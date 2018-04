Jak si zpříjemnit běhání? Pomůže hudba, dobré prádlo i čip v botě

Přihlaste se do soutěže Zaběhněte si s námi svůj první maraton v životě, a to rovnou v Berlíně. Hledáme zájemce, kteří nikdy neběželi maraton ani půlmaraton, jsou ochotni jedenkrát týdně společně trénovat v pražské Oboře Hvězda, a pak sami trénovat několikrát týdně dle doporučeného tréninkového plánu. Do přihlášky, kterou pošlete do půlnoci 2.6. 2010 na adresu: zdravi@idnes.cz, napište jméno, věk, adresu, telefon. Přiložte také svoji fotografii a několik vět, proč se chcete zúčastnit. Vybereme 12 lidí, pozveme do Obory Hvězda, kde profesionální trenér vybere 2 ženy a 2 muže, kteří se budou pod vedením odborníků až do konce srpna připravovat. Pak z nich vylosujeme dva, kteří s námi pojednou na maraton do Berlína. Všichni čtyři běžci dostanou kompletní běžecké vybavení od společnosti Nike.