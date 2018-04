Jak slaví čarodějky čarodějnice? Vdávají se, skáčou přes oheň a věští

Původní pohanský svátek 30. dubna byl Beltine a přinášel oslavy jara, plodnosti, lásky, přírody a návratu života po zimě. Ohně se opravdu zapalovaly, neměly ovšem symbolizovat vraždění čarodějnic (to si ostatně vzala ve středověku na starost křesťanská církev), ale očistu.

Do ohňů se házela také přání, protože podle pohanských tradic se právě v tento den a noc mohou vyplnit. A došlo i ke známému skákání přes oheň, kdy nahým skokankám oheň údajně mohl pošeptat tajemství (a muži si je mohli hezky prohlédnout tak, jak na svět přišly).

Beltine ale spolu s převahou křesťanství čekalo stejně jako další pohanské svátky přelakování na novou podobu, která by lépe odpovídala pohledu církve. Ze dne, kdy byla kouzla lidem blíž, se pro ně stal den pálení čarodějnic a také bujarého veselí pod širým nebem. Stejný osud potkal i zimní rovnodennost, kterou dnes slavíme jako Vánoce, Ostara (Velikonoce) Samhain (Dušičky) a další.

Zeptali jsme se několika českých čarodějek a kartářek na to, co pro ně 30. duben znamená. Některé připojily i návod na to, jak můžete přenést trochu magie i do svého života.

Michaela Kudláčková

Věštkyně Michaela Kudláčková pro OnaDnes.cz

Je to svátek, který je velmi starý a velmi pěkný. Mám ho nesmírně ráda, ale mrzí mě, že se z něho kvůli komolení stal paskvil. Původní Beltine na 30. dubna oslavou života, nikoli smrti.

Pokud máte na mysli pouze nějaké čarování, tak o tom tenhle svátek není. Je o magii, protože skutečná magie je hlavně láska k životu, člověku. Je to schopnost nejen se dívat, ale také vidět, vnímat, naslouchat, být součástí přírody, vědět o tom a umět s tím pracovat. Ale je pravda, že přírodní rituály k Beltinu patří.

Celý Beltine má své regule a prapůvodní průběh. Pokud tedy někdo chce nejen se namazat u ohně, hulákat na lesy a vyspat se z kocoviny, pak by měl udělat následující:

Dva ohně a přání



Kam vyrazit v Praze? V Creative World budou probíhat tematické čarodějnické workshopy pro děti i dospělé. Prostory jsou zastřešené. Workshopy pro děti a hudební program nabízí i Café Na půl cesty na Pankráci. Bohatý program tradičně nabídnou i čarodějnice na Ladronce. Nezapomeňte dětem nachystat kostým.



Zapálit dva ohně, každý z devíti druhů dřeva. Jeden oheň je černý a zapalují ho muži, druhý je bílý a zapalují si ho ženy. Na jednu březovou kůru pak každý účastník napíše, co už nechce (nesmí se psát jména), například nemoc, samota, nadváha, chudoba a podobně. Na druhou, co si naopak přeje. Když to všichni mají hotové, jdou k černému ohni a nahází tam kůry se špatnými věcmi. Když kůry shoří, černý oheň muži zhasí. Pak se už všichni přesunou k bílému ohni, kam nahází svá sepsaná přání. Od té chvíle muži i ženy tráví čas u bílého ohně a všichni se o něj společně starají.

Následuje jakékoli poděkování přírodě za život, za jídlo, za zdraví, za přízeň. Je to velice mystická a silná chvilka. Potom přichází ještě rituál, který se týká jídla, kterého by u Beltinového ohně mělo být hodně. Ale první sousto, které každý dá do úst, by měl zase vyjmout a hodit do ohně. Je to oběť, pokorné gesto a symbolické odřeknutí si pro ty, kteří nemají co jíst.

Věštění, skok ohněm i svatba



Pak je už volná zábava, kde se samozřejmě také věští. Věštit lze třeba z misky vody, která se drží proti ohni, a kde může člověk spatřit odpověď na otázku, kterou položil. Vykládají se karty a podobně. Po půlnoci se muži otočí (i když dříve se neotáčeli) a ženy které chtějí, si nahé proskočí plameny. To proto, aby byly celý rok krásné a zdravé. V mrtvém bodě nad ohněm mohou slyšet, „co jim oheň šeptá“.

Je to v zásadě nádherný večer, který trávily ženy i muži společně u ohně se spoustou zábavy a pozornosti jeden ke druhému. Probíhaly také svatby, což si mohou páry rovněž zkusit i dnes. Dříve lidé neuzavírali sňatky „dokud je smrt nerozdělí“, ale „dokud láska trvá“. Přijde mi to velmi rozumné. O Beltinu se sňatky obnovovaly, pokud lidé ještě stále chtěli. My jsme se takto vzali s mým současným přítelem před čtyřmi roky. To se dva lidé postaví k ohni a jeden člověk se jich zeptá zdali „chtějí spojit své životy“. Když řeknou, že ano, sváže jim ta osoba ruce březovou větvičkou a popřeje štěstí.

Iveta Vojtová - Lejsková

Iveta Lejsková - Vojtová

Je to pohanský zvyk spojený s očistou a novým začátkem. Proto pálení ohňů jako symbol očisty. Pozor, všechny rituály provozované bez denního světla povolávají na pomoc síly temnot. Je potřeba být opatrný zejména na to, co si přejeme. Jelikož magie se tváří jako síla, která může měnit osud, doporučuji praktikovat magii bílou (léčitelství, nezištná pomoc). Zejména prosit síly světla, přát dobro a lásku všem a až naposled přání osobní.

V našem každodenním životě jsme vystavování partnerským krizím, absenci porozumění v rodinných systémech, nespočtu nedorozumění a nepochopení. V této zvláštní době máme možnost se zamýšlet nad svými životy a naším konáním. Pokud chceme cokoliv měnit, dokážeme to nejlépe tím, že budeme ochotni změnit sami sebe. Doporučuji rituály bílé magie nejen v tento magický večer, ale po celé budoucí období, rituály rodinných konstelací doporučuji jako bezpečnou metodu vedoucí k lásce a našemu duchovnímu růstu.

Daniela z 1. Čarodějnického obchodu

Noc 30. dubna je kouzelná, okuřují se domy a chlévy, aby lidé i zvířata byli ochráněni před zlobou, závistí a nemocemi. Na větvičky z vrby, jabloní, nebo lípy se dávají barevné stužky, které mají význam posvěcení, přání zdraví i ochrany domů. Ale spojení těchto stromů může být i s konkrétními rody nebo člověkem. Tento zvyk pochází ještě z doby, kdy u nás ještě nebylo rozšířeno křesťanství, proto tyto tradice najdeme v různých obměnách po celém kulturním světě.

Zároveň se tuto noc otevírají zemské poklady a zapalují se vatry. Dříve se používal čistý živý oheň, který se rozdělával pomocí dřívek. Jeden byl ženský, bílý, léčebný oheň pro ženský kruh, a druhý mužský, silný a velký oheň pro mužský kruh. Kruhy se potom spojovaly.

Magie je v tomto čase viditelnější .Pro mne osobně znamená možnost přípravy bylinek, rituálů pro zdraví lidí a zvířat a poselství úcty a lásky. Zapálím také světlo za ty, kteří hledají. Je to posvátný okamžik, kdy je možné požádat o splnění jednoho velkého přání: zdraví, lásky nebo rozpuštění velkého trápení. Pokud budete žádat, je potřebné, aby to bylo v rýmu (např. Ať jsi zdravý čím dál víc, netrápíš se smutkem nic).

Charlotte Christian

Kartářka Charlotte Christian

30.dubna je den, kdy se plní přání, je plný kouzel a magie. Já jej budu trávit v přírodě, protože tam je nejvíce spojení s magií, vždyť je to pohanský zvyk, a to je vždy spojeno s matkou přírodou. Pokud máte přání, doporučuji jej napsat na lístek papíru a pak jej hodit do ohně, poděkovat za splnění přání a pak už zbývá jen čekat. Pokud se kouzlo povedlo, přání se splní velice brzy.