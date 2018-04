Dvanáct přirozených způsobů, jak si zlepšit náladu

Smutek, úzkost a depresivní stavy patří mezi negativní emoce, které jsou bohužel nedílnou součástí každodenního života.

Pokud však úzkosti a smutek nepřerostou do skutečného onemocnění zvaného deprese, lze se s nimi vypořádat i bez pomoci pilulek. Vyzkoušejte následující strategie pro zlepšení nálady.

Pořádně se vyspěte

Odborníci stále ještě nevědí vše o spojitosti mezi depresí a spánkem, a navíc potřeby spánku jsou u každého člověka individuální. Nicméně většina lékařů a zdravotních expertů se shodně na tom, že na smutek a depresivní stavy je dobré pořádně se vyspat. Rčení "ráno moudřejší večera" platí v tomto případě dvojnásobně.

Obklopte se světlem

Hned po probuzení roztáhněte závěsy, aby se dovnitř dostalo co nejvíce světla. Pokud vstáváte za tmy nebo do pošmourného dne, rozsviťte si alespoň lampičku. Náladu také pozvedne i samotný pobyt venku. Nejlepší pro zlepšení nálady je ranní světlo, takže pokud vám to počasí dovolí, zajděte si před prací na procházku nebo posnídejte na terase.

Snažte se vše vidět z té jasnější stránky

Všechno má své pro i proti a na každé špatné věci lze najít i tu dobrou. Proto se na všem špatném a negativním snažte najít i tu světlou stránku. Pokud máte třeba špatnou náladu z toho, že pořád prší, myslete třeba na to, jak déšť prospěje přírodě.

Pohrajte si se svým psem

Máte psa? Pak už možná znáte jednoduchou protismutkovou terapii, která spočívá v mazlení a hraní si s vaším domácím mazlíčkem. Podle studie odborníků z Kolumbijské univerzity už patnáct minut strávených hraním si se psem uvolňuje hormony dobré nálady, jako jsou serotonin, prolaktin a oxytocin, a naopak snižuje hladiny stresového hormonu kortizolu.

Donuťte se k úsměvu

Zní to možná zvláštně, ale už pouhé předstírání smíchu může pomoci odvrátit smutek. V jedné studii se měla jedna skupina účastníků smát a druhá mračit. Poté byla oběma skupinám puštěna kreslená komedie a ti, co se usmívali, ohodnotili film jako legračnější než ti, co se předtím mračili. Podle expertů už jen jednoduchý akt úsměvu pravděpodobně aktivuje centra štěstí v mozku.

Dejte si čokoládu

Existuje dobrý důvod, proč toužíme po čokoládě, když jsme psychicky na dně. Čokoláda totiž obsahuje tryptofan, který přispívá ke zvýšení hladin serotoninu v mozku. Vědci také zjistili, že i pouhá vůně, chuť a textura čokolády zlepšují náladu.

Probuďte v sobě umělce

Odhalte v sobě Picassa a budete štastnější. Alespoň to tvrdí vědci z Bostonské univerzity, kteří zjistili, že účastníci jejich studie byli šťastnější, když své chmury rozptýlili vytvářením umění, které vyjádřilo jejich negativní pocity. Pokud vám umění nic neříká, vězte, že jakákoli tvůrčí činnost včetně psaní deníčků má podle odborníků podobný efekt.

Pravidelně cvičte

Nejspíše je to poslední věc, do které se vám chce, když jste smutní, ale zkuste se přemoci. Běh, jízda na kole nebo posilovna vám totiž mohou zlepšit náladu. Už 30 minut pravidelného svižného cvičení podle výzkumů také zlepšuje příznaky deprese. Odborníci také tvrdí, že cvičení vám udrží lepší náladu až dvanáct hodin po cvičení.

Vymalujte si pokoj

Chcete si trvale zlepšit náladu? Zvažte kompletní vymalování bytu v barvě slunce a jarních polí. Podle studie Amsterodamské univerzity se totiž lidé cítí v přítomnosti těchto barev šťastnější. Další vhodnou barvou je podle odborníků modrá barva moře a oblohy, která má navíc i uklidňující schopnosti a zbavuje úzkosti.

Dotkněte se někoho

Je vám smutno, máte strach či pociťujete úzkost? Vezměte někoho za ruku nebo se nechte obejmout či pohladit. Lidské doteky totiž uvolňují povzbuzující endorfiny jako serotonin a také snižují krevní tlak a srdeční rytmus. Díky tomu je pak člověk uvolněnější a spokojený.

Zazpívejte si

Vědci z univerzity v Manchesteru objevili, že orgán ve vnitřním uchu je spojen s částí mozku, která zaznamenává potěšení. Takže zpěv, ať už o samotě v autě, ve sprše, či před publikem, vám může zlepšit náladu, i když zpíváte falešně.

Jezte zdravě

To, co jíme, ovlivňuje nejen naše tělo, ale i mozek. Zvláště v depresi a při úzkostných stavech je proto důležité zdravě se stravovat. I když žádné jídlo nedokáže přímo bojovat s depresí, některé potraviny mohou ovlivnit náladu více než ostatní.

Jsou to například avokádo, banány, špenát či již zmíněná čokoláda. A nezapomeňte, co říká jedno přísloví: Smutek jen stěží utopíš v alkoholu. Bývá totiž zatraceně dobrým plavcem.