se líbá na Petříně

Valentýnské otázky:

1. Jak tento den prožíváte vy?

2. Jaký nejkrásnější valentýnský dárek jste dali nebo dostali?

3. Jak si představujete ideální svátek zamilovaných?

Vlasta Korec

Moderátor Nekonečné šance



1. Já tento svátek moc neprožívám. Ale když přijde, rozhodně na milovanou bytost nezapomenu.

2. Jestliže se milují, jak jen nejvíc to jde, nejlepším dárkem pro oba je myslím vlastní miminko.



3. Ideál? Mazlení, pohoda, klid. To vše ve dvou!

Pavel Zuna

Moderátor Ber nebo neber

1. Valentýna neprožívám vůbec. To už spíš MDŽ. Ale snažím se nezapomenout a alespoň popřát své ženě. Ovšem ani to se mi pokaždé nepodaří.

2. Žádný. Alespoň si to nepamatuju. Bude mi čtyřicet, mojí ženě pětatřicet. Abychom si po deseti letech manželství dávali srdíčka, to by byl vážně úlet. Ani jeden si na to nepotrpíme.

3. Přijde na to v kolika letech. V sedmnácti jako procházku plnou polibků, v našem věku nejspíš jako výlet nebo kino společně s dětmi.

Martin Severa

Moderátor pořadu Krimi live

1. Valentýn přišel do zemí českých teprve nedávno, nikdy tady neměl tradici. Já ho jen beru na vědomí, ale neprožívám. Je to spíš výborná příležitost pro obchodníky, aby zvýšili ceny a prodali co nejvíce valentýnských serepetiček.

2. Já dostal i dal pusu své ženě, to jen abychom ten svátek vzali na vědomí.

3. Hlavně by měl být v květnu, kdy se všichni vzpamatovali ze zimy, všechno voní, květinky se opylují, kuklí se housenky, milují se lesní zvířátka, ptáčci zpívají jen té své samičce - zkrátka je atmosféra zamilovanosti daná přírodou nikoli uměle vytvořeným datem v kalendáři.

Světlana Zárubová

Moderátorka pořadu První zprávy

1. Tomuhle svátku jsem ještě nepřišla na chuť.

2. Třeba mě ještě čeká?

3. Když je někdo zamilovaný, svátek už asi nepotřebuje. Zamilovanost sama o sobě je svátkem?

Eva Aichmajerová

Moderátorka pořadu Extra

1. Valentýn neslavím, není to český svátek, slavím První máj a asi si půjdu s přítelem dát pusu na Petřín :-) Pokud nějaký bude :-))

2. Na Valentýna dárky odmítám, protože ho neslavím a nepřišlo by mi to fér.

3. Doma v klidu s milovaným člověkem a povídat si.

Jiří Chum

Moderátor pořadu První zprávy

1. Neprožívám ho vůbec. Je to pro mě něco jako Halloween, naprosto cizí amerikanizovaný impulz k nakupování. Mám-li někoho rád, nepotřebuji mu to říci přesně nadepsaným přáním ve tvaru srdce, kam na vyznačené místo napíšu jméno. Dárek můžu přinést kdykoli a nečekat, až mi kalendář zavelí.

2. Nejvíc mě obecně potěší dárek, o kterém jsem se nezmínil, a přesto někomu dojde, že mi udělá radost. A podobně to vnímám i já, když dárky dávám. Někdy to dá hodně zabrat, ale stačí si dlouhodobě všímat detailů. Pak jsou krásné všechny.

3. Takovou představu nemám. Někdy se ale stane, že prožijete ideální den a dojde vám to až potom. Nic neplánujete, začne to ráno skvělým probuzením, lenošením, pokračuje výborným obědem, procházkou, posezením, divadlem a večer vanou plnou pěny. Není to na běžný den ideální?