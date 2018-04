I u nás už jsou firmy vstřícné k matkám, uvedla odbornice on-line

"Domnívám se, že by situaci určitě zlepšilo, kdyby existovaly nějaké formy finančního zvýhodnění pro zaměstnavatele, kteří budou flexibilní formy práce nabízet," míní Hana Erlebachová.

Zaměstnavatelé by tak podle ní měli větší motivaci současnou situaci měnit. "Důležité je této problematice mluvit a ukazovat příklady dobré praxe," uvedla v on-line rozhovoru se čtenáři. "Určitou roli hrají pochopitelně i stereotypy, které v naší společnosti stále přetrvávají, jako například, že matka má být se svými dětmi doma. V neposlední řadě situaci ovlivňuje nedostatečná nabídka zajištění péče o děti v dostupných cenových relacích."

V zahraničí to mají matky snazší

Aneta v létě pracuje v rozkvetlé zahradě, v zimě šéfa vídá denně, ale jen přes Skype. Svoje děti vyzvedává ze školky některé dny dokonce hned po obědě a přitom za svou práci dostává měsíční mzdu...

Zhruba takhle si představuje život většina pracujících rodičů, kteří pečují o malé děti. Ale pouze 14 % Čechů je s řešením sladění rodinných a pracovních závazků bez výhrad spokojeno.

Například v sousedním Německu přitom vyjadřuje spokojenost celých 77 %. Vyplývá to z výzkumů, které v roce 2012 provedla v Česku společnost Channel Crossings a v roce 2011 v Německu Institut pro výzkum inovativních forem organizace práce a prevenci.

Vizitka: Hana Erlebachová vystudovala Pedagogickou fakultu UK a v současnosti studuje na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Od počátku své kariéry působila v oblasti vzdělání a lidských zdrojů. Od roku 2005 pracuje na národních a mezinárodních projektech v oblasti rozvoje lidských zdrojů, např. Fit For Flexi.

Průzkum společnosti Channel Crossings, prováděný v rámci projektu Fit For Flexi, z konce loňského roku potvrzuje, že český pracovní trh se oproti Německu v tomto ohledu teprve rozvíjí. Zatímco v českém průzkumu většina ze čtyř set respondentů odpověděla, že by některou z možností flexibilních forem práce velmi ráda využila, v další odpovědi zároveň uvádí, že jejich zaměstnavatel flexibilní úvazky nenabízí. V obdobném průzkumu prováděném v Německu je situace mnohem příznivější.

I u nás jsou ale společnosti, které jsou otevřené dohodě se zaměstnanci. "Například já osobně pracuji ve flexibilním režimu a kromě mě i řada mých spolupracovníků v Channel Crossings," řekla Hana Erlebachová. " Je to pro mě velký benefit a zároveň to výrazně zvyšuje moji loajalitu. Je to o vzájemné důvěře, ale především o lidech, kteří se dokáží domluvit."

Jako příklad firmy, která myslí na matky s dětmi, uvedla také ČSOB. "Pracují s nimi již během mateřské dovolené a návrat do práce je pak snazší. Je to oboustranně výhodné. Můžeme si zatím jen držet palce, že se sitauce bude měnit," doufá odbornice na lidské zdroje.